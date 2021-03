per Mail teilen

Drei Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg treten die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien im SWR gegeneinander an. 90 Minuten diskutieren sie über wichtige landespolitische Themen und versuchen noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Zur Debatte "Die Wahl im SWR - Die Spitzenrunde" (Donnerstag, 11. März, 20:15 Uhr) treten an: Winfried Kretschmann (Grüne), Susanne Eisenmann (CDU), Bernd Gögel (AfD), Andreas Stoch (SPD), Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Sahra Mirow (Die Linke).