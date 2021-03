Hier können Sie am Freitagabend das Duell der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zwischen Malu Dreyer (SPD) und Christian Baldauf (CDU) im Live-Blog verfolgen.

Donnerstag, 4. März

+++ Vor dem TV Duell sind die Licht-Doubles dran +++

In der Alten Lokhalle in Mainz wird am Donnerstagabend fleißig für das TV Duell gewerkelt. Bevor es am Freitag um 20:15 Uhr losgeht, müssen Kamerapositionen und Beleuchtung stimmen. SWR Reporterin Denise Schneider mit einem kurzen Eindruck von den Proben.

+++ SWR Chefredakteur Fritz Frey erläutert die Spielregeln +++

SWR Chefredakteur und Moderator Fritz Frey weiß um die Bedeutung des TV-Duells in einem von Corona-Beschränkungen geprägtem Wahlkampf, der ohne Auftritte auf öffentlichen Plätzen auskommen musste. Damit werde das TV-Duell zu einer zentralen Veranstaltung im Wahlkampf. "Die Kandidaten stehen unter Druck", meint Frey.

Damit weder Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD) noch Herausforderer Christian Baldauf (CDU) benachteiligt werden, gibt es klare Spielregeln für das Aufeinandertreffen. Besonders wichtig: Die Zeitmessung der Redeanteile.

+++ Die Vorbereitungen zum Duell laufen auf Hochtouren +++

Donnerstagvormittag in der Alten Lokhalle in Mainz: Die Bühne für das Rededuell zwischen Malu Dreyer und Christian Baldauf steht. Nun laufen Proben für Kameras und Licht.

Die Vorbereitungen zum Duell laufen in der Alten Lokhalle in Mainz auf Hochtouren. SWR

+++ Herzlich willkommen zum Live-Blog +++

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, Videos und Reaktionen zum TV-Duell am Freitagabend im SWR Fernsehen. Ab 20:15 Uhr treffen für 60 Minuten die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU, Malu Dreyer und Christian Baldauf, aufeinander. Moderiert wird das Duell von SWR Chefredakteur Fritz Frey.

Im Anschluss sendet der SWR eine 45 Minuten lange Analyse-Sendung zum Duell. Mit dabei unter anderem der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach, Filmproduzent Nico Hofmann und der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. Auch diese Sendung begleiten wir für Sie im Live-Blog.