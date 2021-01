2021 wird ein Superwahljahr - und es beginnt am 14. März 2021 mit Landtagswahlen. In Rheinland-Pfalz sind etwa 3,1 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.

Bleibt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für weitere fünf Jahr im Amt? Oder gelingt ihrem CDU-Herausforderer Christian Baldauf nach 30 Jahren sozialdemokratisch geführter Landesregierungen der Machtwechsel? Welche Koalition regiert nach der Wahl das Land? Bleibt es bei der "Ampel" aus SPD, FDP und Grünen oder gibt es andere Zusammenschlüsse?

Laut aktuellem SWR-Politrend liegt die CDU bei der Sonntagsfrage vorn. Sie käme auf 33 Prozent und wäre stärkste Kraft im Landtag. Die SPD erhielte unverändert 28 Prozent. Auch der Umfragewert der Grünen bleibt stabil, 15 Prozent wie in der letzten Umfrage. Die mitregierende FDP würde einen Punkt gewinnen und damit 6 Prozent erzielen. Die AfD verlöre einen Prozentpunkt und käme auf 8 Prozent. Die Linke würde mit unveränderten 3 Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.

3,1 Millionen Wahlberechtigte sind in Rheinland-Pfalz zur Wahl aufgerufen. Auch wenn die Impfungen gegen das Coronavirus angelaufen sind, dürfte die Pandemie die Wahl am 14. März noch beeinflussen. War schon bei den letzten Wahlen der Anteil an Briefwählern hoch, dürfte er bei der Landtagswahl coronabedingt vermutlich noch einmal steigen. Noch nicht abschätzbar ist, welche Hygieneregeln in den Wahllokalen gelten werden. Mit der Änderung des Landeswahlgesetzes hat der Landtag die Möglichkeit geschaffen, die Wahl als reine Briefwahl durchzuführen.

Gewählt wird in Rheinland-Pfalz in 52 Wahlkreisen, das ist einer mehr als bei der vergangenen Landtagswahl 2016. Wählen darf, wer am 14. März 18 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten seinen Erstwohnsitz im Land hat.

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird eine Kandidatin/ein Kandidat aus dem Wahlkreis gewählt. Wer im Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, gewinnt das sogenannte Direktmandat und zieht automatisch in den künftigen Landtag ein.

Mit der Zweitstimme wird eine Partei oder eine Wählergruppierung gewählt. Entsprechend ihrem Stimmenanteil entsendet sie eine bestimmte Zahl an Abgeordneten in den Landtag. Ihre Kandidaten haben die Parteien auf sogenannten Listenparteitagen gewählt.

Zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sind zwölf Parteien und eine Wählervereinigung zugelassen. Dies sind die bereits im Landtag vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP und AfD. Hinzu kommen Die Linke, die Freien Wähler, die Piratenpartei, die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Die Partei (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basis-demokratische Initiative), die Tierschutzpartei und Volt Deutschland. Außerdem tritt die Klimaliste e.V. an.

Der Fahrplan zur Wahl

7. Januar 2021 Wahlvorschläge stehen fest 9. Januar 2021 Widerspruchsfrist gegen Nichtzulassung endet 31. Januar 2021 Stichtag für die Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis 8. Februar 2021 Letzter Tag für die Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge voraussichtlich 21. Februar 2021 Start der Briefwahl 14. März 2021 Wahltag. Die Wahllokale haben von 8:00 - 18:00 Uhr geöffnet

Insgesamt neun Wahlen stehen in 2021 an – mehr als genug, um es als Superwahljahr zu bezeichnen. Neben den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg (beide 14. März), werden auch die Landtage in Thüringen (eigentlich 25. April, wurde aber wegen Corona verschoben auf den 26. September), Sachsen-Anhalt (6. Juni) und Mecklenburg-Vorpommern (voraussichtlich 26. September) sowie das Berliner Abgeordnetenhaus (26. September) gewählt.

Hinzu kommt im Herbst die Bundestagswahl am 26. September und mit ihr das Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU). Sie tritt nach 16 Jahren nicht mehr an. Außerdem gibt es Kommunalwahlen in Hessen (14. März) und Niedersachsen (12. September).