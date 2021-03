Es ist die erste Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz, die nach der Landtagswahl 2016 an den Start geht. Eine Bilanz nach fast fünf Jahren Regierungszeit im politischen Neuland:

Nach der Landtagswahl 2016 geht es recht schnell. Die drei Partner brauchen nicht lange, um zusammen zu finden. FDP und Grüne mit ihren mageren Wahlergebnissen von 6,2 Prozent beziehungsweise 5,3 Prozent sind heilfroh, mitregieren zu dürfen. Und die SPD unter Malu Dreyer ist von Anfang klug genug, den kleinen Partnern Raum zu lassen. Bei der Präsentation der Ampel sagt Dreyer: "Es ist mir ein ganz großes Vergnügen, diese bunte Reihe hier zu sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes: Sowohl was die Parteifarben betrifft als auch was die Kleidungsstücke betrifft. Ich freue mich einfach. Es wird eine schöne Zeit. Dessen bin ich mir ganz bewusst."

Ampel startet mit Panne bei Flughafen-Verkauf

Doch die gute Stimmung hält nicht lange. Der Verkauf des landeseigenen Hunsrück-Flughafens Hahn an einen privaten Investor aus China scheitert spektakulär. Die Regierung fällt auf windige Geschäftemacher aus China rein. Das Dreier-Bündnis legt damit einen Fehlstart hin. Anschließend kommt die Ampel in ruhigeres Fahrwasser und arbeitet vergleichsweise geräuschlos den Koalitionsvertrag ab.

SPD, FDP und Grüne agieren als gleichberechtigte Partner

In einem kürzlich veröffentlichten Internetfilm lobt sich die Landesregierung überschwänglich für das Erreichte. Darin heißt es: "Sozial gerecht, wirtschaftlich stark, ökologisch verantwortlich. Unter diesem Motto sind wir angetreten und haben Rheinland-Pfalz fit für das nächste Jahrzehnt gemacht." Und wie immer bei Bilanzen in den vergangenen Jahren kommt jeder der drei Partner gleichberechtigt vor. Die SPD feiert sich beim Thema Bildung, etwa für das neue Kita-Gesetz und dafür, dass mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt wurden. Die FDP betont den Ausbau des Straßennetzes und mehr Personal für die Justiz. Die Grünen heben Klimaschutz- und Umweltprojekte hervor wie den Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Wie erfolgreich war die Ampel in Rheinland-Pfalz?

War die Ampel tatsächlich so erfolgreich? Eine Gesamtbilanz fällt schwer, denn einiges hat die Ampel nur aufs Gleis gesetzt. Zentrale Reformprojekte wie den Umbau der Hochschulen oder das Nahverkehrsgesetz werden erst in den kommenden Jahren ihre Wirkung zeigen. Von der nächsten Stufe der Kommunalreform hat die Ampel gleich ganz die Finger gelassen nachdem klar wurde: eine weitere Zusammenlegung von Städten und Kreisen trifft vor Ort auf teils erbitterten Widerstand. Richtig schlecht lief es bei den Kommunalfinanzen.

Finanzprobleme rheinland-pfälzischer Kommunen ungelöst

Die Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen hat im Vergleich mit anderen Bundesländern in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Von den bundesweit 20 am meisten verschuldeten Städten und Kreisen befinden sich inzwischen elf in Rheinland-Pfalz. Hier handelte sich die Ampel erneut einen Rüffel des obersten Gerichts in Rheinland-Pfalz ein. Laut Verfassungsgerichtshof in Koblenz verstößt das Finanzierungsmodell für die Kommunen gegen die Verfassung. Damit muss sich die Landesregierung die Frage gefallen lassen, warum es seit zehn Jahren nicht gelingt, die Kommunen rechtskonform mit Geld zu versorgen.

Beim Besuch des Nationalparks Hunsrück-Hochwald im Mai 2017 mit Malu Dreyer (Mitte) und Volker Wissing (rechts) gehört Ulrike Höfken noch der Landesregierung an. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ministerin Höfken stolpert über Beförderungspraxis

Die Grünen wurden gleich zwei Mal vom obersten Gericht schmerzhaft abgewatscht. Integrationsministerin Anne Spiegel weil sie letztinstanzliche Gerichtsurteile zu Abschiebefällen missachtete. Umweltministerin Ulrike Höfken bescheinigte das höchste Gericht rechtswidrige Beförderungen in ihrem Ministerium und sprach - ungewöhnlich scharf - von einer "Beförderungspraxis nach Gutsherrenart". Höfken managte die Affäre schlecht und trat schließlich vorzeitig zurück.

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz mit Ampel zufrieden

Alles in allem arbeitete sich die Koalition in der demonstrativen Ampel-Harmonie durch die fünf Jahre. Ministerpräsidentin Dreyer formulierte es so: "Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich jemals so in den Tisch hätte beißen müssen, dass man das heute noch sieht." Viele Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz stellen SPD, FDP und Grünen in Umfragen ein vorzeigbares Zeugnis aus. Zuletzt zeigten sich mehr als die Hälfte der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Das gilt auch für das Corona-Krisenmanagement der Landesregierung. Meinungsforscher konnten bis zuletzt keine Wechselstimmung in Rheinland-Pfalz ausmachen. Damit ist auch eine Ampel 2.0 nach der Landtagswahl am 14. März denkbar.