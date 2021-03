Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bleibt die SPD stärkste Partei. Während die CDU deutliche Verluste hinnehmen muss, sind die Freien Wähler wohl erstmals im Landtag.



Laut der Hochrechnung um 21:05 Uhr kommt die SPD auf 36,1 Prozent (- 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016) und wäre damit wieder stärkste Kraft. Die CDU erreicht 26,5 Prozent und muss damit deutliche Verluste hinnehmen (- 5,3). Für die Christdemokraten ist es das schlechteste Ergebnis, das sie bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz jemals erzielt haben.

Drittstärkste Partei ist laut Hochrechnung die AfD mit 8,9 Prozent (- 3,7). Die FDP landet bei 5,6 Prozent (- 0,6). Die Grünen kommen auf 8,8 Prozent und gewinnen deutlich dazu (+ 3,5). Während die Linke den Einzug in das Parlament mit 2,5 Prozent (- 0,3) wohl erneut verpasst, ziehen die Freien Wähler (FWG) mit 5,9 Prozent wohl erstmals in den Landtag ein (+ 3,7).

Ampel-Koalition weiterhin möglich, Absage an Große Koalition

Der Hochrechnung zufolge wäre eine Fortführung der derzeit regierenden Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen unter der Leitung der amtierenden Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) weiterhin möglich. Auf die Frage, ob die Ampel-Koalition weiter gehen solle, sagte Dreyer: "Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass das Regierungsbündnis ein tolles war und dass ich mich auch freue, wenn es weitergeht."

Einer möglichen Großen Koalition mit der CDU erteilte der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz eine deutlich Absage. Eine Regierungskoalition aus CDU und Grünen kommt der Hochrechnung zufolge nicht zu Stande. Auch für eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen würde es nicht reichen.

Dreyer: "Ein glücklicher Abend"

Dreyer sagte in einer ersten Reaktion: "Für mich ist es ein glücklicher Abend. Wir haben es geschafft. Es ist eine Bestätigung für unsere Regierungsarbeit." Sie sprach von einem klaren Regierungsauftrag. Auch Lewentz zeigte sich erfreut vom Abschneiden seiner Partei: "Unser Ergebnis ist eine Sensation. Wir sind stärkste Kraft im Land."

Baldauf: "Ein bitterer Abend"

Ihr CDU-Herausforderer Christian Baldauf zeigte sich enttäuscht und von einem bitteren Abend und gratulierte Dreyer. Der Fraktionsvorsitzende dankte seinen Parteifreunden für den Einsatz. "Wir dürfen nicht den Kopf hängen lassen. Wir werden in den nächsten Tagen genau analysieren, woran es gelegen hat. Heute gibt es nichts schönzureden."

Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner sprach von keinem schönen Ergebnis. Man sei enttäuscht. Die Umstände seien mehr als schwer gewesen, als Opposition zu punkten. Mit Blick auf die sogenannte Maskenaffäre in der Union sagte Klöckner, überall gebe es Verfehlungen und es sei bitter, wenn dann eine Partei gesamt in Haftung genommen werde.

Der Spitzenkandidat der AfD, Michael Frisch, sagte, seine Partei sei nicht enttäuscht. "Wir hatten das Ziel, zweistellig zu werden. Wir hatten mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Die Wähler haben uns mit einem starken Mandat ausgestattet."

Grüne: Klarer Regierungsauftrag

Anne Spiegel, Spitzenkandidatin der Grünen, sprach von einem großartigen Wahlkampf. "Das Ergebnis ist ein klarer Regierungsauftrag für uns Grüne. Wir haben unser Ergebnis stark gesteigert." Volker Wissing vom Koalitionspartner FDP sagte, es spreche viel dafür, dass die Ampelregierung bestätigt werde. Spitzenkandidatin Daniela Schmitt ergänzte: „Entscheidend ist, dass man die Verantwortung annimmt. Unser Ziel ist es, Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln."

Freie Wähler: "Tiefe Freude"

Jubel gab es bei den Freien Wählern, die wohl erstmals ins Parlament einziehen. Ihr Spitzenkandidat Joachim Streit sagte, er empfinde eine tiefe Freude. "Das, was wir uns vorgenommen haben, in den Landtag zu kommen, ist erreicht. Ein gutes Pferd springt knapp, sagt man im Reitsport."

Hoher Anteil an Briefwählern

Rund 3,1 Millionen Rheinland-Pfälzer waren am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Wahlbeteiligung ist laut ARD deutlich gesunken. Demnach liegt sie bei 64 Prozent. Bei der vergangenen Landtagswahl 2016 waren es am Ende 70,4 Prozent.

Die meisten Wahlberechtigten hatten wegen der Corona-Pandemie ihre Stimme bereits vor dem Wahltag per Brief abgegeben. Insgesamt gaben 65 Prozent aller Wähler ihre Stimme auf diesem Weg ab. Das ist bundesweit der höchste Wert aller Zeiten.

Die Reaktionen aus Berlin

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans wertete die Wahlergebnisse in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg als Beleg dafür, dass die CDU als Regierungspartner nicht benötigt werde. "In beiden Ländern bietet sich eine progressive Regierung an, ohne CDU. Wir sollten diese Chance nutzen", so Walter-Borjans.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach von "persönlichen Erfolgen der Ministerpräsidenten". Mitverantwortlich sei auch die Maskenaffäre gewesen, die der CDU geschadet habe. Norbert Röttgen sprach von "traurigen Ergebnissen in ehemaligen Stammländern" seiner Partei.

Die Parteispitze der Grünen reagierte hocherfreut auf die Wahlerfolge. "Es ist ein super Start ins Superwahljahr", sagte Parteichef Robert Habeck.

Auftakt ins Super-Wahljahr

Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind die ersten seit Beginn der Corona-Pandemie vor rund einem Jahr. Insgesamt traten in Rheinland-Pfalz zwölf Parteien und eine Wählervereinigung (Klimaliste) an. In den 52 Wahlkreisen gibt es 389 Direktkandidaten. Auf den Landeslisten stellten sich 688 Bewerber zur Wahl.

Dem Landtag gehören in der Regel 101 Abgeordnete an. Es kann je nach Wahlausgang zu Überhang- und Ausgleichsmandaten kommen, wenn eine Partei mehr Sitze durch Direktmandate holt als ihr nach dem Landesergebnis zustehen würde.