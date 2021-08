Die rheinland-pfälzische CDU hat mit Christine Schneider eine erfahrene Politikerin zur Spitzenkandidatin gemacht. Statt Politikerin wollte sie eigentlich Feuerwehrfrau werden. Doch es kam anders.

Ein Abendessen brachte Christine Schneider in die Politik. Das war 1993. In einem Interview sagte die damalige pfälzische Weinkönigin, dass sie gerne Sängerin Tina Turner kennenlernen würde - oder CDU-Spitzenmann Heiner Geißler. Turner meldete sich nicht, Geißler dafür schon. Er ermutigte sie, in die Politik zu gehen. Und so wurde Schneider 1996 mit nur 24 Jahren Landtagsabgeordnete - und ist es geblieben.

Im Parlament hat sie sich auf Landwirtschaft und Weinbau spezialisiert. Jetzt will die Südpfälzerin ins Europaparlament. Die rheinland-pfälzischen Christdemokraten haben die gelernte Tischlerin auf Platz 1 der Landesliste gesetzt. In Straßburg und Brüssel will sich die 46-Jährige für mehr Innovation einsetzen. "Das ist unsere Chance: In Deutschland, aber auch in Europa, dass wir immer einen Schritt voraus sind."