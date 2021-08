per Mail teilen

Was sind die wichtigsten Fragen im Wahlkreis? Wer kandidiert hier direkt und wer hatte bei der vergangenen Bundestagswahl die Nase vorn? Dies und mehr hier im SWR Wahlkreischeck.

In Rheinland-Pfalz gibt es 15 Wahlkreise, 299 sind es in ganz Deutschland. Damit die Belange der Wahlkreise in Berlin eine Stimme bekommen, spielen die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten eine große Rolle. Sie werden mit der Erststimme gewählt und vertreten ihre Region im Bundestag.

Mit Hilfe der Wahlkreise soll sichergestellt werden, dass auch wirklich alle Regionen im Bundestag vertreten sind. Im SWR Wahlkreischeck zeigen wir, welcher Wahlkreis mit welchen Herausforderungen in die Bundestagswahl geht, wo die größten Probleme liegen und wo die spannendsten Entscheidungen zu erwarten sind.

Mit dem Ortsnamen direkt in den Wahlkreis springen

Geben Sie den Namen ihres Wohnortes in Rheinland-Pfalz ein. Nutzen Sie am besten bei der Eingabe Ihrer Gemeinde die Vorschläge, die Ihnen gemacht werden.

Im SWR Wahlkreischeck stellen wir neben den Kandidierenden also die wichtigsten Themen in der jeweiligen Region vor: Was wird diskutiert? Worüber gibt es Streit? Außerdem blicken wir auf die vergangenen Bundestagswahlen zurück. Wir schauen wie die Parteien abgeschnitten haben und welche Kandidatinnen und Kandidaten damals das Rennen um das Direktmandat gemacht haben.

Die Reporterinnen und Reporter aus den fünf rheinland-pfälzischen SWR Studios (Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Mainz, Ludwigshafen) haben alle 15 Wahlkreise unter die Lupe genommen.

Bis zur Bundestagswahl 2025 soll eine weitere Reform umgesetzt und die Zahl der Wahlkreise auf 280 gesenkt werden. Für die kommende Wahl wurden 17 Wahlkreise neu abgegrenzt. Rheinland-Pfalz war davon nicht betroffen.

Wie Wahlkreise gebildet werden, warum es sie gibt und welche Rolle sie im deutschen Wahlsystem spielen, haben wir hier zusammengefasst.