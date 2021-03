per Mail teilen

In der SWR-Livesendung "Die Wahl im SWR – Das Duell" treten am 1. März um 20:15 Uhr Winfried Kretschmann (Grüne) und Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) gegeneinander ein. Das Duell gilt als herausragendes Ereignis im baden-württembergischen Landtagswahlkampf. Eine Stunde lang diskutieren die beiden Spitzenkandidaten über Themen wie Bildung, die Corona-Maßnahmen oder die Verkehrspolitik in Baden-Württemberg. Uhren stoppen dabei die Redezeit, damit beide Kandidaten annähernd den gleichen Wortanteil erhalten. Moderator des Duells ist SWR-Chefredakteur Fritz Frey. Nach dem Duell um 21:15 Uhr sendet das SWR Fernsehen eine 45-minütige Analysesendung. Das Duell wird auch hier im Livestream zu verfolgen sein.