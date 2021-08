Tabea Rößner tritt zum vierten Mal bei einer Bundestagswahl an. Seit 2009 sitzt sie für die Grünen im Deutschen Bundestag. Bei dieser Wahl könnte sie sogar das Direktmandat im Wahlkreis Mainz holen.

"Ja, ich will!" Mit diesen Worten gab Tabea Rößner vor zwei Jahren ihre Kandidatur für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz bekannt. Das ist ihr Leitsatz. Rößner geht alles an, sie scheut vor nichts zurück. Zur Pressekonferenz im Mainzer Volkspark war sie damals mit dem Fahrrad gekommen. Das ist ihr bevorzugtes Fortbewegungsmittel, wenn sie in Mainz unterwegs ist.

Klimaschutz, Mobilität und Wohnraum

Klimaschutz, verträgliche Mobilität und bezahlbarer Wohnraum sind Rößners Themen. In der Bundestagsfraktion ist sie Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz, sitzt für die Grünen im Ausschuss für Recht- und Verbraucherschutz und ist unter anderem stellvertretendes Mitglied in den Ausschüssen Kultur und Medien sowie Digitale Agenda. Die Partei rechnet ihr Engagement hoch an, die 54-jährige Mutter von zwei Kindern steht bereits zum dritten Mal ganz oben auf der Landesliste.

Klappt es diesmal mit dem Direktmandat?

Die Grünen sind stark in Mainz. Dort holten sie bei der Landtagswahl im Frühjahr ihr einziges Direktmandat in Rheinland-Pfalz. Weniger Individualverkehr und damit weniger Abgase und Lärm sind Ziele der Grünen, die in der Stadt bereits kräftig umgesetzt werden. Das haben die Wählerinnen und Wähler in Mainz unterstützt. Doch der Wahlkreis erstreckt sich auch in den Landkreis Mainz-Bingen. Ob Rößner auch dort ausreichend Stimmen einsammeln kann, um das große Ziel Direktmandat zu erreichen, bleibt abzuwarten.