SPD holt bei Bundestagswahl zahlreiche Wahlkreise in Rheinland-Pfalz

Bei der Bundestagswahl 2017 konnte die SPD lediglich einen Wahlkreis in Rheinland-Pfalz gewinnen. 2021 hat sich das Blatt gewendet. Die CDU steht im Land vor einem Wahldesaster.

Bei der Wahl 2017 war Kaiserslautern der einzige von 15 Wahlkreisen im Land gewesen, den die SPD direkt gewinnen konnte. In diesem Jahr gehen reihenweise Kreise an die Sozialdemokraten.

Julia Klöckner verpasst Direktmandat im Wahlkreis Kreuznach

Das prominenteste Opfer der CDU-Wahlniederlage: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Als Direktkandidatin ist die CDU-Landesvorsitzende in ihrem Wahlkreis Kreuznach gescheitert. Das Direktmandat geht an den SPD-Kandidaten Joe Weingarten. Klöckner war 2005 und 2009 direkt in den Bundestag gewählt worden.

"Das ist natürlich für Frau Klöckner eine Riesenenttäuschung", sagt Politikwissenschaftler Uwe Jun im SWR. "Und für die CDU ist das ein Debakel, dass sie so viele Wahlkreise verliert und, dass ausgerechnet auch die Landesvorsitzende ihren Wahlkreis nicht direkt gewinnt."

SPD legt bei Erst- und Zweitstimmen deutlich zu

Aber nicht nur in Kreuznach schwächelt die CDU. In Montabaur im Westerwald etwa verlor die CDU im Vergleich zur letzten Wahl rund 13 Prozentpunkte. Die Konsequenz: Das Direktmandat geht an die SPD-Kandidatin Tanja Machalet. Im Wahlkreis Pirmasens setzte sich die SPD ebenfalls knapp durch. Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner kam auf 30,4 Prozent der Erststimmen, der CDU-Kandidat Florian Bilic auf 30,1 Prozent. Auch im Wahlkreis Kaiserslautern setzte sich die SPD in diesem Jahr bei den Erststimmen deutlich gegen die CDU durch. Der Sozialdemokrat Matthias Mieves sicherte sich hier das Direktmandat.

Dem SPD-Kandidaten Daniel Baldy gelang es im Wahlkreis Mainz, der CDU das Direktmandat abzunehmen. Zwar verlor hier auch die SPD im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl 3,1 Prozentpunkte, die CDU verlor jedoch 12,1 Prozentpunkte. SPD-Kandidat Christian Schreider hat der CDU das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal abgejagt. Unionspolitiker Torbjörn Kartes räumte am Sonntagabend seine Niederlage ein. Auch im Bundestagswahlkreis Trier sind alle Stimmen ausgezählt. SPD-Kandidatin Verena Hubertz hat das Direktmandat gewonnen.

Ganz knapp war die Entscheidung im Wahlkreis Südpfalz. Hier setzte sich der rheinland-pfälzische Spitzenkandidat der SPD, Thomas Hitschler, merklich knapp gegen Thomas Gebhart von der CDU durch.

CDU kann in Ahrweiler nur knapp gewinnen

In der CDU-Hochburg Ahrweiler schafften es die Christdemokraten, ihr Bundestagsdirektmandat gegen die SPD zu verteidigen - unterlagen aber bei den Zweitstimmen. Mechthild Heil von der CDU gewann mit 34,3 Prozent der Erststimmen gegen SPD-Mann Christoph Schmitt (30,2 Prozent). Bei den Zweitstimmen hatte die SPD aber mit 28,8 Prozent gegenüber der CDU mit 28,5 Prozent knapp die Nase vorn. Laut Landeswahlleiter hatte die CDU dort mindestens seit 1980 bei jeder Bundestagswahl die meisten Erst- und Zweitstimmen geholt.

Auch in den Wahlkreisen Mosel/Rhein-Hunsrück, Neuwied, Neustadt-Speyer, Worms, Koblenz und Bitburg konnte die CDU wieder das Direktmandat holen - allerdings auch dort mit hohen Verlusten.