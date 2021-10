Aus dem SWR-Wahlstudio im Landesfunkhaus in Mainz berichten wir in mehreren Sondersendungen ausführlich über die Europa- und Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz. Mitarbeiter des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap liefern im Mainzer Studio die Prognosen und die aktuellen Hochrechnungen. Exklusiv für den SWR wird es eine Prognose zur Stadtratswahl in Mainz geben.