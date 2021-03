Am Sonntag wird in Baden-Württemberg unter Corona-Bedingungen ein neuer Landtag gewählt. Aufgrund der Pandemie läuft manches anders als sonst. Alle Informationen, Zahlen und Grafiken im Wahl-Ticker.

Fragen und Antworten zu den Corona-Regeln im Wahllokal

17:51 Uhr

Die Corona-Pandemie hat auch Einfluss auf die Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Worauf man am 14. März im Wahllokal achten muss und wie man trotz Quarantäne wählen kann.

16:59 Uhr

CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat heute auf die Grünen nochmals einen Frontalangriff gestartet. Die Ideologie der Grünen sei im Land und auch bundesweit gefährlich, sagte sie in einem Interview mit "T-Online". Einerseits wollten die Grünen Einfamilienhäuser verbieten, andererseits ruderten sie zurück. "Sind die jetzt eigentlich für die Gentechnik oder dagegen? Ich habe keine Ahnung!" Die Grünen wollten den Menschen vorschreiben, wie sie leben sollen. Das sei ein riesen Unterschied zur CDU: "Wir wollen ermöglichen." Ansonsten sei die Politik der Grünen in Baden-Württemberg ziemlich beliebig. Der Kerninhalt hieße Winfried Kretschmann. Auf die Frage, was Eisenmann besser machen würde als Kretschmann, sagte sie: "Ich würde führen". In diesem Zusammenhang kritisierte sie erneut das Krisenmanagement der Grünen beim Impfen.

Lindner hält Koalition der FDP auf Landesebene für möglich

16:41 Uhr

In Hinblick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg hat FDP-Chef Christian Lindner den Anspruch seiner Partei auf eine Regierungsbeteiligung bekräftigt und die Tür für Koalitionen jenseits der CDU geöffnet. Er sehe "die größten Überschneidungen nach wie vor mit der Union, auch wenn sie ambitionslos wirkt", sagte Lindner den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" vom Freitag. Insbesondere in Baden-Württemberg gebe es jedoch auch andere Optionen: "Die Grünen von Herrn Kretschmann stehen nicht repräsentativ für die nach links strebenden Grünen auf Bundesebene", sagte Lindner. Entscheidungen über mögliche Koalitionen treffe aber "am Ende dann der Landesverband", fügte er hinzu. Wunschkonstellation der Grünen-Spitze bleibt ein Bündnis mit der SPD, doch dafür gibt es auch kurz vor dem Wahltag laut Umfragen keine Mehrheit. Da niemand mit der AfD koalieren will, könnte zudem eine Dreier-Koalition von CDU, SPD und FDP rechnerisch möglich sein, sie ist aber sehr unwahrscheinlich.

Söder warnt "Maskenaffäre" für Wahlkampf zu missbrauchen

16:13 Uhr

CSU-Chef Markus Söder hat davor gewarnt, die aktuelle "Maskenaffäre" für den Wahlkampf zu missbrauchen. "Es darf nicht passieren, dass da der Versuch gemacht wird, daraus Wahlkampf zu machen von anderen Stellen", sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag in Nürnberg. CDU und CSU hätten die notwendigen Schritte rasch und konsequent auf den Weg gebracht. "Dass da ein Schaden insgesamt entstanden ist, ein großer, ist unbestritten." Ob die jüngst bekannt gewordenen Vorfälle Konsequenzen für die am Sonntag anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hätten, könne er nicht voraussagen.

15:43 Uhr

Im Falle eines schlechten Wahlergebnisses der CDU droht ein Machtkampf um die künftige Aufstellung der Partei. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, die auch um ihr Direktmandat bangen muss, dürfte schlechte Karten haben, wenn das Wahlergebnis für die CDU weit unter den 27 Prozent von 2016 liegen sollte. Die Kultusministerin hatte sich im Machtkampf um die Spitzenkandidatur bereits manche Feinde in der Partei gemacht, als sie mit Hilfe der Fraktion Vize-Ministerpräsident und Landeschef Thomas Strobl (CDU) zur Seite drängte. Strobl gilt als Vertrauter von Ministerpräsident Winfried Kretschmanns (Grüne) und könnte wohl am ehesten Verhandlungen über eine neue grün-schwarze Koalition führen. Die CDU will unbedingt verhindern, neben der AfD in der Opposition zu landen. Außerdem ist die Union momentan durch die "Maskenaffäre" geschwächt. Einziger Vorteil für die Partei: durch die große Zahl von Briefwählern sind viele Stimmen schon vor der Affäre abgegeben worden. Die Spitzenkandidatin der Union wollte jüngst nicht ausschließen, dass die Affäre noch mehr Abgeordnete erfasst.

14:56 Uhr

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg deuten alle Zeichen auf einen klaren Sieg der Grünen und eine schwere Schlappe für die CDU. Nach jüngsten Umfragen können die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze mit einem Vorsprung von sieben bis zehn Prozentpunkten zur Union rechnen. Die CDU mit ihrer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann muss sich demnach in ihrer einstigen Hochburg auf das schlechteste Ergebnis in der Geschichte des Landes einstellen. Die Christdemokraten hoffen, dass die Grünen die Koalition mit ihnen fortsetzen. Doch Kretschmann könnte auch eine Ampel mit SPD und FDP versuchen. Selbst ein Zweier-Bündnis mit den Liberalen ist demnach in Reichweite. Es wäre eine völlig neue "Limetten"-Koalition. Eine Koalition mit der AfD haben alle Parteien von vornherein ausgeschlossen.

13:41 Uhr

Rund 7,7 Millionen Menschen sind in Baden-Württemberg wahlberechtigt, darunter etwa 500.000 Erstwählerinnen und Erstwähler. bei der letzten Landtagswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 70,4 Prozent, damals waren 22 Parteien zur Wahl zugelassen; dieses Mal ist es eine weniger. Dem aktuellen Landtag gehören 143 Abgeordnete an. Die 16. Wahlperiode endet am 30. April 2021. Der neugewählte Landtag wird daher wohl im Mai 2021 das erste Mal zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.

Bekanntgabe des Wahlergebnisses könnte sich verzögern

13:16 Uhr

In Reutlingen hat sich die Zahl der Briefwähler im Vergleich zur letzten Landtagswahl mehr als verdoppelt. Von den etwa 75.000 Wahlberechtigten hat schon fast ein Drittel gewählt. In Tübingen sind es sogar schon mehr als 40 Prozent. Eine hohe Zahl von Briefwählern melden auch Freudenstadt, Albstadt und Hechingen (beide Zollernalbkreis). Die vielen Briefwähler könnten die Bekanntgabe des Wahlergebnisses verzögern. Wenn in kleinen Stimmbezirken am Sonntag weniger als 50 Wahlberechtigte wählen gehen, ist das Wahlgeheimnis nicht mehr gewährleistet. Dann müssen Wahlbezirke zusammengelegt und die Wahlurnen zum Auszählen an einen anderen Ort gebracht werden.

12:04 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde eigens für Wahlen und Abstimmungen Paragraph 10a in die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg aufgenommen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Bürgerinnen und Bürger auch im Wahllokal vor einer Corona-Infektion bestmöglich geschützt sind. So gilt zum Beispiel eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Außerdem besteht eine Pflicht zum Desinfizieren der Hände vor Betreten des Wahllokals. Beachtet werden sollte zudem:

11:36 Uhr

Wahlberechtigte können noch bis heute um 18 Uhr ihren Wahlschein bei der zuständigen Stelle ihres Wahlkreises beantragen und abholen. In der Stadt Tübingen zum Beispiel können Briefwahlunterlagen noch bis 18 Uhr im Rathaus abgeholt werden. Für Erkrankte und kurzfristig unter Quarantäne Stehende gibt es Ausnahmen.

10:11 Uhr

Die Debatte der Spitzenkandidaten wurde besonders hitzig beim Thema Bildung. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bekam von ihrem Amtsvorgänger Andreas Stoch (SPD) die schlechteste aller Schulnoten, eine glatte Sechs. Er warf ihr Konzeptlosigkeit vor und bezeichnete ihre Amtsausübung als ein "Politikversagen ersten Ranges". Auch in der Umwelt-, Energie- und Verkehrspolitik taten sich teils große Partei-Unterschiede auf.

8:02 Uhr

Kurz vor der Wahl sind die Spitzenkandidierenden der großen Parteien im SWR gegeneinander angetreten. 90 Minuten diskutierten sie am Donnerstagabend über wichtige landespolitische Themen.

6:32 Uhr

Ab Freitag können Wahlberechtigte nur noch vor Ort ihre Unterlagen für die Landtagswahl abgeben oder direkt abstimmen. Die Briefwahlbeteiligung ist dieses Jahr wohl so hoch wie nie. "Briefwahl bietet in Corona-Zeiten eine sichere Möglichkeit, die eigene Stimme abzugeben", findet Frank Brettschneider, Politik-Experte der Universität Hohenheim. Eine Auswirkung auf das Wahlergebnis habe die Briefwahl nicht, stellt er klar. Allerdings müssten Wahlberechtigte lernen, was eine frühe Stimmabgabe bedeute: "Die frühen Briefwähler sehen, dass sie bei unvorhergesehenen Ereignissen vor der Wahl ihre Wahlentscheidung nicht mehr rückgängig machen können. Alle CDU-Wählerinnen und -Wähler, die jetzt bereits per Briefwahl gewählt haben, können beispielsweise den Covid-Masken-Skandal nicht mehr in ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen."

Freitag, 12. März 2021, noch zwei Tage bis zur Wahl