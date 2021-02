per Mail teilen

Bevor es überhaupt die Bundespartei gab, wurde bereits 1979 der Landesverband der Grünen in Rheinland-Pfalz gegründet. Mittlerweile ist der einstige Youngster auf der Regierungsbank angekommen.

Allerdings sind die Grünen bei Landtagswahlen immer wieder für Überraschungen gut - in die eine wie die andere Richtung. In Rheinland-Pfalz traten sie 1983 erstmals an, blieben aber unter der Fünf-Prozent-Hürde stecken. Das passierte ihnen 2006 noch einmal - bei der darauffolgenden Wahl 2011 legten sie dann mit über 15 Prozent einen Höhenflug hin.

Mit diesem Ergebnis schafften es die Grünen mit drei Ministerinnen auf die Regierungsbank. Bei der Wahl 2016 bewegten sie sich mit 5,3 Prozent der Wählerstimmen wieder in bekannten Gefilden, bleiben aber Regierungspartei. Anne Spiegel ist Spitzenkandidatin der Grünen 2021. Derzeit ist sie im Land Familien- und Integrations- sowie Umweltministerin. Insgesamt stehen auf der Grünen-Landesliste 70 Namen.



Wahlprogramm der Grünen für Rheinland-Pfalz (redaktionelle Auswahl)

Bildung | Grüne Kita Mehr Ganztagsangebote

Rechtsanspruch auf eine 7-Stunden-Kita -Betreuung, Unterstützung von 24-Stunden-Kita-Projekten

-Betreuung, Unterstützung von 24-Stunden-Kita-Projekten Besserer Betreuungsschlüssel in Kitas, bessere Bezahlung von Erziehern, vergütete Ausbildung von Erziehern und Sozialassistenten

Kita-Essen: mindestens 30 Prozent ökologische, 50 Prozent regionale Produkte Schule Mehr Ganztagsangebote , auch in den Ferien

, auch in den Ferien Rhythmisierung des Ganztagsangebots in Schulen: Verteilung von freien Arbeitsphasen, Bewegung und freier Zeit über den ganzen Tag

Ausbau der Integrierten Gesamtschule : Klassen 5 und 6 als Orientierungsstufe mit maximal 25 Schülern pro Klasse, Gymnasien und Realschulen plus sollen gemeinsame Orientierungsstufen aufbauen

: Klassen 5 und 6 als Orientierungsstufe mit maximal 25 Schülern pro Klasse, Gymnasien und Realschulen plus sollen gemeinsame Orientierungsstufen aufbauen Mehr Sprach- und Förderprogramme, mehr Förder- und Integrationskräfte, multiprofessionelle Teams in Schulen und Kitas

Lehrerausbildung: Studium reformieren - Ausbildung nicht an Schulform sondern am Kindesalter orientieren

Einheitliche Einstiegsgehälter für alle Lehrer

für alle Lehrer Schulessen : mindestens 30 Prozent ökologische, 50 Prozent regionale Produkte, Warme Mahlzeit für alle Kinder und Jugendliche

: mindestens 30 Prozent ökologische, 50 Prozent regionale Produkte, Warme Mahlzeit für alle Kinder und Jugendliche Seepferdchen für alle

für alle Sexualkundeunterricht : Einbeziehung sexualpädagogischer Fachkräfte, Einbeziehung von Themen wie Trans- und Intersexualität

: Einbeziehung sexualpädagogischer Fachkräfte, Einbeziehung von Themen wie Trans- und Intersexualität Religionsunterricht : Aufbau islamischen Unterrichts

: Aufbau islamischen Unterrichts Nachhaltige Schulbauten nach ökologischen Standards, barrierefrei und an inklusivem Unterricht ausgerichtet

Verpflichtende und fortwährende Weiterbildung von Schulleitung und Lehrkräften im digitalen Bereich

Kostenfreie Ausleihe von Laptops und Tablets für Familien mit geringem Einkommen

Land muss Lizenzen für digitale Lernmedien kaufen und zur Verfügung stellen Hochschule

Finanzierung auf Bundesdurchschnitt anheben

Abschaffung von Zweitstudiengebühren

Mindestens eine Kita pro Campus

Offene Wissenschaft : Forschung und Daten sollen vermehrt öffentlich gemacht werden

: Forschung und Daten sollen vermehrt öffentlich gemacht werden Ausweitung unbefristeter Stellen im wissenschaftlichen Betrieb und Einführung von verbindlichen Quoten für einen Frauenanteil

Auflegen eines Landesprofessorinnenprogramms

Landeseigenes Förderprogramm für nachhaltiges Forschen - Verdreifachung der staatlichen Mittel für diesen Bereich

für nachhaltiges Forschen - Verdreifachung der staatlichen Mittel für diesen Bereich Verdreifachung der staatlichen Gelder für Forschung und Entwicklung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Rheinland-Pfalz gemessen am BIP

Duale Ausbildung Kostenfreie Meisterausbildung Digitalisierung | Grüne Flächendeckende Glasfaserleitungen bis ans Haus

bis ans Haus Flächendeckende Breitbandversorgung und Mobilfunkversorgung

und WLAN in allen Bussen, Zügen und Bahnhöfen

in allen Bussen, Zügen und Bahnhöfen WLAN-Hotspots : in allen Landesbehörden und -ämtern, auch für Besucher

: in allen Landesbehörden und -ämtern, auch für Besucher Förderung des Freifunks

Entwicklung einer landeseigenen "Green KI-Strategie" (Grüne Künstliche Intelligenz)

Neuen Lehrstuhl für nachhaltige Künstliche Intelligenz einrichten

Digitalisierung der Verwaltung , diese soll papierlos werden; Bürgerservices sollen per App abrufbar werden

, diese soll papierlos werden; sollen per App abrufbar werden Datensicherheit : klare Grenzen setzen für Behörden bei der Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten der Rheinland-Pfälzer

: klare Grenzen setzen für Behörden bei der Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten der Rheinland-Pfälzer High-Capacity-Computing für Wirtschaft und Forschung - sichere und leistungsfähige Rechen- und Speicherkapazitäten aufbauen

aufbauen Stärkung der Open Data Strategie, also freie Verfügbarkeit von öffentlich gesammelten Daten und von Software, die mit öffentlichen Geldern entwickelt wurde Gesellschaft | Grüne Innere Sicherheit Besserer Schutz von Mädchen und Frauen vor Gewalt - Einrichtung von Clearingstellen; Frauennotruf, Frauenhäuser, Interventions- und Beratungsstellen ausbauen

von Mädchen und Frauen vor Gewalt - Einrichtung von Clearingstellen; Frauennotruf, Frauenhäuser, Interventions- und Beratungsstellen ausbauen Ausbau des Modellprojektes Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung

Flächendeckender Ausbau von Kinderschutzdiensten

Polizei , Justiz und Rettungskräfte: Moderne technische Ausstattung sicherstellen, kontinuierliche Fortbildungen, Hochschule der Polizei weiterentwickeln

, Justiz und Rettungskräfte: Moderne technische Ausstattung sicherstellen, kontinuierliche Fortbildungen, Hochschule der Polizei weiterentwickeln Nachhaltige personelle Aufstockung

Prüfung eines eigenen Versammlungsrechts für Rheinland-Pfalz

Abschaffung der bislang möglichen Onlinedurchsuchung

Überprüfung von Bodycam-Einsätzen in Wohnungen

Anlaufstelle bei der Polizei für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, Inter- und queere Menschen

Grenzüberschreitende Katastrophen- und Epidemiepläne aufstellen, Zusammenarbeit und gemeinsames Training von Rettungsdiensten und Feuerwehr

aufstellen, Zusammenarbeit und gemeinsames Training von Rettungsdiensten und Feuerwehr Lagerbestände von Schutzausrüstung aufbauen

aufbauen Online-Glücksspiel : konsequente und umfassende Regulierung, keine weiteren Glücksspielarten zulassen

: konsequente und umfassende Regulierung, keine weiteren Glücksspielarten zulassen Abzug und Vernichtung der Atomwaffen aus Rheinland-Pfalz Bürgerbeteiligung und Demokratie Kommunales Wahlrecht für alle, die in einer Kommune wohnen, unabhängig von Staatsbürgerschaft

Direkte Demokratie: Senkung der Hürden bei der Bürgerbeteiligung und bei Petitionen Familie und Jugend Aufnahme von Kinderrechten in die Landesverfassung

in die Landesverfassung Modellprojekt "alle Leistungen aus einer Hand": Finanzielle Leistungen für Familien sollen bei einer einzigen Stelle beantragt werden

Öffentliche Einrichtungen familiengerecht organisieren, Wickeltische und Eltern-Kind-Räume sollen verbindlich werden

Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre

auf 16 Jahre Einrichtung eines Jugendbeirates Gleichstellung, Integration, Inklusion Blutspenden : diskriminierungsfreier Zugang für schwule Männer und Trans-Personen

: diskriminierungsfreier Zugang für schwule Männer und Trans-Personen Begriff "Rasse" aus der Landesverfassung streichen

aus der Landesverfassung streichen Landesantidiskriminierungsgesetz : soll auch vor Diskriminierung durch Behörden und Verwaltung schützen, Prozessbeistandshilfe

: soll auch vor Diskriminierung durch Behörden und Verwaltung schützen, Prozessbeistandshilfe Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge schaffen

schaffen Gleichberechtigung fördern: Mehr Frauen in der Landes- und Kommunalpolitik - familienfreundliche Sitzungszeiten, Kinderbetreuung, digitale Sitzungen einführen

fördern: Mehr Frauen in der Landes- und Kommunalpolitik - familienfreundliche Sitzungszeiten, Kinderbetreuung, digitale Sitzungen einführen Barrierefreiheit bis 2029 in allen öffentlichen Gebäuden in Landes- und Kommunenbesitz - für Geh-, Hör- und Sehbehinderte gleichermaßen

bis 2029 in allen öffentlichen Gebäuden in Landes- und Kommunenbesitz - für Geh-, Hör- und Sehbehinderte gleichermaßen Schaffung von 2.000 regulären Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen in Inklusionsbetrieben Zusammenleben Suchtprävention : Stärkung der Aufklärung über sämtliche Abhängigkeiten - Drogen, Alkohol, Spielsucht, Medikamente

: Stärkung der Aufklärung über sämtliche Abhängigkeiten - Drogen, Alkohol, Spielsucht, Medikamente Modellprojekt in Pirmasens : dort ist die Lebenserwartung eine der niedrigsten in ganz Deutschland, Umsetzung eines langfristigen Gesundheitsprojektes

: dort ist die Lebenserwartung eine der niedrigsten in ganz Deutschland, Umsetzung eines langfristigen Gesundheitsprojektes Landeszentrale für politische Bildung stärken und ausbauen

stärken und ausbauen Verbraucherschutz : absichern durch die Finanzierung der Verbraucherzentrale

: absichern durch die Finanzierung der Verbraucherzentrale Reparieren statt wegwerfen: Unterstützung von Repair-Cafés und Fahrradwerkstätten Sport und Kultur Anerkennung von Clubs und Livebühnen als Kultureinrichtungen

Sozialtickets mit stark vergünstigten Tickets für Kulturveranstaltungen verknüpfen Gesundheit | Grüne Medizinische Grundversorgung Förderprogramm für Barrierefreiheit aller Praxen

Förderung von mobilen ärztlichen Praxen mit Vor-Ort-Sprechstunden, Telemedizin als Ergänzung, Hol- und Bringdienste zu medizinischen Einrichtungen

Umbau von kleinen Kliniken auf dem Land zu lokalen Gesundheitszentren

Hebammen : Flächendeckendes Netz von Hebammenzentralen schaffen, mehr hebammengeführte Kreißsäle

: Flächendeckendes Netz von Hebammenzentralen schaffen, mehr hebammengeführte Kreißsäle Mehr Medizinstudienplätze , weitere Regionalisierung des klinischen Studiums nach dem Vorbild von Trier, Aufbau einer zweiter Universitätsmedizin im Land

, weitere Regionalisierung des klinischen Studiums nach dem Vorbild von Trier, Aufbau einer zweiter Universitätsmedizin im Land Rettungsdienst : Rettungswagen nicht mehr für nicht lebensbedrohliche Notfälle einsetzen, 24 Stunden einsatzbereiten Rettungshubschrauber an einem geeigneten Standort vorhalten

: Rettungswagen nicht mehr für nicht lebensbedrohliche Notfälle einsetzen, 24 Stunden einsatzbereiten Rettungshubschrauber an einem geeigneten Standort vorhalten Schwangerschaftsabbrüche : bessere ärztliche Versorgung im Land

: bessere ärztliche Versorgung im Land Aids : bis 2030 keine Neuansteckungen mehr in Rheinland-Pfalz erreichen

: bis 2030 keine Neuansteckungen mehr in Rheinland-Pfalz erreichen Psychotherapie : Bessere Versorgung von Kindern und Jugendlichen

: Bessere Versorgung von Kindern und Jugendlichen Drug-Checking: insbesondere bei großen Festivals wie Rock am Ring, Substanzanalysen sollen Menschen vor gefährlichen, gestreckten Drogen schützen Pflege Höherer Mindestlohn für Pflegekräfte , allgemein verbindlicher Tarifvertrag für Pflegepersonal

allgemein verbindlicher für Pflegepersonal Mehr ambulante, geriatrische Angebote - Programm "Gemeindeschwester plus" ausbauen Umwelt & Energie | Grüne Klima Klimaneutrale Gesellschaft bis 2035, Verpflichtung zum 1,5-Grad-Ziel

Gesellschaft bis 2035, Verpflichtung zum 1,5-Grad-Ziel Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe festschreiben

Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral gestalten

Anwendung des Kriteriums "global coal exit list": keine öffentlichen Gelder mehr für Unternehmen, die für den Ausbau der Kohlindustrie verantwortlich sind

Landesklimaschutzgesetz fortschreiben, Treibhausgasbudget als zentrales Steuerungselement in Rheinland-Pfalz einführen

als zentrales Steuerungselement in Rheinland-Pfalz einführen Klimaschutz und Nachhaltigskeitsgrundsatz soll als Staatsziel in die Landesverfassung

Klimafolgenabschätzung bei Entscheidungen von Landesregierung und Landtag

bei Entscheidungen von Landesregierung und Landtag Fassaden- und Dachbegrünung auf allen öffentlichen Gebäuden

Verbot von Schottergärten bei Neubauten

bei Neubauten Entsiegelungskataster mit den Kommunen schaffen, damit Niederschläge wieder besser vom Boden aufgenommen werden können

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED mitfinanzieren Energie Photovoltaikleistung bis 2030 mindestens verdreifachen, Pflicht zu Photovoltaik auf Neubauten; mehr Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen

bis 2030 mindestens verdreifachen, Pflicht zu Photovoltaik auf Neubauten; mehr Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen Verdoppelung der Leistung von Windenergie, systematisches Repowering alter Anlagen ohne Ausschreibung, Ausbau von Windenergie vor allem auf geschädigten Waldflächen in Wirtschaftswäldern, entlang von Autobahnen und Bahnstrecken; mehr Personal in Genehmigungsbehörden

systematisches Repowering alter Anlagen ohne Ausschreibung, Ausbau von Windenergie vor allem auf geschädigten Waldflächen in Wirtschaftswäldern, entlang von Autobahnen und Bahnstrecken; mehr Personal in Genehmigungsbehörden Landeseigene Wasserstoffstrategie entwickeln für grünen Wasserstoff

entwickeln für grünen Wasserstoff Keine weiteren Erkundungsbohrungen im Land zum Beispiel zur Erdölgewinnung

Umrüstung aller Kläranlagen mit Potenzial zur Erzeugung von Biogas Naturschutz Grünere Städte: Begrünung von Fassaden, Verkehrsinseln, Entwässerungsgräben, Weg- und Äckerränder vorantreiben

Flächendeckende Verbindung von Biotopen

Gewässer : verstärkte Renaturierung, bis 2027 alle Gewässer im Land auf ökologisch guten Zustand bringen, Entnahme von Grundwasser darf die Neubildung nicht überschreiten

: verstärkte Renaturierung, bis 2027 alle Gewässer im Land auf ökologisch guten Zustand bringen, Entnahme von Grundwasser darf die Neubildung nicht überschreiten Hochwasserschutz : nur naturverträglich gestaltete künstliche Hochwasserrückhaltebecken, geplanter Polder bei Altrip wird abgelehnt, Vorrang für natürliche Überflutungsräume

: nur naturverträglich gestaltete künstliche Hochwasserrückhaltebecken, geplanter Polder bei Altrip wird abgelehnt, Vorrang für natürliche Überflutungsräume Wald : Umbau zu klimaangepasstem Mischwald mit ausgewiesenen Wildnisflächen

: Umbau zu klimaangepasstem Mischwald mit ausgewiesenen Wildnisflächen Klimawald 2100 etablieren, um Zukunftswälder zu erforschen und natur- und klimaangepasste Arten wissenschaftlich zu erproben

Alle Wälder mit dem FSC-Siegel für Nachhaltigkeit zertifizieren lassen

Jagd : Förderung von Wildäsungsflächen, Wildruhezonen, Vegetations- und Populationsgutachten für Reviere, Verbot von Haustier-Abschuss und Totschlagfallen, Verbot bleihaltiger Munition, verpflichtender und qualitativer Schießnachweis für Jäger

: Förderung von Wildäsungsflächen, Wildruhezonen, Vegetations- und Populationsgutachten für Reviere, Verbot von Haustier-Abschuss und Totschlagfallen, Verbot bleihaltiger Munition, verpflichtender und qualitativer Schießnachweis für Jäger Erhalt und Pflege von Streuobstwiesen, Renaturierung von Moorflächen, Installation von Nisthilfen für Vögel und Insekten

Entkriminalisierung des Containerns Landwirtschaft Schaffung der Stelle eines unabhängigen Landestierschutzbeauftragten

Ausbau der Ökolandwirtschaft und des Ökoweinbaus auf 30 Prozent der bewirtschafteten Flächen bis 2030 Verkehr & Infrastruktur | Grüne Infrastruktur Klimaneutrale Mobilität bis 2035

bis 2035 Ladesäulen : überall im Land soll es Ladesäulen in einem Radius von zehn Kilometern geben, alle Schulen und Park & Ride-Plätze sollen mit Ladesäulen ausgestattet werden, Pflicht zum Bau von E-Lademöglichkeiten bei Neubau von Wohnhäusern

: überall im Land soll es Ladesäulen in einem Radius von zehn Kilometern geben, alle Schulen und Park & Ride-Plätze sollen mit Ladesäulen ausgestattet werden, Pflicht zum Bau von E-Lademöglichkeiten bei Neubau von Wohnhäusern Förderung von Tempo-30-Zonen

Vernetzung im Nahverkehr mit Nachbarländern, fehlende Verbindungen bauen

Reaktivierung von Zugstrecken im Hunsrück, in der Eifel und im Glantal

von Zugstrecken im Hunsrück, in der Eifel und im Glantal Unterstützung einer alternativen Güterverkehrsstrecke zwischen Troisdorf und Bischofsheim, verbesserte Anbindung der Region Trier an den Fernverkehr , Bingen und Worms häufiger mit Fernverkehrszügen bedienen

, Bingen und Worms häufiger mit Fernverkehrszügen bedienen Transitverbot für Lkw auf der B10 einführen

Brücken: Keine neuen Rheinbrücken bauen, statt dessen Fährangebot ausbauen

bauen, statt dessen Fährangebot ausbauen Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr ÖPNV Barrierefreiheit im Nahverkehr vom Ticketverkauf bis zum Einstieg

im Nahverkehr vom Ticketverkauf bis zum Einstieg Einführung einer Mobilitätsgarantie für Rheinland-Pfalz - klar definiertes Mindestangebot für den Nahverkehr an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr, im Landeshaushalt kontinuierliche Mittelsteigerung für den ÖPNV

für Rheinland-Pfalz - klar definiertes Mindestangebot für den Nahverkehr an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr, im Landeshaushalt kontinuierliche Mittelsteigerung für den ÖPNV Ein Ticket für alle Angebote des Nahverkehrs

Rheinland-Pfalz-Tarif schaffen - digitales Ticketsystem für alle öffentlichen Verkehrsmittel - Bahn, Bus, Leihrad, Mietauto

schaffen - digitales Ticketsystem für alle öffentlichen Verkehrsmittel - Bahn, Bus, Leihrad, Mietauto ÖPNV : Nahverkehrsanteil am Verkehrsaufkommen soll durch bessere Angebote bis 2030 auf über 20 Prozent gesteigert werden von heute 8 Prozent

: Nahverkehrsanteil am Verkehrsaufkommen soll durch bessere Angebote bis 2030 auf über 20 Prozent gesteigert werden von heute 8 Prozent 365-Euro-Ticket für Schüler, Azubis, Bufdis und FSJler

für Schüler, Azubis, Bufdis und FSJler Sozialticket für Menschen mit geringem Einkommen Schiene Bis 2025 Elektrifizierung von 70 Prozent aller genutzten Schienenwege, wenn das nicht möglich ist, Umstieg auf batteriebetriebene Züge oder solche mit grünem Wasserstoff Radverkehr Förderung von E-Lastenrädern, Fahrradparkhäusern, Job-Rad-Angeboten, finanzielle Anreize für 15- bis 21-Jährige zu Anschaffung von E-Bikes, Pedelecs und E-Rollern, Radwege doppelt so schnell bauen wie bisher

Einsetzung eines Radverkehrsbeauftragten auf Landesebene

Schaffung eines digitalen Mängelmelders für Radwege Wirtschaft, Finanzen & Soziales | Grünen Wohnen Für Mietpreisbremsen und Kappungsgrenzen

und Kappungsgrenzen Verlängerung der Sozialbindung, mehr sozialer Wohnungsbau Arbeit und Wirtschaft Lebensmittelkontrollen in vollem Umfang leisten

in vollem Umfang leisten Unterstützung der Gründerkultur : Förderung von Innovations- und Gründerzentren, Co-working-Spaces und Mittelstandslotsen

: Förderung von Innovations- und Gründerzentren, Co-working-Spaces und Mittelstandslotsen Schaffung einer Gründungsleitstelle

Vergabe von Gründungsstipendien und -darlehen

Einrichtung eines Gründerinnenzentrums und eines Gründerinnenpreises

Abbau bürokratischer Hürden durch E-Government

Finanzielle Unterstützung der Gemeinwohlzertifizierung : Unterstützung von Unternehmen, die die ökologischen und sozialen Folgen ihres Wirtschaftens berücksichtigen

: Unterstützung von Unternehmen, die die ökologischen und sozialen Folgen ihres Wirtschaftens berücksichtigen Barrierefreie Tourismus-Angebote fördern, Anzahl von Betrieben und Einrichtungen, deren Barrierefreiheit zertifiziert ist, soll um mindestens 50 Prozent erhöht werden

Digitalisierung im Tourismus : Angebote sollen online auffindbar und buchbar sein

: Angebote sollen online auffindbar und buchbar sein Zertifizierung einführen für umwelt- und familienfreundliche Beherbergung Soziales Notfallfonds auf Landesebene für Menschen ohne Krankenversicherung

auf Landesebene für Menschen ohne Krankenversicherung Hygieneartikel für Frauen: kostenlose Verteilung an geeigneten öffentlichen Stellen wie Schulen, Jobcenter etc

für Frauen: kostenlose Verteilung an geeigneten öffentlichen Stellen wie Schulen, Jobcenter etc Abschaffung des Tanzverbots an stillen Feiertagen

an stillen Feiertagen Regionaler Wohlstandsindikator soll ökologische, soziale und qualitative Lebensqualität erfassen

soll ökologische, soziale und qualitative Lebensqualität erfassen Sozialtickets mit stark vergünstigten Tickets für Kulturveranstaltungen verknüpfen Finanzen Gesetzliche Regelung zur Veröffentlichung der Einkünfte durch Nebentätigkeiten von Bürgermeistern und Landräten

von Bürgermeistern und Landräten Einhaltung des Konnexitätsprinzips, "Wer bestellt, der zahlt"

Schuldenschnitt für hoch verschuldete Kommunen

