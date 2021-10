Endgültiges amtliches Endergebnis für die Bundestagswahl in RLP

per Mail teilen

Jetzt ist es amtlich: Knapp zwei Wochen nach der Bundestagswahl steht das endgültige Ergebnis für Rheinland-Pfalz fest.

Der Landeswahlausschuss hat das Ergebnis der Bundestagswahl am 26. September 2021 in Rheinland-Pfalz im Großen und Ganzen bestätigt. Die Überprüfung der Bundestagswahlergebnisse in Rheinland-Pfalz hat im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis nur geringfügige Verschiebungen ergeben.

Weder bei der Wahlbeteiligung noch bei den Prozentanteilen der Parteien habe sich etwas geändert, teilte der Landeswahlausschuss am Freitag nach einer Sitzung in Mainz mit. Lediglich bei der Zahl der Wahlberechtigten sowie den ungültigen und gültigen Stimmen hätten kleinere Berichtigungen vorgenommen werden müssen.

Es bleibt dabei - SPD in RP bei Bundestagswahl stärkste Kraft vor CDU

Damit steht laut dem amtlichen Endergebnis fest, dass bei der Wahl am 26. September in Rheinland-Pfalz die SPD stärkste Kraft vor der CDU geworden ist. Die Sozialdemokraten kamen auf 29,4 Prozent der Zweitstimmen, die Christdemokraten auf 24,7 Prozent. Drittstärkste Kraft wurden die Grünen mit einem Anteil von 12,6 Prozent, knapp vor der FDP mit 11,7 Prozent. Die AfD erhielt 9,2 Prozent der Stimmen. Freie Wähler (3,6 Prozent) und Linke (3,3 Prozent) schafften landes- wie auch bundesweit nicht den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.

SPD größte Landesgruppe aus Rheinland-Pfalz im Bundestag

Die SPD errang 8 der 15 Direktmandate in Rheinland-Pfalz und stellt mit 12 Parlamentariern die größte Landesgruppe im Bundestag. Die CDU kommt auf 9 Abgeordnete, davon 7 über ein Direktmandat. Grüne und FDP haben jeweils 5 Abgeordnete, die AfD 4.

Die Linke, die wegen bundesweit errungener Direktmandate trotz nicht übersprungener Fünf-Prozent-Hürde Fraktionsstärke im Bundestag erreichte, stellt einen Mandatsträger.

Insgesamt sitzen künftig 36 Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz im bundesdeutschen Parlament in Berlin.

Wahlbeteiligung: 77,2 Prozent der berechtigen Rheinland-Pfälzer haben gewählt

Die Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz lag bei 77,2 Prozent. Ein Prozent aller knapp 2,4 Millionen abgegebenen Stimmen waren ungültig.

Alle weiteren offiziellen Ergebnisse finden Sie hier:

Endergebnis der Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz