"Sie repräsentieren eine Partei, die in weiten Teilen extremistisch ist", sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch. "Und Sie tun immer so, als hätten sie nichts damit zu tun." Was die AfD sage, sei rassistisch, diskriminierend und ausgrenzend. Das sei unerträglich. mehr...