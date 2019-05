per Mail teilen

Baden-Württemberg wählt. Alle wichtigen Entwicklungen, Prognosen und Aussagen zu Europawahl und Kommunalwahl hier im Wahl-Ticker.

+++ Andrang in Wahllokalen +++



10:31 Uhr: Der Wahlvormittag läuft und in vielen Wahllokalen herrscht reger Betrieb: zum Beispiel in Gamshurst (Ortenaukreis). Hier hat auch Jörg Meuthen, AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl 2019, bereits seine Stimme abgegeben.

Das Wahllokal in Gamshurst (Ortenaukreis) ist gut gefüllt. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Auch der EU-Spitzenkadidat Meuthen (AfD) hat dort seine Stimme abgegeben. SWR

+++ Bestes Wahlwetter +++



8:55 Uhr: Motivation am Wahlmorgen! Das Wetter zeigt sich in Baden-Württemberg freundlich - nur am Bodensee ist es noch bedeckt. Laut Prognose unseres Wetter-Reporters Michael Kögel sind die Voraussetzungen für den Gang ins Wahllokal heute super:

Dauer 00:36 min "Für Baden-Württemberg sieht das Wetter prächtig aus" Faule Schlecht-Wetter-Ausreden gibt es für Wahlmuffel am Sonntag laut SWR-Wetterreporter Michael Kögel nicht: Am Tag der Kommunal- und Europawahl sei der Gang ins Wahlbüro auch in kurzer Hose möglich.

+++ Landesweit öffnen die Wahllokale +++



8 Uhr: Die Wahlhelfer sind heute früh aufgestanden und stehen ab sofort bis 18 Uhr in den Wahllokalen bereit.



Welches "Erfrischungsgeld" die Wahlhelfer für Ihre Arbeit bekommen und wie schwer es für die Kommunen war, ausreichend Helfer zu finden, können Sie hier nachlesen.

+++ Alles zum Wahlsonntag in Baden-Württemberg +++



7:47 Uhr: Herzlich willkommen zu einem spannenden Wahlsonntag! Wie hoch ist die Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg? Wie hat das Land gewählt? Welche Baden-Württemberger ziehen ins Europaparlament ein? Hier finden Sie alle wichtigen Entwicklungen des Tages.