Immer mehr Menschen entscheiden sich für die Briefwahl, dieses Jahr könnten es wegen der Corona-Pandemie noch deutlich mehr werden. Wir erklären, wie Sie per Brief wählen können - vom Antrag bis zur Stimmabgabe.

Antrag

Bearbeitungsfristen

Wahlzettel und Umschlag

Abgabefrist

Frist verpasst

Corona und Briefwahl

Zur Landtagswahl am 14. März sind rund 3,1 Millionen Rheinland-Pfälzer dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Briefwahl wird dabei aufgrund der Corona-Pandemie vermutlich so gefragt sein wie nie zuvor.

Muss ich die Briefwahl extra beantragen?

Ja. Jeder Wähler muss seine Briefwahlunterlagen selbst beantragen, solange es für den Wahlkreis des Wählers keine amtliche Anordnung zur ausschließlichen Briefwahl gibt.

Wie kann ich meine Briefwahlunterlagen beantragen?

Die Unterlagen müssen bei der Gemeindeverwaltung des Hauptwohnsitzes beantragt werden. Für den Antrag kann die Rückseite der Wahlbenachrichtigung genutzt werden. Sie enthält einen Wahlscheinantrag, der per Post an die Verwaltung geschickt oder dort vorbei gebracht werden kann.

Ein formloser Antrag ist auch erlaubt. Darin müssen auf jeden Fall Name, Adresse und Geburtsdatum genannt werden. Außerdem kann der Antrag per Mail oder Fax gestellt werden. Wer seine Briefwahlunterlagen persönlich auf der Gemeindeverwaltung beantragt, kann die Unterlagen auch gleich vor Ort ausfüllen und abgeben. Nicht möglich ist die Beantragung der Briefwahlunterlagen per Telefonanruf oder SMS.

Ab wann kann ich die Briefwahl beantragen?

Spätestens bis zum 21. Februar 2021 erhalten alle Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung per Post. Enthalten sind darin auch Informationen zur Briefwahl und das entsprechende Antragsformular. Wer bis dahin keine Benachrichtigung bekommen hat, sollte sich spätestens bis zum 26. Februar 2021 bei der zuständigen Verbandsgemeinde- oder Stadtverwaltung zur Überprüfung des Stimmrechts melden.

Wem Ende Februar zu spät ist, etwa, weil eine längere Reise ins Ausland ansteht, kann auch jetzt schon die Unterlagen ohne Wahlbenachrichtigung anfordern. Versendet werden die Unterlagen aber frühestens Ende Januar.

Bis wann kann ich die Briefwahl spätestens beantragen?

Bis Freitag, 12. März, 18 Uhr. Später eingehende Anträge kann die zuständige Stelle nicht mehr bearbeiten. In besonderen Ausnahmefällen, etwa bei einer plötzlichen Erkrankung, kann man den Wahlschein aber noch bis 15 Uhr am Wahlsonntag (14. März) beantragen.

Muss ich einen Grund für die Briefwahl angeben?

Nein, einen Grund, warum man per Brief und nicht am Wahlsonntag wählen möchte, muss man nicht mehr angeben.

Kann auch jemand anderes die Briefwahl für mich beantragen?

Ja. Diese Person braucht aber eine schriftliche Vollmacht.

Was mache ich mit den Briefwahlunterlagen?

Wer Briefwahl beantragt hat, erhält - in einem weißen Umschlag - einen Wahlschein, einen Stimmzettel des Wahlkreises, einen Stimmzettelumschlag und einen Wahlbriefumschlag. Der ausgefüllte Stimmzettel kommt in den hellblauen Stimmzettelumschlag. Diesen steckt man dann gemeinsam mit dem unterschriebenen Wahlschein in den roten Wahlbriefumschlag und verschickt ihn oder bringt ihn zur Verwaltung. Wahlbriefe, die innerhalb von Deutschland verschickt werden, müssen nicht frankiert werden.

Bis wann müssen die Briefwahlunterlagen eingegangen sein?

Der Wahlbriefumschlag muss spätestens am Wahltag bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle sein. Wahlunterlagen, die zu spät ankommen, werden nicht mitgezählt. Der Wahlbrief sollte deshalb spätestens am Mittwoch vor der Wahl (10. März) aufgegeben werden.

Ich habe vergessen die Briefwahlunterlagen rechtzeitig in den Briefkasten einzuwerfen, was jetzt?

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen kann man bis spätestens 18 Uhr am Wahlsonntag (14. März) auch bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle in den Briefkasten einwerfen oder dort persönlich abgeben. Das kann natürlich auch ein Bekannter übernehmen.

Ich habe zwar Briefwahl beantragt, möchte jetzt aber doch im Wahlbüro wählen. Geht das?

Ja. Wahlberechtigte, die Briefwahl beantragt haben, können unter Vorlage ihres Wahlscheins auch am 14. März im Wahllokal wählen.

Wie viele Menschen nutzen die Briefwahl?

Die Beteiligung an Landtagswahlen per Brief ist in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Bei der ersten Landtagswahl mit Briefwahl im Jahr 1959 machten nur 2,6 Prozent der Wähler davon Gebrauch. Im Jahr 2001 waren es 13,3 Prozent. Bei der vergangenen Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz stimmte schon fast jeder Dritte per Brief ab. "Es ist davon auszugehen, dass der Anteil der Briefwähler, der bei den zurückliegenden Wahlen immer stärker auf zuletzt 30,6 Prozent angestiegen ist, sich angesichts der Corona-Pandemie noch einmal deutlich erhöhen wird", schätzt Hans Ulrich Weidenfeller vom Büro des Landeswahlleiters die Tendenz ein.

Bereitet sich das Land auf ein gestiegenes Interesse an der Briefwahl vor?

Das Land bereitet sich aufgrund der Pandemie auf den rechtlich möglichen, aber unwahrscheinlichen Fall einer landesweiten, hundertprozentigen Briefwahl vor. Dazu werden nach Angaben des Landeswahlleiters 3,2 Millionen Unterlagen gedruckt - mehr als Rheinland-Pfalz Wahlberechtigte hat. Gedruckt werden die Wahlunterlagen in der Justizvollzugsanstalt Diez. Von dort gehen sie direkt an die Kommunen.

In welchem Fall könnte es zu einer landesweiten Briefwahl kommen?

Der rheinland-pfälzische Landtag hat Mitte Dezember eine Änderung des Landeswahlgesetzes beschlossen. Das Gesetz beinhaltet nun die Regelung, dass im Fall einer Naturkatastrophe oder einer anderen außergewöhnlichen Notsituation die Durchführung der Wahl als ausschließliche Briefwahl möglich ist. Eine solche Notsituation könnte durch besonders hohe Infektionszahlen gegeben sein.

Der jeweils zuständige Kreiswahlleiter kann in so einem Fall beim Landeswahlleiter die ausschließliche Briefwahl für seinen Wahlkreis beantragen. Sollten alle 52 Wahlkreise die ausschließliche Briefwahl beantragen, gäbe es eine landesweite Briefwahl.