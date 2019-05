Warum das Thema für Baden-Württemberg wichtig ist

Baden-Württemberg nimmt 13 Prozent aller Asylsuchenden in Deutschland auf

Nach dem sogenannten "Königsteiner Schlüssel" wird festgelegt, wie viele Asylsuchende ein Bundesland aufnehmen muss. Dies richtet sich nach Steuereinnahmen (2/3 Anteil bei der Bewertung) und der Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei der Bewertung). Die Quote wird jährlich von der Bund-Länder-Kommission neu ermittelt. 2019 muss Baden-Württemberg 13 Prozent aller Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, aufnehmen.

Zahl der Asylanträge rückläufig

2015 stellten rund 57.500 Menschen einen Asylantrag. 2016 war der Höhepunkt mit etwa 85.000 Asylanträgen erreicht. Seit dem Jahr 2017 ebbt die Zahl der Erstanträge ab und es sind wesentlich weniger geworden. 2017 stellten rund 21.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl, 2018 waren es noch etwa 16.000.

Quelle: BAMF

Abschiebungen vor allem Richtung Balkan

Die Zahl der Abschiebungen aus Baden-Württemberg ist 2018 leicht zurückgegangen. Grund dafür sind vor allem die zurückgehenden Rückführungen in die Länder des westlichen Balkans. Der Kosovo ist mit 427 Abschiebungen weiterhin das häufigste Zielland.

Zahl der Abschiebungen insgesamt:



2018: 2.991

2017: 3.438

2016: 3.646

2015: 2.431

Deutlich zugenommen haben die sogenannten Dublin-Überstellungen (2018: 794, 2017: 603), davon 371 in das Hauptzielland Italien. Das sind Abschiebungen in die Länder, in denen Migranten erstmals europäischen Boden betreten haben.

Die Zahl an Abschiebungen in die zuletzt als sicher eingestuften sicheren Herkunftsländer Georgien (191), Algerien (150), Marokko (52) und Tunesien (82) stieg von 2017 auf 2018 um über 60 Prozent. Die Abschiebungen in andere afrikanische Länder haben sich verdreifacht, im Falle Gambias sogar versiebenfacht.

Quelle: BAMF, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg