Ab welchem Alter dürfen die Wähler bei der Kommunalwahl wählen und was ist panaschieren? Und wo darf ich überall am Wahltag wählen gehen? Testen Sie Ihr Wissen zur Kommunalwahl in Baden-Württemberg.

Am 26. Mai sind Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Dann dürfen die Wähler ihre Gemeinde- oder Ortschaftsräte sowie Kreisräte wählen. In 1.101 Städten und Gemeinden können die Wähler zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Stimme abgeben. Wie fit sind Sie bei Themen rund um die Wahl? Hier unser Quiz: 1. Frage Wann werden die Stimmzettel ausgezählt? Antwort 1 In der Wahlkabine wird – anonym – mit Kamera überwacht, welche Kandidaten bzw. Parteien ein Kreuz erhalten. Das wird automatisch auf einem Display im Wahllokal gezählt. Antwort 2 Jeder Wähler gibt den Zettel am Ausgang ab. Der wird direkt geprüft und auf einer Liste werden die Ergebnisse notiert. Antwort 3 Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann beginnen die Wahlhelfer mit dem Stimmen auszählen. irrelevant: Antwort 1 In der Wahlkabine wird – anonym – mit Kamera überwacht, welche Kandidaten bzw. Parteien ein Kreuz erhalten. Das wird automatisch auf einem Display im Wahllokal gezählt. Antwort 1

irrelevant: Antwort 2 Jeder Wähler gibt den Zettel am Ausgang ab. Der wird direkt geprüft und auf einer Liste werden die Ergebnisse notiert. Antwort 2

richtige Antwort: Antwort 3 Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann beginnen die Wahlhelfer mit dem Stimmen auszählen. Antwort 3 Die gegebene Antwort ist Alles, was Sie zur Auszählung wissen müssen, finden Sie hier. 2. Frage Neben dem Kumulieren, der Anhäufung von Stimmen auf einen Bewerber, zählt das Panaschieren (franz. panacher = farbig machen, mischen) zu den Besonderheiten bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Was ist damit gemeint? Antwort 1 Es ist möglich, die Sitzordnung im Gemeinderat auf den Wahlzettel aufzumalen und sie so zu wählen. Antwort 2 Die Wähler können ihre Stimmen auf Bewerber von unterschiedlichen Wahllisten verteilen. Antwort 3 Mit rot markierte Kandidaten oder Kandidatinnen sollen auf gar keinen Fall in den Gemeinderat kommen. (Rotstift nicht vergessen!) irrelevant: Antwort 1 Es ist möglich, die Sitzordnung im Gemeinderat auf den Wahlzettel aufzumalen und sie so zu wählen. Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 Die Wähler können ihre Stimmen auf Bewerber von unterschiedlichen Wahllisten verteilen. Antwort 2

irrelevant: Antwort 3 Mit rot markierte Kandidaten oder Kandidatinnen sollen auf gar keinen Fall in den Gemeinderat kommen. (Rotstift nicht vergessen!) Antwort 3 Die gegebene Antwort ist Alles, was Sie zum Panaschieren wissen müssen, finden Sie hier. 3. Frage Darf man sich als Kandidat bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg aufstellen lassen, auch wenn man keiner Partei angehört? Antwort 1 Nein, das geht nicht. Antwort 2 Nur, wenn man einen Parteieintritt angekündigt hat. Antwort 3 Ja, das geht. irrelevant: Antwort 1 Nein, das geht nicht. Antwort 1

irrelevant: Antwort 2 Nur, wenn man einen Parteieintritt angekündigt hat. Antwort 2

richtige Antwort: Antwort 3 Ja, das geht. Antwort 3 Die gegebene Antwort ist Alles zu Parteien finden Sie hier. 4. Frage Das baden-württembergische Kommunalwahlrecht erlaubt es dem Wähler, bestimmte Kandidaten stärker zu unterstützen, indem man ihnen mehrere Stimmen gibt (kumulieren). Wie viele Stimmen darf man einem Bewerber höchstens geben? Antwort 1 Alle möglichen Stimmen. Antwort 2 Drei Antwort 3 Fünf irrelevant: Antwort 1 Alle möglichen Stimmen. Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 Drei Antwort 2

irrelevant: Antwort 3 Fünf Antwort 3 Die gegebene Antwort ist Alles was Sie zum kumulieren wissen müssen, finden Sie hier. 5. Frage Welche Prozent-Hürde wird bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg angewandt? Antwort 1 Die Fünf-Prozent-Hürde Antwort 2 Die Zwei-Prozent-Hürde Antwort 3 Gar keine irrelevant: Antwort 1 Die Fünf-Prozent-Hürde Antwort 1

irrelevant: Antwort 2 Die Zwei-Prozent-Hürde Antwort 2

richtige Antwort: Antwort 3 Gar keine Antwort 3 Die gegebene Antwort ist 6. Frage Wie oft findet die Kommunalwahl in Baden-Württemberg statt? Antwort 1 Alle acht Jahre, immer gemeinsam mit den Bürgermeisterwahlen. Antwort 2 Alle fünf Jahre Antwort 3 Alle zehn Jahre irrelevant: Antwort 1 Alle acht Jahre, immer gemeinsam mit den Bürgermeisterwahlen. Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 Alle fünf Jahre Antwort 2

irrelevant: Antwort 3 Alle zehn Jahre Antwort 3 Die gegebene Antwort ist Informationen zum Gemeinderat und zum Kreistag finden Sie hier. 7. Frage Ab wie viel Jahren darf man bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg aktiv wählen? Antwort 1 Ab 18 Jahren Antwort 2 Ab 16 Jahren Antwort 3 Ab 21 Jahren irrelevant: Antwort 1 Ab 18 Jahren Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 Ab 16 Jahren Antwort 2

irrelevant: Antwort 3 Ab 21 Jahren Antwort 3 Die gegebene Antwort ist Ab wann man in Baden-Württemberg wählen kann, finden Sie hier. Zum Thema Jugendgemeinderäte können Sie hier mehr lesen. 8. Frage Wo darf ich am Wahltag wählen gehen? Antwort 1 Überall! In jedem Wahllokal deutschlandweit. Für die Europawahl sogar europaweit. Antwort 2 In dem Wahllokal meines Wahlbezirks, das auf der Wahlbenachrichtigung gedruckt ist. Wenn man als Wahlberechtigter im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann man auch ohne die Wahlbenachrichtigung wählen gehen – man muss sich aber ausweisen können. Im Vorfeld kann aber auch Briefwahl beantragt werden. Antwort 3 Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit am Kiosk um die Ecke wählen zu gehen. Das muss nur vorher – ähnlich wie bei der Briefwahl – beantragt werden. irrelevant: Antwort 1 Überall! In jedem Wahllokal deutschlandweit. Für die Europawahl sogar europaweit. Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 In dem Wahllokal meines Wahlbezirks, das auf der Wahlbenachrichtigung gedruckt ist. Wenn man als Wahlberechtigter im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann man auch ohne die Wahlbenachrichtigung wählen gehen – man muss sich aber ausweisen können. Im Vorfeld kann aber auch Briefwahl beantragt werden. Antwort 2

irrelevant: Antwort 3 Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit am Kiosk um die Ecke wählen zu gehen. Das muss nur vorher – ähnlich wie bei der Briefwahl – beantragt werden. Antwort 3 Die gegebene Antwort ist Informationen zu Wahlbezirken finden Sie hier. Wo Sie Ihr Wahllokal finden, ist hier zu lesen. 9. Frage Werden bei der Wahl am 26. Mai auch Bürgermeister in ganz Baden-Württemberg gewählt? Antwort 1 Ja klar, schließlich sitzen sie dem Gemeinderat vor, der wird ja zu diesem Termin auch gewählt. Antwort 2 Nein, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl sind zwei getrennte Wahlen; Bürgermeister werden extra gewählt. Allerdings haben einige Gemeinden am selben Termin auch Bürgermeisterwahl. Antwort 3 Nur Oberbürgermeister werden gewählt, die kleineren Städte und Gemeinden müssen schauen, wann sie ihre Wahl veranschlagen. irrelevant: Antwort 1 Ja klar, schließlich sitzen sie dem Gemeinderat vor, der wird ja zu diesem Termin auch gewählt. Antwort 1

richtige Antwort: Antwort 2 Nein, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl sind zwei getrennte Wahlen; Bürgermeister werden extra gewählt. Allerdings haben einige Gemeinden am selben Termin auch Bürgermeisterwahl. Antwort 2

irrelevant: Antwort 3 Nur Oberbürgermeister werden gewählt, die kleineren Städte und Gemeinden müssen schauen, wann sie ihre Wahl veranschlagen. Antwort 3 Die gegebene Antwort ist Informationen zum Thema Bürgermeister finden Sie hier.