Die Spitzen der Bundesparteien sollen üblicherweise für Rückenwind im Landtagswahlkampf sorgen und ihr Glanz auf die Spitzenkandidaten abstrahlen. In Corona-Zeiten ist alles anders, sagt Professor Uwe Jun.

SWR Aktuell: Der Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz findet pandemiebedingt überwiegend online statt. Damit fallen Großveranstaltungen flach, auf denen die Parteien mit prominenten Bundespolitikern um Wähler buhlen können. Heißt das, die Spitzen der Bundesparteien spielen in diesem Wahlkampf kaum eine Rolle?

Prof. Uwe Jun: Das ist richtig. Die sind ja normalerweise in "Nicht-Pandemiezeiten" in die Bundesländer gereist und haben sich dort mit den Spitzenkandidaten gezeigt und haben größere Veranstaltungen absolviert. Das ist dieses Mal gänzlich entfallen. Und von daher spielt die Bundes-Prominenz im Wahlkampf eine zu vernachlässigende Rolle.

SWR Aktuell: Ist das gut oder schlecht für die einzelnen Parteien?

Jun: Ich würde sagen, da muss man zwischen den Parteien unterscheiden. Für diejenigen, die populäre Bundespolitiker haben, ist das eher nachteilig. Und diejenigen, die keine populären Bundespolitiker haben, für die das nicht nachteilig. Nehmen sie Rheinland-Pfalz. Für die SPD ist es sicher nicht nachteilig, die hat ohnehin ihren gesamten Wahlkampf auf die amtierende Ministerpräsidentin abgestellt und dass wäre auch nicht anders gewesen, wenn Bundespolitiker hier erschienen wären. Bei der CDU und den Grünen könnte man vielleicht sagen, die haben halt zum Teil populäre Bundespolitiker. Ich denke an die Bundeskanzlerin beispielsweise oder die beiden Parteivorsitzenden der Grünen, die hier nicht in den Wahlkampf eingreifen können.

SWR Aktuell: Heißt das übersetzt, für die SPD in Rheinland-Pfalz ist das kein Verlust, dass die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nicht kommen können, weil die sowieso keine Strahlkraft haben?

Jun: Wie ich schon sagte, die rheinland-pfälzische SPD setzt ganz auf die populäre Ministerpräsidentin und da braucht man keine anderen Bundespolitiker. Wenn ich so eine populäre Ministerpräsidentin habe, ist der Einsatz von Bundespolitikern nicht notwendig. Ähnlich würde ich es auch für Baden-Württemberg sagen. Da kann der Grüne Winfried Kretschmann selbst auf die recht populären Habeck und Baerbock verzichten, weil er selbst das Zugpferd ist. Also für die SPD hätte es keine Rolle gespielt.

SWR Aktuell: Schauen wir auf die CDU. Wäre der neue Parteichef Armin Laschet, der bei seiner Wahl zum Vorsitzenden auch keinen Erdrutschsieg gelandet hat, überhaupt ein Zugpferd?

Man hätte Herrn Baldauf, den CDU-Spitzenkandidaten, an der Seite von Herrn Laschet noch etwas bekannter machen können. Aber als größtes Zugpferd hätte ich in der Tat die Bundeskanzlerin gesehen, die hier gewirkt hätte, die hier vor allem mit Blick auf unentschlossene Wähler noch hätte versuchen können, Überzeugungskraft zu entwickeln zugunsten der CDU.

SWR Aktuell: Geht der Online-Wahlkampf also zu Lasten der CDU?

Jun: Es ist schwieriger für die CDU. Es ist für jede Partei schwieriger, die einen Spitzenkandidaten mit einem relativ geringem Bekanntheitsgrad hat und der wegen des geringen Bekanntheitsgrades auch wenig Popularität entwickeln kann. Da ist es leichter, wenn ich in den üblichen Zeiten versuchen kann auch andere Politiker in den Vordergrund zu stellen, wenn ich Großveranstaltungen machen kann, wenn ich in Fußgängerzonen um unentschiedene Wähler werben kann. All das kann ich diesmal nicht. Klar, dann ist es für die Partei schwieriger den Wahlkampf erfolgreich zu bestreiten.

SWR Aktuell: Die FDP muss auf Veranstaltungen mit ihrem bekannten Bundesvorsitzenden Christian Lindner verzichten. Der aktuell populärste rheinland-pfälzische FDP-Politiker, Volker Wissing, ist nicht Spitzenkandidat. Was bedeutet das für die Liberalen?

Jun: Es ist auch für die FDP kein leichter Wahlkampf. Aus vielerlei Gründen. Eben weil Herr Wissing nicht mehr dabei ist, der in Rheinland-Pfalz das Gesicht der Partei geprägt hat. Auch, dass es keine Auftritte von Christian Lindner gibt, der einen recht hohen Bekanntheitsgrad hat. All das fehlt der FDP. Dass sie mit Daniela Schmitt eine weithin unbekannt Kandidatin hat und dass sie gänzlich ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf geht, also nicht auf taktische Wähler aus der Union setzen kann, dass alles macht es der FDP nicht leicht. Umso beeindruckender ist es, dass sie in den Umfragewerten recht stabil dasteht, was eben doch zeigt, dass sie in Rheinland-Pfalz ein ausreichendes Wählerpotential hat, um die 5 Prozent Hürde zu meistern.

SWR Aktuell: Welche Auswirkungen hat es für die Landes-AfD, dass es kaum Unterstützung aus Berlin in Rheinland-Pfalz geben kann und der Wahlkampf überwiegend im Internet stattfindet?

Jun: Man muss sagen, dass die AfD ihre Wahlkampf-Aktivitäten schon in der Vergangenheit primär in die Sozialen Netzwerke verlegt hatte. Die Sozialen Netzwerke, insbesondere Facebook, spielen dort mehr als bei den anderen Parteien eine wichtige Rolle. Daher ist das für die AfD am wenigsten ein Wandel, weil die AfD ohnehin schon in der Vergangenheit relativ wenig größere Präsenz-Veranstaltungen hatte. Für die Mobilisierung der eigenen Anhänger wäre es vielleicht ein Vorteil gewesen, wenn Herr Meuthen, Herr Gauland, Frau Weidel oder Herr Chrupalla gekommen wären. Aber dieser Aspekt hat ohnehin bei der AfD nie eine große Rolle gespielt.

SWR Aktuell: Wäre es überhaupt hilfreich, wenn eine zerstrittene Partei-Spitze wie das Duo Meuthen/Chrupalla im Landtagswahlkampf auftreten und möglicherweise sehr unterschiedliche Positionen vertreten würde?

Jun: Es war bei der AfD schon beobachtbar, dass man sich auf einen der beiden, der dem Landesverband etwas näher steht, konzentriert hat. Der rheinland-pfälzische Landesverband hätte sich mit dem Spitzenkandidaten Frisch sicher eher auf den Co-Vorsitzenden Meuthen konzentriert. Aber Herr Meuthen ist jetzt auch nicht so die große Wahlkampf-Lokomotive, weil er jetzt auch bei den rheinland-pfälzischen Wählern nicht über hohe Popularitätswerte verfügt. Von daher wäre ein Einsatz von Meuthen sicherlich nur für die Mobilisierung der eignen Anhängerschaft partiell hilfreich gewesen.

SWR Aktuell: Erreichen die Parteien mit ihren Online-Wahlkampf-Aktionen überhaupt Menschen, die nicht bereits der Partei nahe stehen?

Kaum. Wir können deutlich sehen, dass die Resonanz nicht allzu groß ist und es sich, wenn überhaupt, zu weiten Teilen um Sympathisanten der Partei handelt. Also, diejenigen die ohnehin schon eine gewisse Sympathie für diese Partei hegen, gehen dann in die Veranstaltungen. Ganz wenige andere finden sich dort.

Zur Person: Prof. Uwe Jun

Uwe Jun ist seit 2005 Professor für Politikwissenschaften an der Universität Trier. Seine Schwerpunkte sind unter anderem die Parteienforschung, Vergleichende Parlamentarismusforschung, Politische Kommunikation und Koalitionsforschung.

Die Fragen stellte Dirk Rodenkirch