Muss mein Internet so langsam sein? Muss ich so viel Miete zahlen? Muss meine Anbindung auf dem Land so schlecht sein? - "Muss das so?" klärt bei Instagram jede Woche eine neue Frage zu Themen aus dem Südwesten.

Die "Muss das so?"-Moderatoren Christine und Jim-Bob greifen jede Woche eine neue Frage auf, die den Instagram-Usern von SWR Aktuell unter den Nägeln brennt: Sei es das schlechte Internet in einigen Regionen, die schleppende Digitalisierung an Schulen oder die Frage nach einer Homeoffice-Pflicht. "Muss das so?" zum Thema schnelles Internet swraktuell, Instagram Alltägliche Probleme und Lösungsansätze vor den Landtagswahlen "Muss das so?" fragt nach den alltäglichen Problemen im Südwesten und möglichen Lösungen. Was wünschen sich Betroffene und wie wollen die Parteien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Themen nach den Landtagswahlen im März angehen? Welche Versprechen machen sie, wenn es zum Beispiel um Geld für das Gesundheitssystem oder die Digitalisierung an Schulen geht? "Muss das so" zur Digitalisierung an Schulen swraktuell, Instagram Neben informativen und augenzwinkernden Feedposts gibt es jeden Donnerstag eine ausführliche Story zum Thema auf dem Instagram-Kanal von SWR Aktuell. Mitmachen und Mitdiskutieren ausdrücklich erwünscht! "Muss mein Internet so langsam sein?" - Was die Parteien vorhaben, um das Problem zu lösen, erklärt Moderatorin Christine in dieser Story. SWR