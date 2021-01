per Mail teilen

Am 14. März 2021 wählen die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen die 101 Abgeordneten des Landtages für fünf Jahre. Hier finden Sie alles Wichtige zum Wahlsystem.

Wer darf wählen?

Wer darf gewählt werden?

Wer wird gewählt?

Wie wird gewählt?

Im Wahllokal

Per Briefwahl

Zur Landtagswahl sind rund 3,1 Millionen Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt werden kann entweder am 14. März 2021 im Wahllokal oder bereits ab Anfang Februar 2021 per Briefwahl.

Ihre Stimme abgeben dürfen bei der Landtagswahl alle deutschen Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht vom Stimmrecht ausdrücklich ausgeschlossen sind. Außerdem müssen Stimmberechtigte seit mindestens drei Monaten in Rheinland-Pfalz wohnen. Bei mehreren Wohnsitzen gilt das Stimmrecht nur am Ort der Hauptwohnung.

Formelle Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist grundsätzlich die Eintragung in das Wählerverzeichnis. Nur wer dort eingetragen ist, erhält bis spätestens 21. Februar 2021 eine Wahlbenachrichtigung. Wer bis dahin keine Benachrichtigung bekommen hat, sollte sich spätestens bis zum 26. Februar 2021 bei der zuständigen Verbandsgemeinde- oder Stadtverwaltung melden.

Wer für ein Mandat im Landtag kandidiert, muss dieselben Voraussetzungen der Stimmberechtigung erfüllen wie ein Wähler und darf vom Stimmrecht oder von der Fähigkeit zur Besetzung öffentlicher Ämter nicht ausgeschlossen sein.

Die Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz werden für jeweils fünf Jahre gewählt. Der Landtag besteht im Regelfall aus 101 Abgeordneten. Sie werden nach der personalisierten Verhältniswahl gewählt - 52 direkt in den Wahlkreisen und 49 über die jeweiligen Landes- bzw. Bezirkslisten der Parteien und Wählervereinigungen. Die Stimmberechtigten haben deshalb zwei Stimmen: die Wahlkreis- und die Landesstimme.

Mit der Erststimme, der Wahlkreisstimme, wird die Direktkandidatin/der Direktkandidat eines Wahlkreises gewählt - mit einem Kreuz auf der linken, schwarz gedruckten Seite. In den Landtag gewählt ist die Person, die im Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten hat.

Mit der Zweitstimme, der Landesstimme, wird eine Partei oder Wählervereinigung mit einem Kreuz auf der rechten, blau gedruckten Seite gewählt. Entsprechend ihrem Stimmenanteil entsendet sie eine bestimmte Zahl an Abgeordneten in den Landtag. Ihre Kandidaten haben die Parteien auf sogenannten Listenparteitagen gewählt.

Die Stimmabgabe ist nur gültig, wenn die Wahlkreis- und Landesstimme durch Kreuze oder in anderer eindeutiger Weise vergeben worden sind. Keine Kennzeichnung oder nicht eindeutig abgegebene Stimmen führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe.

Im Wahllokal wird die Wahlbenachrichtigung dem Wahlvorstand gegeben und auf Verlangen der Personalausweis vorgezeigt. Anschließend wird der Stimmzettel zum Ausfüllen in einer Wahlkabine ausgegeben. Der gefaltete Stimmzettel wird in die Wahlurne geworfen, nachdem der Wahlvorstand die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis vermerkt hat.

Mit der Wahlbenachrichtigung kann man seine Briefwahlunterlagen beantragen - sie enthalten neben dem Wahlschein den Stimmzettel, ein Merkblatt mit Hinweisen zur Briefwahl sowie zwei farbige Umschläge. In den blauen Umschlag wird der ausgefüllte Stimmzettel gesteckt. Dieser Umschlag wird zugeklebt. In den roten Umschlag kommen der unterschriebene Wahlschein sowie der blaue Umschlag mit dem Stimmzettel. Der verschlossene Wahlbriefumschlag muss spätestens am Wahltag beim Wahlvorstand sein.