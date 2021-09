Schlagabtausch der rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl

Zehn Tage vor der Bundestagswahl treffen in der Mainzer Lokhalle die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten direkt aufeinander.

Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren und auch für die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aus Rheinland-Pfalz läuft nun der Countdown. Am 16. September ab 20.15 Uhr kommt es in der Alten Lokhalle in Mainz zum Schlagabtausch von Vertretern der sechs im Bundestag vertretenen Parteien.

Wer tritt gegeneinander an?

1. Julia Klöckner (CDU). Die 48-Jährige ist rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin und will im umkämpften Wahlkreis Bad Kreuznach das Direktmandat gewinnen.

2. Thomas Hitschler (SPD). Der 49-Jährige kandidiert zum dritten Mal für den Bundestag und sitzt derzeit im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste. Sein Wahlkreis Südpfalz gilt als CDU-Hochburg.

3. Sebastian Münzenmaier (AfD). Mit 32 Jahren ist er der Jüngste in der Runde. Obwohl er erst seit vier Jahren im Bundestag ist, hat er es bis zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion gebracht.

4. Volker Wissing (FDP). Der Landesvorsitzende will nach seiner Zeit als rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister wieder zurück in die Bundespolitik. Dort fungiert der 51-Jährige derzeit als FDP-Generalsekretär.

5. Alexander Ulrich (Die Linke). Der 50-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern will zum fünften Mal hintereinander in den Bundestag einziehen. Der ehemalige Sozialdemokrat zählt zu den Gründern der Vorläuferpartei Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG), aus der nach der Fusion mit der Linkspartei/PDS schließlich Die Linke hervorgeht.

6. Tabea Rößner (B’90/Die Grünen). Die 54-jährige ehemalige Journalistin kandidiert im Wahlkreis Mainz zum vierten Mal für den Bundestag und ist in der grünen Bundestagsfraktion Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz.

Hier können Sie die Spitzenrunde verfolgen Der SWR überträgt die Runde der rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ab 20.15 Uhr live

im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz

hier im Internet-Livestream

in der SWR Aktuell App

im Facebook-Channel von SWR Aktuell

im SWR-Channel von Youtube

im Radioprogramm SWR Aktuell

Wer wirkt glaubwürdig und kompetent?

Die Spitzenkandidaten stellen sich den Fragen der SWR-Moderatoren Daniela Schick und Sascha Becker. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben an diesem Abend noch einmal die Gelegenheit, sich ein Bild von Personen und Programmen zu machen. Wer steht für was? Wer hat die überzeugendsten Konzepte? Wer wirkt glaubwürdig und kompetent? Wie sehen die unterschiedlichen Lösungsvorschläge für die wichtigsten Probleme aus: etwa die Folgen der Corona-Pandemie oder die Klimakrise.

Die Sendung findet ohne Publikum vor Ort statt.

Barrierefreie Angebote

Die Spitzenrunde und alle weiteren Wahlsendungen im SWR Fernsehen werden untertitelt und in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden sie in einer Fassung in Deutscher Gebärdensprache (DGS) live via HbbTV ausgestrahlt.