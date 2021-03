Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben die Spitzenkandidaten der großen Parteien live im SWR über landespolitische Themen diskutiert. Lesen Sie die wichtigsten Punkte der Diskussion und der nachfolgenden Analyse im Live-Blog.

Donnerstag, 11. März

+++ Der komplette Schlagabtausch +++

23:00 Uhr

+++ Spitzenrunde zur Landtagswahl und Analyse beendet +++

22:45 Uhr

Rund 70 Stunden bevor die Wahllokale am Sonntagabend schließen, haben die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der aussichtsreichsten Parteien für die Landtagswahl live im SWR diskutiert. Sachlich und trotzdem lebendig, manchmal ein direkter Schlagabtausch. Wir sagen Danke für‘s Mitlesen und schließen den Live-Blog.

+++ Kommentar zur Spitzenrunde: ein munterer, offener Schlagabtausch +++

22:44 Uhr

Die Spitzenrunde bot einen munteren, offenen Schlagabtausch. Ein echtes Update, kurz und kompakt, für welche Themen die Parteien eintreten und eine gute Möglichkeit für die Zuschauer, sich auch von unbekannteren Kandidaten ein gutes Bild zu machen, findet SWR-Redakteur Dirk Rodenkirch.

Rege twitterten Anhänger der Parteien, aber auch Zuschauer unter den Hashtags #ltwrp21 und #ltwrlp21 auf Twitter. Gerade beim Thema Bildung gab es viel Feuer von allen Seiten. "Warum redet man bei Bildung nur davon, zurück in den normalen Unterricht zu kommen? Ist es nicht genau das, was wir auf keinen Fall erreichen möchten? Wollen wir wirklich wieder in eine Welt voller Overheadprojektoren und Kreidetafeln zurück?", heißt es auf Twitter. Lob gab es aber auch: "Die Elefantenrunde war gelungen, weil zum Abschluss dann doch mehr #Zukunft statt Vergangenheit zählte."

Das war eine ziemlich gelungene #Elefantenrunde des @SWRpresse. Größtenteils sachliche Diskussionen, sehr gute Moderation der Kollegen. Großartig profilieren konnte sich keiner. Dafür haben Zuschauer einen ordentlichen Überblick bekommen. Carsten Zett, Twitter, 11.3.2021, 21:51 Uhr

+++ Link: Dreyer überspielt Fehler mit einem Lächeln +++

22:32 Uhr

"Ohne Frage ist Frau Dreyer die dominante Figur in der Landespolitik", findet SWR-Korrespondent Georg Link. Sie sei charmant und könne sich gut darstellen. Mit einem freundlichen Lächeln könne sie sachliche Fehler ihrer Regierung in den vergangenen fünf Jahre einfach überspielen. "Eine Beförderungsaffäre – das hat es in Rheinland-Pfalz noch nie gegeben, dass eine Spitzenfrau der Grünen so kurz vor der Wahl zurücktreten muss."

+++ Bartsch: Opposition hat es sehr schwer, Alternativen anzubieten +++

22:21 Uhr

Matthias Bartsch (Spiegel) bewertet Christian Baldaufs (CDU) Aussage, dass es keine Blaupause für die Corona-Politik gebe, als sehr ehrlich. Weil die Regierung auf Sicht fahre, sei der Wahlkampf sehr schwierig für die Opposition. Es gebe kein "Schema F", das die Opposition entwickeln könne, das überall funktioniere, weil die Vorschläge mit anderen Inzidenzwerten und Impfzahlen in der nächsten Woche schon wieder ganz anders wirken könnten.

+++ Außerparlamentarische Opposition profitiert von Spitzenrunde +++

22:17 Uhr

Karin Dauscher, Vorsitzende der Landespressekonferenz, findet, dass gerade die außerparlamentarische Opposition von der Elefantenrunde profitiert hat. So sei die eher unbekanntere Melanie Wery-Sims (Linke) immer wieder durchgedrungen. Auch die Freien Wähler hätten Punkte setzen können. Ihr Spitzenkandidat Joachim Streit hätte vor allem bei den Themen Kommunalfinanzen und Lockerungen mit Christian Baldauf (CDU) auf einer Linie gelegen.

+++ Thema Corona hat dominiert +++

22:14 Uhr

Das Thema Corona habe die Diskussion über weite Strecken dominiert, meint Matthias Bartsch (Spiegel). "Es ist ja auch wichtig so, das ist das Thema, dass die Menschen gerade am meisten bewegt." Dies könne aber insbesondere für die Kandidaten, die noch bekannter werden müssten, zum Problem werden: "Da haben natürlich diejenigen, die in einem Regierungsamt sind - eine Ministerpräsidentin, die ständig mit der Kanzlerin verhandelt, die ständig Maßnahmen verkündet - ganz andere Möglichkeiten."

+++ Spiegel "koalitionskonform" +++

22:11 Uhr

"Sehr koalitionskonform" habe Anne Spiegel (Grüne) zum Beispiel beim Streitpunkt Mittelrheinbrücke argumentiert, meint SWR-Hauptstadtkorrespondent Georg Link. Dafür habe sie dann beim Thema Klimapolitik Akzente gesetzt.

+++ Unerwartete Koalitionen in der Diskussion +++

22:08 Uhr

Überraschende Koalitionen haben sich aufgetan, vor allem gegen die AfD – da sind sich alle in der Runde einig. Vor allem Christian Baldaufs (CDU) Schützenhilfe für Malu Dreyer (SPD) und die Landesregierung, die von Michael Frisch (AfD) wegen ihrer Corona-Politik attackiert wurden, wird lobend hervorgehoben. Matthias Bartsch, Büroleiter der Frankfurter "Spiegel"-Redaktion, findet, dass Christian Baldauf seine Chancen besser genutzt hat, als im TV-Duell vergangene Woche. Dort sei er passiv und zurückhaltend gewesen. "Heute hat er Punkte gesetzt, wo er Dreyer angegangen ist."

Es wurde viel diskutiert in der Spitzenrunde. Darüber, was hängenbleiben wird, diskutieren nun die Journalistinnen und Journalisten - alle mit Bezug zur Landespolitik in Rheinland-Pfalz. Ihre ersten Eindrücke in einem Wort: emotional, Infotainment, munter, belebend.

+++ Spitzenrunde vorbei, Analyse folgt +++

21:45 Uhr

Die Spitzenrunde ist zu Ende. Nach den Spätnachrichten des SWR übernimmt Moderatorin Britta Krane um 22:00 Uhr mit ihren Studiogästen die Analyse. Mit dabei sind die landespolitische Korrespondentin der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" Karin Dauscher, die Leiterin des ZDF-Landesstudios in Mainz Susane Gelhard, der Büroleiter der Frankfurter Redaktion des "Spiegel" und SWR-Korrespondent Georg Link.

+++ Baldauf präsentiert CDU-Pläne zum Klimaschutz +++

21:43 Uhr

"Wir bleiben bei dem, was wir immer gesagt haben", betont CDU-Spitzenkandidat Baldauf. "Keine Windanlagen in den Pfälzerwald!" Dafür werde er kämpfen - auch in Bezug auf die Randzonen des Waldes. "Wie soll der Klimaschutz dann funktionieren", wirft Anne Spiegel ein? "Wir brauchen Technologieoffenheit, wir brauchen Innovationsfreude." Baldauf sagt, er stelle sich ein klares Bekenntnis zur regenerativen Energie, dort wo sie sinnvoll sei, vor. Außerdem bräuchte man eine Klimaanpassungsmaßnahme. Neue, klimaverträgliche Bäume sollten in den Wäldern gepflanzt werden, auch in den Städten solle es grüner werden. Außerdem wünscht sie Baldauf eine umfassende Wasserstoffstrategie nicht nur für Lkw. Niedersachsen etwa gebe "hundertmal mehr aus" als Rheinland-Pfalz, um zu erneuerbaren Technologien zu forschen.

+++ Spott in den Sozialen Medien zu Windrädern +++

21:40 Uhr

In der Diskussion um Windräder im Pfälzerwald sind nicht alle damit einverstanden, was Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu sagen hat:

Dreyer: „Es ist klar, dass ein Windrad nicht mitten in den Wald gestellt wird.“ Hä? Schon mal in der Eifel oder im Hunsrück gewesen? #ltwrlp21 Herr Breuer | RLP, Twitter, 11.3.2021, 21:40 Uhr

+++ SPD sieht Rheinland-Pfalz auf gutem Weg zu Klimaneutralität 2040 +++

21:40 Uhr

Ihrer Partei gehe es darum, "Klimaschutz für alle" zu machen, so Dreyer. Klimaschutz sei kein Luxusgut. Etwa mit Energiegenossenschaften solle möglich gemacht werden, dass Menschen mit geringerem Einkommen davon profitieren. "Wir haben als Sozialdemokraten uns vorgenommen, Rheinland-Pfalz 2040 klimaneutral zu machen. Wir haben da auch ganz gute Aussichten, das zu packen miteinander."

+++ AfD und Grüne streiten über Klimaschutz +++

21:39 Uhr

"Die Grünen reden vom Ende der Welt, aber es gibt viele Familien, die reden vom Ende des Monats", sagt Michael Frisch (AfD). Anne Spiegel erwidert, der Klimawandel treffe gerade Familien mit kleinem Geldbeutel als erstes.

+++ Fühlen sich die Grünen durch die Klimaliste bedroht? +++

21:32 Uhr

Mit der Klimaliste tritt bei der Wahl ein Bündnis an, das die Grünen beim Thema Klimaschutz überholen möchte. "Wir setzen auf konsequenten Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien", meint Anne Spiegel (Grüne) und führt aus, es werde sich zeigen, wer gute Konzepte vorlege und wer es ernst meine bei dem Thema.

15 Minuten vor dem Ende kommt der Klimaschutz auf den Tisch. Was die Parteien dazu in ihre Wahlprogramme geschrieben haben, haben wir hier zusammengefasst.

+++ AfD will "mehr Meister als Master" +++

21:25 Uhr

"Wir haben deutlich gesagt, wir müssen mehr Differenzierung im Schulsystem bekommen", sagt Michael Frisch (AfD). "Wir wollen wieder zurück zu einer gewissen Form von Dreigliedrigkeit." Aus seiner Erfahrung aus über 30 Jahren Lehrtätigkeit sei "völlig klar", dass Schüler individuell gefördert werden müssten. Der AfD-Politiker kritisiert den "Trend zur Einheitsschule". Dieser werde von "linken und grünen Parteien" weitergefördert und sei ein "Irrweg": "Das ist für mich eine ideologische Verzerrung." So könne keine Leistung im Schulsystem erzielt werden. Seine Frakion plane deshalb eine Handwerks- und Gewerbeschule für junge, praktisch begabte Menschen bereits frühzeitig in eine duale Ausbildung zu bringen. "Damit würden wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken und auch ein Stück weit von Gymnasien und Hochschulen wegnehmen." Man brauche mehr Meister als Master.

+++ Grüne wollen IT-Kraft an jeder Schule +++

21:22 Uhr

Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) betont, es gelte den Blick auf die Familien und Kinder zu richten. Das hätte ihre Partei von Anfang an gemacht. "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, und es ist wichtig, dass sie die ganze Zeit soziale Kontakte haben." Die Grünen forderten in puncto Digitalisierung, dass es künftig eine IT-Kraft an jeder Schule gibt, um die Aufgabe nicht an die Lehrkräfte zu übergeben.

+++ Digitalisierung an Schulen: Landesregierung zu langsam? +++

21:20 Uhr

Hätte die CDU Regierungsverantwortung im ersten Pandemie-Jahr gehabt, hätte sie das Problem der Digitalisierung an Schulen direkt nach der ersten Welle in Angriff genommen, sagt Spitzenkandidat Christian Baldauf. "Bei der Bildung hätten wir für den Sommer dafür gesorgt, dass wir alle Verantwortlichen unterschiedlicher Ebenen an einen Tisch holen." Das flächendeckende Einrichten von WLAN etwa werde erst jetzt von der Landesregierung in Angriff genommen. Auch eine funktionierende Lernplattform hätte die CDU eingerichtet.

Jetzt geht es um das Thema Digitalisierung. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig schnelles Internet und ein digitalisiertes Umfeld sind. Was die Parteien dazu in ihrem Parteiprogramm schreiben, haben wir hier zusammengefasst:

+++ Dreyer schießt gegen Frisch und AfD +++

21:17 Uhr

"Sie repräsentieren eine Partei, die in weiten Teilen extremistisch ist", sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch. "Und Sie tun immer so, als hätten Sie nichts damit zu tun." Was die AfD sage, sei rassistisch, diskriminierend und ausgrenzend. Das sei unerträglich.

+++ Streit fordert als Mann der Kommune Geld und Konzept +++

21:15 Uhr

"Der Kommunale Finanzausgleich muss mit 400 Millionen aufgefüllt werden", fordert Freie Wähler-Chef Joachim Streit. Es könne nicht sein, dass gefordert werde, die Kommunen müssten die Grundsteuer anheben. Erst müsse die Verfassungsmäßigkeit der Kommunalfinanzen hergestellt werden, dann könne man über die Grundsteuer sprechen.

FDP-Politikerin Daniela Schmitt sagt, nach dem OVG-Urteil zu rechtswidrigen Beförderungen im Umweltministerium seien auch in ihrem Wirtschaftsministerium die Abläufe angepasst worden. Das reiche für die Zukunft. Für Christian Baldauf (CDU) die Gelegenheit den "Verfassungsbruch" in hunderten Fällen noch einmal anzuprangern. Nach 38 Fällen in Schmitts Ministerium vermisst er Reue denen gegenüber, die bei Beförderungen übergangen worden seien.

Anne Spiegel (Grüne) betont, im Koaltionsvertrag sei vereinbart worden, dass es eine Welterbe-verträgliche, kommunale Mittelrheinbrücke geben müsse. "Alle brauchen die Brücke und die Region möchte auch die Brücke", sagt auch FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt. Ihre Partei wolle die Mittelrheinbrücke schon immer, erklärt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Mit der Linken hingegen gebe es keine Mittelrheinbrücke, sagt Melanie Wery-Sims (Linke): "Ich finde es auch ganz schwierig, dass die regionalen und die Familienbetriebe hier auch gar nicht erwähnt wurden. Die werden darunter definitiv leiden."

+++ Kommt die Mittelrheinbrücke? +++

21:02 Uhr

Weiter geht es mit dem Dauerbrenner-Thema Mittelrheinbrücke. Was alle Parteien, die zur Landtagswahl antreten zu Verkehr und Infrastruktur sagen, haben wir hier zusammengefasst. In der Spitzenrunde haben alle Politikerinnen und Politiker 30 Sekunden Zeit, eine Frage rund um die Brücke zu beantworten.

+++ Linke fordert Vermögenssteuer +++

20:58 Uhr

Reiche müssen etwas "von ihrem Kuchen abgeben", fordert Melanie Wery-Sims (Linke). Die Bürgerinnen und Bürger müssten keine Angst haben, dass man ihnen "Auto und Häuschen wegnimmt". Es gehe um Menschen, mit mehr als 2,5 Millionen Euro auf dem Konto.

+++ Innenstädte wieder beleben +++

20:56 Uhr

Die Grüne-Spitzenkandidatin Anne Spiegel fordert Konzepte, wie man die Innenstädte auch nach der Corona-Krise wieder beleben kann. Hilfen, die kurzfristig ankommen, seien gut. Wichtig sei aber auch, dass "große Online-Versandhändler endlich ihre Steuern zahlen." Gleichzeitig brauche man Konzepte, die dem Einzelhandel "mittel- und langfristig helfen". "Durch attraktive Umgebung, mehr Grün und mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger", schlägt sie vor.

+++ Kein Geld für Hotels und Tourismus +++

20:53 Uhr

Daniela Schmitt (FDP) kontert den wiederholten Vorwurf von Christian Baldauf (CDU), das Land nähme kein Geld in die Hand. "Wir haben im Nachtragshaushalt über 300 Millionen Euro in die Hand genommen" – auch spezielle Unterstützungen für die Tourismus-Branche.

+++ Diskussion in den Sozialen Medien +++

20:51 Uhr

Auch in den Sozialen Netzwerken wird fleißig diskutiert:

#Unternehmer müssen irgendwann begreifen, dass auch #Politik keine seriösen Aussagen über den Verlauf der #Corona-#Pandemie machen können! Perspektiven zu äußern sind angesichts der #DrittenWelle u. #Mutationen kaum zuverlässig einzuräumen ... ist leider so! #ltwrlp21 MrPommeroy, Twitter, 11.3.2021, 20:47 Uhr

+++ Streit fordert weitere Öffnungen +++

20:50 Uhr

Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Joachim Streit, sagt, er hätte bestimmte Bereiche nie geschlossen. "Warum darf ich im Pfälzerwald spazieren gehen, nicht aber in einem Tierpark?" Die größten vulnerablen Gruppen seien geimpft. "Schmeißt die alten Regeln über Bord und haltet euch nicht mehr an Inzidenzwerte", fordert er. Mit den AHA-Regeln könne man viele Bereiche wieder öffnen.

+++ Dreyer hofft weiter auf Gastro-Öffnung an Ostern +++

20:47 Uhr

Dreyer will am 22. März einen Perspektivplan für Unternehmer ausarbeiten, insbesondere für Gastronomen und Hoteliers. "Sowohl die Gastro als auch Hoteliers haben in der Vergangenheit gezeigt, dass es gut möglich ist, unter bestimmten Bedingungen zu öffnen", sagt sie. Dreyer wünscht sich, dass es eine Perspektive für Ostern gibt. Der Branchenverband Dehoga fordert das seit langem.

Als nächstes geht es um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Was schreiben die Parteien zu Wirtschaft und Sozialem in ihren Wahlprogrammen? Eine Zusammenfassung gibt es hier:

+++ Baldauf nimmt Stellung zur Maskenaffäre der CDU +++

20:42 Uhr

Unionspolitiker haben sich an Maskenverkäufen bereichert. Christian Baldauf (CDU) grenzt sich klar davon ab. Das sei aber kein Problem der Union. Melanie Wery-Sims (Linke) fragt ihn, warum sich seine Partei trotzdem gegen ein Partei-Lobbyregister sperre.

+++ Streit: "Wir impfen, damit wir unser altes Leben zurück bekommen" +++

20:37 Uhr

Was macht man mit Geimpften? Für Joachim Streit (Freie Wähler) ist klar: "Es sind ja keine Sonderrechte, die Geimpfte wollen". Man fordere nur das zurück, was einem gesetzlich zustehe. "Warum impfen wir denn? Damit wir unser altes Leben zurückbekommen."

+++ Baldauf weist Frisch zurecht +++

20:35 Uhr

Michael Frisch (AfD) sagt, die Landesregierung hätte alte und pflegebedürftige Menschen nicht genügend geschützt und verweist auf Todesfälle in Heimen. Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) grätscht dazwischen und verweist auf seinen an Corona verstorbenen Vater. Baldauf verbittet sich, für Todesfälle Politiker verantwortlich zu machen. Niemand habe für das Regierungshandeln in der jetzigen Situation eine Blaupause.

+++ Spiegel fordert Teststrategie +++

20:34 Uhr

Wichtig sei, dass sowohl der Einzelhandel als auch die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll mit der Situation umgingen, sagt Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel. Sie kritisiert aber: "Auf Bundesebene hat man den ersten Schritt vor dem zweiten getan." Man brauche eine Teststrategie wie in Rheinland-Pfalz auf Bundesebene.

+++ FDP steht hinter Öffnungen +++

20:29 Uhr

"Gesundheitsschutz steht über allem", sagt FDP-Spitzenkandidaten Daniela Schmitt. Die Unternehmen hätten jedoch im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie mit klugen Hygienekonzepten nicht der Treiber der Pandemie gewesen seien. Daher habe man sich auf die Öffnungen eingelassen. "Wir können jetzt nicht wieder alles schließen", sagt auch Christian Baldauf (CDU). Man dürfe die Öffnungen nicht nur von der Inzidenz abhängig machen.

Trotz Warnungen vor einer dritten Welle wurden in Rheinland-Pfalz am Montag wieder die Geschäfte geöffnet. "Wir haben verantwortungsvoll gehandelt in Absprache mit den Kommunen und ganz klare Regeln aufgestellt", sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Doch heute sei leider der erste Tag an dem Rheinland-Pfalz wieder über 50 liege, deshalb werde man die Zahlen in den nächsten Tagen genau beobachten.

+++ Smalltalk zum Warmwerden +++

20:18 Uhr

Vor den harten politischen Themen etwas bunten Smalltalk zum Warmwerden. Joachim Streit (Freie Wähler) bricht eine Lanze für seinen Dresscode, den blauen Anzug, und Shopping. Anne Spiegel (Grüne) und Christian Baldauf (CDU) fürchten sich nicht vor Haien und das "Zugpferd der SPD" Malu Dreyer versucht sich als Pferde-Flüsterin.

+++ Die Ampel trägt blau +++

20:16 Uhr

Die Ampel-Vertreterinnen Anne Spiegel (Grüne), Malu Dreyer (SPD) und Daniela Schmitt (FDP) erscheinen alle im blauen Hosenanzug beziehungsweise Blazer. Wir hoffen auf inhaltliche Differenzen in der Diskussion, wenn schon die modischen weitestgehend ausbleiben.

+++ Jetzt geht’s loo-oos +++

20:15 Uhr

Der Startschuss ist gefallen. Sascha Becker und Daniela Schick stellen zum Beginn der Runde noch einmal alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten vor. Falls Sie vor einer Stunde schon die Portraits hier im Blog gelesen haben, der ideale Zeitpunkt, schnell noch ein kühles Getränk und Knabbereien zu holen.

+++ Vorfreude bei Moderator Sascha Becker +++

20:05

Wenige Minuten vor dem Start erklärt Moderator Sascha Becker, was die Zuschauer von der großen Runde der Politikerinnen und Politiker erwarten können: "Es herrscht freudige Anspannung", sagt er.

Noch sind die Stühle in der Lokhalle leer. Hier diskutieren später die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten mit Abstand - und bestenfalls mit Anstand.

+++ Zeit, Ort, Moderatoren +++

19:31 Uhr

Um 20:15 Uhr geht's los. Aus Abstandsgründen findet die Elefantenrunde, genau wie das TV-Duell zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Herausforderer Christian Baldauf (CDU) vergangenen Freitag, in der Alten Lokhalle in Mainz statt. Diesmal moderieren Sascha Becker und Daniela Schick.

+++ Der schnelle Überblick im Spitzenkandidaten-Quartett +++

19:22 Uhr

+++ Die Spitzenkandidaten im Porträt +++

19:10 Uhr

In gut einer Stunde geht’s los! Wir freuen uns auf 90 spannende Minuten Elefantenrunde. Hier nochmal alles Wichtige zu den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der aussichtsreichsten Parteien - und wie sie privat ticken:

Malu Dreyer (SPD)

Christian Baldauf (CDU)

Michael Frisch (AfD)

Daniela Schmitt (FDP)

Anne Spiegel (Grüne)

Melanie Wery-Sims (Linke)

Joachim Streit (Freie Wähler)

+++ Entscheidender Abend für die Politiker +++

18:28 Uhr

44 Prozent der Wahlberechtigten haben laut Landeswahlleiter bis gestern die Briefwahl beantragt. Das heißt aber nicht, dass auch schon knapp die Hälfte der Wählerinnen und Wähler im Land abgestimmt hat. Zudem gaben im aktuellen RP-Trend 12,5 Prozent der Befragten an, dass eine Änderung ihrer Parteipräferenz bis zum Wahlsonntag nicht ausgeschlossen sei. Wie sich die Politikerinnen und Politiker heute Abend schlagen, könnte also entscheidend dafür werden, bei wem die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer am Sonntag ihr Kreuzchen setzen.

+++ Die Ausgangslage vor der Spitzenrunde +++

17:30 Uhr

In drei Tagen wird in Rheinland-Pfalz gewählt. SPD und CDU liefern sich auf den letzten Metern ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut dem letzten RP-Trend des Meinungsforschungsinstituts Infratest vom 4. März liegt die SPD bei 30 Prozent, die CDU knapp dahinter bei 28 Prozent. Drittstärkste Kraft im neuen Landtag würden die Grünen mit 12 Prozent der Stimmen. Die AfD käme ebenso wie die FDP auf 9 Prozent. Ein Novum wäre der Einzug der Freien Wähler in den Landtag, die in der Umfrage bei 5 Prozent landen. Der Linken bliebe mit 3 Prozent der Einzug verwehrt.

Mittwoch, 10. März

+++ Die Spitzenrunde: 90 Minuten Polit-Talk im Live-Blog +++

Hier finden Sie am Donnerstag ab 19 Uhr alle wichtigen Infos zur Spitzenrunde im SWR. Ab 20.15 Uhr treffen in der Mainzer Lokhalle die sieben Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der großen Parteien aufeinander - natürlich ganz corona-konform mit viel Abstand: Malu Dreyer (SPD), Christian Baldauf (CDU), Michael Frisch (AfD), Anne Spiegel (Grüne), Daniela Schmitt (FDP), Melanie Wery-Sims (Die Linke) und Joachim Streit (Freie Wähler). Die 90 minütige Runde wird moderiert von Sascha Becker und Daniela Schick.

