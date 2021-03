Am Sonntag findet die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt. Diesmal ungewohnt unter den aktuellen Corona-Bedingungen. Alle Informationen, neuesten Entwicklungen, Zahlen und Grafiken finden Sie hier.

Freitag (12. März)

+++ Politikwissenschaftler: "Bundes-Prominenz im Wahlkampf spielt eine zu vernachlässigende Rolle" +++

17:00 Uhr

Kein leichtes Spiel zu Corona-Zeiten: Die Spitzen der Bundesparteien sollen üblicherweise für Rückenwind im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz sorgen. In Corona-Zeiten ist allerdings alles anders, sagt Politikwissenschaftler Uwe Jun.

+++ Bei Briefwahl zeichnet sich Rekord ab +++

16:30 Uhr

44 Prozent der Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz haben bislang die Briefwahl beantragt. Das teilte der Landeswahlleiter am Mittwoch mit. Geht man von einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent aus, entspräche das einem Briefwähleranteil von gut 63 Prozent.

Zahlen und Fakten zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz hat fast 4,1 Millionen Einwohner, von denen 3,1 Millionen Menschen wahlberechtigt sind 63.000 junge Menschen dürfen zum ersten Mal überhaupt bei einer Wahl ihre Kreuzchen machen Es treten zwölf Parteien und eine Wählervereinigung an Auf den Landeslisten stehen die Namen von 688 Bewerbern - ohne Nachfolger In den 52 Wahlkreisen gibt es 389 Direktkandidaten - ohne Ersatzbewerber

+++ Die Ausgangslage - Wer macht das Rennen? +++

16:00 Uhr

SPD und CDU liefern sich auf den letzten Metern ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das zeigt der letzte RP-Trend des Meinungsforschungsinstituts Infratest vom 4. März. Die SPD führt mit 30 Prozent, die CDU knapp dahinter mit 28 Prozent. Drittstärkste Kraft würden die Grünen mit 12 Prozent der Stimmen. Die AfD käme wie die FDP auf 9 Prozent. Spannend ist das Ergebnis der ARD-Umfrage für die Freien Wähler: Sie würden die fünf Prozent erreichen. Der Linken bliebe mit 3 Prozent der Einzug verwehrt.

+++ Noch zwei Tage bis zur Wahl, herzlich Willkommen zum Wahl-Ticker in RP +++

15:00 Uhr

Bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz können rund drei Millionen Wahlberechtigte in 52 Wahlkreisen ihre Stimme abgeben - ob vorab per Briefwahl oder am Sonntag im Wahllokal. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der Corona- Pandemie gibt es dort strenge Hygienevorschriften. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Insgesamt bewerben sich zwölf Parteien und eine Wählervereinigung um die 101 Sitze im Landtag.

Wir begleiten Sie bis zur Entscheidung und darüber hinaus mit unserem Wahl-Ticker.