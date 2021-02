per Mail teilen

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) gehört derselben Generation wie Die Grünen an. Sie wurde 1982 gegründet, als die Umweltbewegung richtig in Fahrt kam.

Seitdem stehen Umweltthemen ganz oben auf der Agenda der Partei, die in vielen kommunalen Parlamenten vertreten ist. Die ÖDP trat auch bei den vergangenen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz an, erreichte aber 2011 und 2016 nicht einmal ein Prozent der Stimmen.

Hier geht's zum ÖDP-Parteiprogrammcheck.

Auf 32 Seiten beschreibt die ÖDP ihr Wahlprogramm. Die Wortwolke im Bild gibt einen Eindruck, welche Begriffe am häufigsten verwendet werden. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Aufsehen erregte die Partei 2019 in Bayern mit dem von ihr angeschobenen Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen". Innerhalb weniger Tage unterstützten damals mehr als anderthalb Millionen Menschen mit ihrer Unterschrift das Volksbegehren. Auf der Landesliste für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stehen 29 Kandidaten und Kandidatinnen, auf Platz eins ist Johannes Schneider aus Bernkastel-Wittlich gesetzt.

ÖDP-Wahlprogramm für Rheinland-Pfalz (redaktionelle Auswahl)

Bildung | ÖDP Schule Mehr Schulsozialarbeiter und -psychologen zur Unterstützung der Lehrer

Mehr Lehrer mit regulären Arbeitsverträgen, keine Ketten- oder Kurzzeitverträge

Zahl der Lehrer soll sich nicht nur an Schülerzahl orientieren, sondern zum Beispiel auch an der sozialen Mischung

Klassengröße : maximal 20 Schüler in einer Klasse

: maximal 20 Schüler in einer Klasse Inklusion mit baulichen, technischen und personellen Voraussetzungen in allen Schulformen ermöglichen

mit baulichen, technischen und personellen Voraussetzungen in allen Schulformen ermöglichen Lehrplan straffen: Unterricht soll praxisbezogener werden - z.B. Ökologie, Umweltbildung, Gesundheit, Finanzen, soziales Verhalten

straffen: Unterricht soll praxisbezogener werden - z.B. Ökologie, Umweltbildung, Gesundheit, Finanzen, soziales Verhalten Förderung von lernschwachen Kindern : zum Beispiel Förderung bei einer Lese-, Rechtschreib-, Rechenschwäche

: zum Beispiel Förderung bei einer Lese-, Rechtschreib-, Rechenschwäche Besondere Förderung von beeinträchtigen Kindern ebenso wie von besonders begabten Kindern

Notwendige Fahrten mit Schulbus: ein Sitzplatz für jedes Kind und Anschnallpflicht Digitalisierung | ÖDP Ausbaustopp von 5G : Abklärung aller gesundheitlichen Folgen durch unabhängige Stelle

von : Abklärung aller gesundheitlichen Folgen durch unabhängige Stelle Künftig Genehmigungspflicht aller Mobilfunkanlagen in der Landesbauordnung

Befürwortung eines nationalen Roaming : Jeder Anbieter muss die Daten von Kunden anderer Anbieter weiterleiten

: Jeder Anbieter muss die Daten von Kunden anderer Anbieter weiterleiten Ausbau Glasfaserleitungen zur stromsparenden Datenvernetzung

zur stromsparenden Datenvernetzung Weitgehender Verzicht auf WLAN in Schulen und Kitas, Krankenhäuser und Pflegeheimen Gesellschaft | ÖDP Innere Sicherheit Mehr Personal für Polizei und Justiz

und Justiz Ausstattung der Behörden modernisieren

Mehr Polizeipräsenz und Überwachungsmaßnahmen an Brennpunkten und sicherheitsrelevanten Plätzen

Abzug aller in Rheinland-Pfalz gelagerten Atomwaffen

Kein Ausbau der Militärstützpunkte Büchel und Ramstein Bürgerbeteiligung und Demokratie Direkte Demokratie : Erleichterung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene, von Volksbegehren und Volksentscheiden auf Landesebene - Zugangshürden herabsetzen

: Erleichterung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene, von Volksbegehren und Volksentscheiden auf Landesebene - Zugangshürden herabsetzen Landtag Rheinland-Pfalz auf 85 Mitglieder beschränken - Diätenreform, Diätenerhöhungen der vergangenen Jahre werden abgelehnt

Rheinland-Pfalz auf 85 Mitglieder beschränken - Diätenreform, Diätenerhöhungen der vergangenen Jahre werden abgelehnt Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen Familie und Jugend Landesbetreuungsgeld von mehr als 150 Euro übergangsweise bis zur Einführung eines Erziehungsgehaltes einführen

von mehr als 150 Euro übergangsweise bis zur Einführung eines Erziehungsgehaltes einführen Mehr Beratungsstellen für Schwangere

Wahlrecht ab 16 für Kommunal- und Landtagswahlen Gleichstellung, Integration, Inklusion Barrierefreie öffentliche Gebäude

öffentliche Gebäude Ruhezonen und Sitzplätze in kurzen Abständen für die ältere Bevölkerung Gesundheit | ÖDP Medizinische Grundversorgung Sonstige Gesundheitsleistungen (z.B. Physiotherapie) müssen überall erreichbar sein

Telemedizin zur Untersützung in ländlichen Gebieten

zur Untersützung in ländlichen Gebieten Erstattung homöopathischer Arzneimittel durch Krankenkassen soll erlaubt bleiben Pflege Einhaltung von Qualitätsanforderungen in der Pflege ist streng zu kontrollieren Gesundheitsschutz Nichtraucherschutz auf öffentliche Plätze und auf Veranstaltungen ausweiten

auf öffentliche Plätze und auf Veranstaltungen ausweiten Verbot von Zigarettenautomaten im öffentlichen Raum Umwelt & Energie | ÖDP Klima Umsetzung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens Energie Landesbauordnung: Pflicht zu Photovoltaik und Dachbegrünung bei Neubau einführen

Pflicht zu Photovoltaik und Dachbegrünung bei Neubau einführen Umstellung der Stromversorgung von Gebäuden der Landesregierung und -verwaltung auf zertifizierten Ökostrom

Landesförderprogramme für Erneuerbare Energien ausweiten Naturschutz 15% der Landesfläche sollen Biotope werden

Hochwasserschutz : verstärkter Rückbau ausgebauter Gewässer

: verstärkter Rückbau ausgebauter Gewässer Gegen die Mülldeponie im Mainzer Steinbruch in der Nähe eines Wohngebietes Landwirtschaft Bis 2030 soll der ökologische Landbau auf 50% der Bewirtschaftungsfläche gesteigert werden

auf 50% der Bewirtschaftungsfläche gesteigert werden Existenzsicherungsvertrag für bäuerliche Familienetriebe mit dem Land Rheinland-Pfalz

Gütesiegel "Gentechnikfrei produziert" einführen - auch im konventionellen Weinbau

"Gentechnikfrei produziert" einführen - auch im konventionellen Weinbau Keine Gentechnik in Rheinland-Pfalz - auch keine grüne Gentechnik

Einsetzung eines unabhängigen Landestierschutzbeauftragten mit Klagebefugnissen

mit Klagebefugnissen Keine Hormone in der Tiermästung

Verbot von Reserveantiobiotika aus der Humanmedizin in der Tiermedizin

aus der Humanmedizin in der Tiermedizin Ex- und Importverbot von Gülle

Kein Nitrat und keine Pflanzenschutzmittel ins Grundwasser Verkehr & Infrastruktur | ÖDP Infrastuktur Nachtflugverbot für alle Flughäfen zwischen 22 und 6 Uhr

für alle Flughäfen zwischen 22 und 6 Uhr Bahnverkehr: Reaktivierung von Bahnstrecken prüfen, Lärmschutzmaßnahmen im Mittelrheintal - Umsetzung der Alternativstrecke für den Güterverkehr

- Umsetzung der Alternativstrecke für den Güterverkehr Ablehnung einer Mittelrheinbrücke - statt dessen Fährverbindungen optimieren

- statt dessen Fährverbindungen optimieren 2. Rheinquerung bei Wörth wird abgelehnt

4-spurigen Ausbau der B10 zwischen Landau-Pirmasens stoppen

zwischen Landau-Pirmasens stoppen Kommunen müssen über Tempolimits innerorts autark entscheiden dürfen

innerorts autark entscheiden dürfen Durchfahrverbot für Lkw durch Ortschaften außerhalb des Anliegerverkehrs

Fahrrad-Stellplatzpflicht für Geschäfts- und Bürohäuser einführen

Infrastruktur der kurzen Wege schaffen: Arztpraxen, Krankenhäuser, Hebammenversorgung, Physiotherapie müssen ohne Pkw erreichbar sein ÖPNV 365-Euro-Ticket für den ÖPNV

für den Barrierefreier ÖPNV Schiene Flüsterbremsen und moderne Züge einsetzen

Wasserstoffbetriebene Züge im Nahetal, auf der Lautertalstrecke, der Eifelquerbahn und im Hunsrück Schifffahrt Verpflichtendes, flächendeckendes Angebot für Landstromanschlüsse für Schiffe Wirtschaft, Finanzen & Soziales | ÖDP Wohnen Gesetzlich festgelegter Mindestanteil von Sozialwohnungen bei allen Neubauprojekten

bei allen Neubauprojekten Unterkünfte für Wohnungslose müssen beheizbar und mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet sein

müssen beheizbar und mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet sein Bei Verkauf kommunaler Grundstücke an Private: Auflagen zur Schaffung sozial verträglichen Wohnraums Arbeit und Wirtschaft Ladenschlusszeiten sollen nicht erweitert werden; an Samstagen sollen die Zeiten auf 20 Uhr verkürzt werden

Nicht mehr als drei verkaufsoffene Sonntage pro Jahr

pro Jahr Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Unternehmen im Staatsbesitz sollen Gemeinwohl-Bilanzen erstellen, gilt auch für Städte, Landkreise, Kommunen Finanzen Keine Fördergelder mehr für den Nürburgring

Bessere finanzielle Grundausstattung der Kommunen durch pauschale Landeszuweisungen

Hier finden Sie das komplette Programm.