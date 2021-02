per Mail teilen

Die Partei wurde 2004 im Umfeld des Satiremagazins "Titanic" gegründet. Ihre wichtigste Waffe im politischen Kampf ist wenig überraschend: Satire.

So steht "Die Bedeutungslosigkeit in Weinform" als Titel auf dem Wahlprogramm für Rheinland-Pfalz von Die Partei. Die Partei ist ein Akronym für: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Auf ihrer Website beschreibt sie sich selbst so: "Unseriöse parlamentarische Opposition hat ab sofort einen (guten) Namen - die PARTEI."

Hier geht's zum Die Partei-Wahlprogrammcheck.

Auf 15 Seiten beschreibt Die Partei ihr Wahlprogramm. Diese Wörter kommen am häufigsten vor. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Der Satiriker Martin Sonneborn ist das Aushängeschild der Partei, er zog 2014 ins Europaparlament ein. 2019 bekam er Unterstützung durch Nico Semsrott, der aber im Januar 2021 aus der Partei ausgetreten ist. Bei der letzten Bundestagswahl holte Die Partei keinen Sitz. Allerdings trat 2020 ein fraktionsloses Mitglied des Bundestags in Die Partei ein. In Rheinland-Pfalz trat Die Partei 2016 nicht zur Wahl an.

Partei-Wahlprogramm für Rheinland-Pfalz (redaktionelle Auswahl)

Bildung | Die Partei Kita Angesichts der modernen leistungsorientierten Patchwork-Familie ist eine Kindertagesbetreuung von nur 24 Stunden nicht ausreichend, produktive Arbeitnehmer dürfen sich nicht in der Freizeit um den Nachwuchs kümmern müssen;

Forderung: flächendeckende Komplettwochentagsbetreuung, also auch am Wochenende - das "E" in Partei steht auch für Elternschutz, deshalb Kinder raus aus der Familie Schule Soll auf das Leben vorbereiten: Ausflüge zum Beispiel in Tiermastbetriebe, Rotlichtviertel, Geflüchtetenunterkünfte, um die Lebensrealität abzubilden

abzubilden Inklusives und integrierendes gemeinsames Lernen, kein stumpfes Auswendiglernen

Erwachsene hören nicht auf die Jugend - deshalb Gebärdensprachenunterricht für jedes Schulkind, damit es ein Werkzeug hat, falls es auf taube Ohren stößt; positiver Nebeneffekt, dass die Inklusion vorankommt

Hochschulen Würdiger Partner für die Universität Landau wäre Oxford

Botanische Forschung und Züchtung von Cannabis an den Unis, Rheinland-Pfalz als Vorzeigeland, das Land soll den bundesweiten Cannabis-Bedarf decken

Abschaffung der Zweitstudiengebühren und der Altersgrenze beim BaföG - gibt neue Perspektiven für Menschen, die durch die Pandemie ihre Arbeit verloren haben Digitalisierung | Die Partei Ausstattung der Schulen mit adäquater digitaler Medientechnik

mit adäquater digitaler Medientechnik Landesweiter Ausbau mit Breitband -Internet

-Internet Möglichst kostenfreie WLAN-Nutzung für alle Einwohner von Rheinland-Pfalz Gesellschaft | Die Partei Innere Sicherheit Reduzierung des Polizeiapparates zugunsten eines Nachbarschafts-Bespitzelungs-Systems

Ausstattung aller rheinland-pfälzischen Ordnungskräfte mit Flammenwerfern als Ausdruck flammender Gerechtigkeit und zur Entlastung von Polizei und Ordnungsämtern: "Gegen Feuer haben weder Viren noch Covidioten eine Chance"

Einführung einer unabhängigen Kontrollinstanz der Arbeit der Landespolizei

der Arbeit der Landespolizei Eigene Rassismusstudie des Landes innerhalb der Polizei

des Landes innerhalb der Polizei THC für Rheinland-Pfalz: Entkriminalisierung um Gerichte und Strafverfolgungsbehörden zu entlasten Bürgerbeteiligung und Demokratie Hambacher Schloss muss demokratisch bleiben - darf nur noch für Veranstaltungen genutzt werden, bei denen es um Stärkung der Demokratie geht

muss demokratisch bleiben - darf nur noch für Veranstaltungen genutzt werden, bei denen es um Stärkung der Demokratie geht Ramstein entmilitarisieren, Nutzung für zivile deutsche Raumfahrt, Amerikaner enteignen und Gelände in einen abgespacten Weltraumbahnhof umbauen; unliebsame Zeitgenossen aus Rheinland-Pfalz könnten von dort zum Mond geschossen werden

Wahlalter auf 16 senken und auf maximal 70 begrenzen, um die für Die Partei ungerechte Altersverteilung der Wählerschaft und den demografischen Vorteil der Senioren auszugleichen Zusammenleben Geburtenkontrolle bei Katzen : zur Verhinderung weiterer katerloser Katzenkinder Kastration streunender Kater; landesweite Katzenschutzimpfungsverordnung, um Krankheiten unter Freigängern und Streunern zu verhindern

: zur Verhinderung weiterer katerloser Katzenkinder Kastration streunender Kater; landesweite Katzenschutzimpfungsverordnung, um Krankheiten unter Freigängern und Streunern zu verhindern Rheinland-Pfalz-Verbot für Trump - bei möglichem Fluchtversuch des Ex-Präsidenten darf er nicht in die Heimat seiner Vorfahren im pfälzischen Kallstadt flüchten können Gesundheit|- Die Partei Medizinische Grundversorgung Krankenhäuser in Gesundheitshäuser umbenennen Pflege Pauschale Gehaltsuntergrenzen statt Personaluntergrenzen im Pflegesektor

statt Personaluntergrenzen im Pflegesektor Pflichtmitgliedschaft in Landespflegekammer abschaffen oder besser: Pflegekammer ganz abschaffen Gesundheit Maskenverweigerer und Corona-Leugner: statt Geldstrafen sollten sie Dienst an infizierten Patienten leisten, zum Beispiel in Pflegeheimen - ohne Schutzausrüstung, da es ihrer Meinung nach weder Virus noch Infektion gibt

und Corona-Leugner: statt Geldstrafen sollten sie Dienst an infizierten Patienten leisten, zum Beispiel in Pflegeheimen - ohne Schutzausrüstung, da es ihrer Meinung nach weder Virus noch Infektion gibt Cannabis als Therapieform stärken - Entkriminalisierung von Kranken, die THC konsumieren; mittelfristig vollkommene Legalisierung und staatlich kontrollierte Cannabis-Abgabe; bis dahin Grenzwertmenge beim Cannabis-Besitz von 10g auf 50g anheben

als Therapieform stärken - Entkriminalisierung von Kranken, die THC konsumieren; mittelfristig vollkommene Legalisierung und staatlich kontrollierte Cannabis-Abgabe; bis dahin Grenzwertmenge beim Cannabis-Besitz von 10g auf 50g anheben Zur Information und zum Abbau von Vorurteilen und Nichtwissen bekommt der Drogenbeauftragte des Landes eine Jahresabo des "Hanf Journal" geschenkt

Jährliche Konferenz der Drogenbeauftragten der Landesregierung: Möglichkeit zur Qualitätsprobe verschiedener Cannabisprodukte, damit Experten wissen, wovon sie reden Verkehr & Infrastruktur | Die Partei Infrastruktur Landesweites Hyperloop-System aufbauen, langfristige Alternative zum Individualverkehr und dem hauptsächlich von Bussen getragenen ÖPNV-Netz Wirtschaft, Finanzen & Soziales | Die Partei Rahmenbedingungen für die Eröffnung und Etablierung von Spätis schaffen, den Rheinland-Pfalz ist auch hip

schaffen, den Rheinland-Pfalz ist auch hip Ergänzung des rheinland-pfälzischen Ladenöffnungsgesetzes um einen entsprechenden Paragraphen; Spätis sollen auch an Sonntagen öffnen dürfen, nicht aber an Feiertagen

Hier finden Sie das komplette Programm.