Warum das Thema für Baden-Württemberg wichtig ist

In Stuttgart gibt es seit dem 1. Januar 2019 ein Fahrverbot für Diesel-Autos der Euro-Norm 4 und schlechter. Ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Euro-Norm 5 ist momentan in der Diskussion. Die grün-schwarze Landesregierung sagt, dass sie wegen neuer Prognosen zur Luftqualität ein solches Verbot nicht für nötig hält.

Weitere Städte vom Fahrverbot betroffen

In weiteren baden-württembergischen Städten könnte es ebenfalls zu Fahrverboten kommen, weil in diesen 2018 der Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 µg/m³ überschritten wurde. Das sind Heilbronn, Ludwigsburg, Freiburg, Mannheim, Tübingen und Leonberg. In Reutlingen hat der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sogar ein Fahrverbot angeordnet.

Mehr als 2,2 Millionen Diesel-Pkw in BW

Die Debatte um mögliche Diesel-Fahrverbote betrifft viele Autofahrer. Im Jahr 2018 waren laut Statistischem Landesamt 2.248.567 Diesel-Fahrzeuge in Baden-Württemberg zugelassen. Das waren 34,5 Prozent aller Pkw. Auch bei den neu zugelassenen Autos hatten die mit Dieselmotor immerhin noch einen Anteil von 34 Prozent.

Zehntausende Arbeitsplätze betroffen

An der Diesel-Technik hängen auch Arbeitsplätze. Eine genaue Zahl gibt es nicht, die IG Metall schätzt, dass mit Fabriken für Diesel-Pkw, -Lkw, -Arbeitsmaschinen und -Landmaschinen sowie Zulieferern rund 80.000 Arbeitsplätze verbunden sind.