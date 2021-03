Sie ist die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, er ihr Herausforderer. Unsere Webstory stellt Ihnen Malu Dreyer und Christian Baldauf ganz persönlich vor.



Am 5. März ist es soweit: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihr Herausforderer Christian Baldauf (CDU) gehen in den Schlagabtausch - das Duell im SWR.

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Bundestagswahl

2021 ist ein Superwahljahr, das in Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 mit der Landtagswahl beginnt. Etwa 3,1 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Im September findet die Bundestagswahl statt. Insgesamt wird es in Deutschland in diesem Jahr sechs Landtagswahlen geben.

Zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz sind zwölf Parteien und eine Wählervereinigung zugelassen. Dazu gehören die bereits im Landtag vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP und AfD. Dazu stehen Die Linke, die Freien Wähler, die Piratenpartei, die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Die Partei (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basis-demokratische Initiative), die Tierschutzpartei und Volt Deutschland zur Wahl. Neu dabei ist die Wählervereinigung Klimaliste e.V..