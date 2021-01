per Mail teilen

Aus der zweiten Reihe plötzlich an die Spitze: Daniela Schmitt wurde vom FDP-Landesvorstand im August 2020 als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl ausgerufen. Sie weiß, dass sie eine herausfordernde Aufgabe angenommen hat.

Daniela Schmitt wirkt sympathisch und locker, kann aber auch sehr ernsthaft sein. Sie stammt aus dem rheinhessischen Alzey - diesem Ort ist sie bis heute treu geblieben und lebt dort zusammen mit ihrem Mann, einem Unternehmensberater in der IT-Branche. Privat verbringt die 48-Jährige gerne Zeit beim Wandern. Sie schätzt die Ruhe in der Natur. Am Wochenende kocht sie auch mal ganz gern und genießt zum Essen einen Wein aus ihrer rheinhessischen Heimat.

Keine leichte Aufgabe für Daniela Schmitt

Schmitt gilt als engste politische Vertraute von FDP-Landeschef und Wirtschaftsminister Volker Wissing. Sie ist stellvertretende FDP-Chefin und Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. In der Partei gilt sie dabei als unumstritten: Beim FDP-Landesparteitag im November wurde sie mit 95,2 Prozent der Stimmen zur rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im März gewählt. Die meisten Parteimitglieder schätzen die ehrgeizige Politikerin und trauen ihr den neuen Job zu - doch sie hat keine leichte Aufgabe vor sich.

Zum einen sind die Umfragewerte der FDP derzeit nicht gerade überragend. Zum anderen stehen in der Corona-Pandemie andere Politiker viel mehr im Rampenlicht. Hinzu kommt: Schmitt ist in Rheinland-Pfalz noch nicht sonderlich bekannt. Sie hat also nicht mehr viel Zeit, sich bei Wählerinnen und Wählern bekannter zu machen. Obwohl die Corona-Pandemie das zusätzlich erschwert, gibt sie sich zuversichtlich: "Mir ist es ein Anliegen, trotzdem auch Bürgerinnen und Bürger direkt zu treffen." Sie plane "ganz kleine Begegnungen" und einzelne Gespräche. Dabei werde vieles draußen stattfinden müssen.

Einsatz für starke Wirtschaft

In die FDP ist Schmitt erst relativ spät - mit Mitte 30 - eingetreten. Für Finanz- und Wirtschaftsthemen habe sie sich aber schon immer interessiert, sagt Schmitt, die nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau auch ein Management-Studium abgeschlossen hat. Und so wundert es nicht, dass sie sich im Land vor allem für eine starke Wirtschaft einsetzen will.

Gerade in der Corona-Krise müssten die Unternehmen unterstützt werden, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und auch neue zu schaffen, so Schmitt. Dabei seien die Transformation in der Wirtschaft und die Digitalisierung wichtige Themen. Außerdem will sie die Bereiche Innovation, Forschung und Entwicklung stärker voranbringen und sich für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft einsetzen.

Wirtschaft im Fokus

Einige in der Partei hätten sich gewünscht, dass Schmitt sofort Wirtschaftsministerin wird und dadurch bekannter wird. Doch diesen Posten will Wissing bis zum Ende der Legislaturperiode behalten. Schmitt hält das nicht für entscheidend. "Wir haben damals die Situation mit allen Argumenten abgewogen und sind gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen", sagt die Kandidatin.

Bisland hat Schmitt eine klare Koalitionsaussage vermieden. Sie sieht darin keinen Fehler: "Wir werben für unsere eigenen Ideen. Nach der Wahl schauen wir, mit wem wir liberale Politik am besten umsetzen können."

