Heavy Metal und Klassik, Sänger und Taucher - der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf ist nicht nur Politiker. Im Wahlkampf möchte er sich den Bürgern auch als Mensch vorstellen.

"Ich will mehr aus dem Land machen", sagt Christian Baldauf über seine Motivation, warum er als Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU ins Rennen geht. Wenn seine Partei die Landtagswahl am 14. März gewinnt, könnte der 53-jährige Frankenthaler Ministerpräsident werden.

Christian Baldauf - Politiker von Jugendbeinen an

Zur Politik kam Christian Baldauf schon in seiner Schulzeit über die Junge Union. Mit 15 trat er in die CDU ein, war damals begeistert von Helmut Kohl. Jetzt will er in dessen Fußstapfen in der Mainzer Staatskanzlei treten.

Führungspositionen sind nichts Neues für Baldauf. Schon in seiner Jugend leitete er katholische Jugendfreizeiten. Als Vorsitzender der Jungen Union im Kreis Frankenthal fragte ihn die damalige CDU-Bundestagsabgeordete Maria Böhmer, ob er ihr Wahlkreisbüro leiten wollte. Klar sagte Baldauf zu.

2001 zog Baldauf dann erstmals in den Landtag ein. Als der damalige Vorsitzende Christoph Böhr 2006 seine zweite Wahl gegen Kurt Beck verlor, wurde Baldauf Fraktions- und Landesvorsitzender. Eine schwere Zeit, denn er musste den Skandal aufarbeiten, den die ehemalige Fraktionsspitze ihm mit Veruntreuung von Fraktionsgeldern hinterlassen hatte.

Zur Landtagswahl 2011 hin rückte er wieder ins zweite Glied, zugunsten der aufstrebenden Julia Klöckner, die die Partei in die kommenden beiden Wahlen führen sollte. Mit ihrer zupackenden Art sei es Klöckner gelungen, die über Jahre zerstrittene Landes-CDU zu einen, erzählt Baldauf im Rückblick. Nach zwei verlorenen Wahlen ging Klöckner als Bundeslandwirtschaftsministerin nach Berlin und Baldauf wurde 2018 wieder Fraktionsvorsitzender, 2019 wählte ihn seine Partei zum Spitzenkandidaten.

Baldauf pflegt persönliches Verhältnis zur Konkurrentin Dreyer

Aus Klöckners Schatten will er nun heraustreten, genau wie aus dem von Malu Dreyer. Im direkten Vergleich liegt die weit vor ihm. Aber: "Malu Dreyer schwebt nicht über den Dingen" sagt Baldauf. Zu Dreyer persönlich habe er ein gutes Verhältnis. Sogar handschriftliche Weihnachtskarten schrieben sich die beiden.

Im Wahlkampf will der 53-jährige Frankenthaler, dass die Wähler auch den Menschen Christian Baldauf kennenlernen – den zweifachen Familienvater, aber auch den, der seit den 1980ern eine Dauerkarte auf dem Betzenberg hat, der jahrelang in der Westkurve stand; der über 400 Tauchgänge in aller Welt hinter sich gebracht hat und dabei vor Südafrika einem weißen Hai gefährlich nahe kam; dem Sänger in einem Männerchor, der privat Klassik, aber lieber noch Heavy Metal hört.

Politisch zieht er mit einigen griffigen Versprechen in den Wahlkampf, an denen er sich nach der Landtagswahl messen lassen will: 200 neue Medizin-Studienplätze, Rettungswagen in zehn Minuten vor Ort, keine weiteren Krankenhausschließungen, IT-Spezialisten an jeder Schule, Sprachtests für angehende Grundschüler.