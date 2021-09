Dreyer: Klares Mandat zur Regierungsbildung für die SPD

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht nach der Bundestagswahl das Mandat für die Regierungsbildung ganz klar bei der SPD. Das Mandat beansprucht aber auch die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner für die Union.

"Die Menschen wollen Olaf Scholz als Kanzler – das haben sie mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht", sagte Dreyer im SWR. Sie habe zwar Verständnis dafür, dass der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), sich am Wahlabend "zu retten versucht" habe, aber die SPD sei stärkste Kraft geworden. Olaf Scholz müsse nun Koalitionsgespräche führen, unabhängig von den Beratungen, die Grüne und FDP anstrebten.

Differenzen in einer möglichen Ampel-Koalition könnte es in der Steuerpolitik geben, sagte Dreyer: "Sicherlich ist das Thema Steuerpolitik ein Thema, wo es sehr unterschiedliche Meinungen zwischen den Parteien gibt."

Dreyer, die selbst als Ministerpräsidentin einem Bündnis mit Grünen und FDP vorsteht, sieht darin aber kein Ausschlusskriterium. "Natürlich ist vollkommen klar: Nicht jeder kann alles umsetzen, was im Wahlprogramm steht. Aber natürlich müssen Kernthemen erkennbar sein. Das ist das Geheimnis jeder Koalition, dass sich die Partner auch wiedererkennen können."

Dreyer war 2019 für einige Monate kommissarische SPD-Bundesvorsitzende und einige Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei.

Klöckner für eine Jamaika-Koalition

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sprach sich dagegen klar für eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen aus. "Eine Jamaika-Koalition wäre eine Zukunftskoalition, eine bürgerliche Koalition", sagte sie am Montag in Berlin vor Beratungen der Spitzengremien ihrer Partei über den Ausgang der Bundestagswahl. "Es geht jetzt um eine ganz stabile Regierung in Deutschland", betonte die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende.

Die Union erlebte bei der Wahl ein historisches Debakel. Sie stürzte von 32,9 auf 24,1 Prozent ab.

Klöckner warnte die Union vor einer Debatte darüber, nach rechts zu rücken. "Wir müssen stabil, modern, auf einem Wertefundament in der Mitte stehen." Gut sei, dass bei der Bundestagswahl Rot-Grün-Rot verhindert worden sei, sagte Klöckner. "Das wollen die Menschen nicht. Das ist sehr, sehr klar."

Baldauf warnt vor zu schnellen Sondierungsgesprächen

Der stellvertretende CDU-Landeschef Christian Baldauf sagte, die CDU sei nicht geschlossen "rüber gekommen". Außerdem müsse die CDU insgesamt überlegen, ob sie noch das verkörpere, was die Menschen wollten. Baldauf warnte zudem, zu schnell in Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP zu gehen. Er sei zwar der Letzte, der sage, man solle es nicht versuchen, sagte Baldauf der Nachrichtenagentur Reuters. Aber die Partei müsse nach der Wahlniederlage zunächst demütig sein und überlegen, was ihr Markenkern sei. "Koalitionsverhandlungen kann ich grundsätzlich nur führen, wenn ich weiß, was ich will", sagte er. Man könne Kernwähler nur an sich binden, wenn man die Steuern nicht erhöhe und Familien sowie den Mittelstand entlaste.

Wissing: Bin freier Demokrat und habe keine Präferenzen

Der FDP-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Volker Wissing hat sich erfreut über das Abschneiden seiner Partei gezeigt. Er habe noch am Sonntagabend mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gesprochen, sagte Wissing dem SWR. "Wir haben uns gefreut, dass wir gut abgeschnitten haben", so der Generalsekretär. Man habe sich gegenseitig gratuliert. Das sei auch wichtig, wenn man sich gut kenne, dass man über Parteigrenzen hinweg miteinander spreche. "Das hat aber jetzt keine Bedeutung für das Weitere", so Wissing weiter. Er sei freier Demokrat und habe keine Präferenz. In Rheinland-Pfalz arbeite man sehr gut mit der SPD zusammen. Das hätten die Bürger auch bei der letzten Landtagswahl honoriert. Im Bund gehe es aber um andere Themen. "Das wir aber menschlich gut miteinander sprechen können, sowohl mit der SPD als auch mit der CDU, das ist doch ein gutes Signal für unser Land."

Die rheinland-pfälzischen Linken-Vorsitzenden Jochen Bülow und Katrin Werner haben das Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl als klare Wahlniederlage und Weckruf bezeichnet. "An den bundesweit niederschmetternden Ergebnissen gibt es nichts zu beschönigen - wir haben flächendeckend wie auch in unseren Hochburgen herbe Verluste einfahren müssen", teilten die beiden am Montagmorgen mit.