Wer sind die Spitzenkandidaten in Rheinland-Pfalz?

Die Spitzenkandidaten für das Kanzleramt sind allseits bekannt. Wer sind jedoch die Spitzenkandidaten aus Rheinland-Pfalz? Wir stellen sie vor.

Die Aufgabe eines Spitzenkandidaten: Er oder sie gibt der Partei im Wahlkampf ein Gesicht, vertritt sie auf Wahlkampfveranstaltungen, in Diskussionsrunden und in Interviews. Deshalb wählen die Delegierten in der Regel einen bekannten Politiker zum Spitzenkandidaten, etwa den Fraktions- oder Landesparteivorsitzenden oder auch eine amtierende Ministerin der Regierung.

Am 16.9. treffen die sechs rheinland-pfälzischen Kandidatinnen und Kandidaten ab 20.15 Uhr live im SWR Fernsehen und hier im Stream zur Spitzenrunde aufeinander. 90 Minuten diskutieren sie über die wichtigsten Themen vor der Bundestagswahl. Und das sind die Beteiligten:

Julia Klöckner (CDU) Julia Klöckner, CDU dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Kay Nietfeld Die Geländegängige - Ein Porträt

Sebastian Münzenmaier (AfD) Sebastian Münzenmaier (AfD) Jahrgang 1989 aus dem Wahlkreis Mainz sitzt seit 2017 im Bundestag. Für die Bundestagswahl 2021 steht er auf Platz 1 der Landesliste seiner Partei. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Michael Kappeler Der Joviale - Ein Porträt

Alexander Ulrich (Linke) Alexander Ulrich ( Die Linke, Jahrgang 1971) aus dem Wahlkreis Kaiserslautern sitzt seit 2005 im Bundestag. Für die Bundestagswahl 2021 steht er auf Platz 1 der Landesliste seiner Partei. Deutscher Bundestag / Achim Melde Trotz Tiefschlägen Optimist - Ein Porträt