Autos in der Innenstadt - ja oder nein? Diese Frage beschäftigt auch Mannheim. Die einen wollen die Autos raus haben - viele Händler sind dagegen und fürchten weniger Umsatz. Die Stadt plant einen Modellversuch und will bestimmte Straßen für den Durchgangsverkehr sperren.

An einem Samstag in normalen Zeiten, ohne Pandemie und Corona-Einschränkungen, ist die Mannheimer Innenstadt voll. Tagsüber mit Menschen, die einkaufen oder bummeln. Abends mit denen, die ausgehen wollen.

Mannheimer Innenstadt am Tag vor dem Lockdown SWR

Verstopfte Straßen rund um die Einkaufsstraße "Planken" sind keine Seltenheit. Die einen fordern, die Autos aus der Innenstadt zu verbannen. Andere halten sie für wichtig, damit die Einkaufsmeile nicht verödet - zum Beispiel viele Einzelhändler.

Unzufrieden mit ÖPNV

DIe Gründe warum Menschen mit dem Auto in die Innenstadt fahren sind vielfältig. Für manche ist es schlicht bequemer oder die öffentlichen Verkehrsmittel sind für sie keine Alternative.

Straßenbahn auf den Mannheimer "Planken" dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Mit dem Auto habe ich elf Minuten nach Mannheim gebraucht. Mit Bus oder Bahn würde ich fast eine Stunde brauchen. Deshalb kommt das für mich nicht in Frage. Autofahrer aus Ilvesheim

Tausende Autos verstopfen Nebenstraßen

Laut eines Gutachtens aus dem letzten Herbst fahren in den Stoßzeiten etwa 10.000 Autos durch die Fressgasse, die Parallelstraße der Fußgängerzone "Planken". Weitere 9.000 schieben sich durch die Kunststraße, parallel zur anderen Seite der Einkaufsstraße.

Grüne: Autos raus aus dem Zentrum

Viel Verkehr, das bedeutet: viel Lärm viele Abgase und wenig Platz für Fußgänger und Radfahrer. Die Grünen in Mannheim wollen daher bis 2030 die ganze Innenstadt für Autos sperren.

Mehr Mut auf dem Weg zu einer verkehrsberuhigten Innenstadt! Mit einem Änderungsantrag hin zur autofreien Innenstadt! #gruene #mannheim #autofrei #innenstadt @fontagnier Unser vollständiger Antrag: https://t.co/Im2gA4oD9I (PT) https://t.co/frPRTndHfq GRÜNE im Rat MA, Twitter, 14.10.2020, 11:30 Uhr

Lösung: Fußgängerzone ausweiten?

Die CDU in Mannheim sieht das anders. Aus ihrer Sicht muss es möglich sein, mit dem Auto in die City zu kommen. Sie will das Verkehrsproblem lösen, indem die Fußgängerzone ausgeweitet wird. Wie das wäre, kann man einmal im Jahr beim so genannten "Parking Day“ erleben. Dann ist die Fressgasse für Autos gesperrt – was bei vielen Bürgern gut ankommt.

Von mir aus könnte hier immer Fußgängerzone sein. Ich bin hier oft mit dem Fahrrad unterwegs und das ist eine Katastrophe und super-gefährlich. Passant in Mannheim

Stadt plant Modellversuch

Das Problem könnte sich verlagern - auf den Ring oder in die Wohnviertel. Die Stadt plant deshalb einen Modellversuch. Sie will die Verkehrsführung in der Innenstadt ändern und sehen was das für Auswirkungen hat.

Fressgasse und Kunststraße teilweise gesperrt

Bei dem einjährigen Test sollen Fressgasse und Kunststraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein. Der Durchgangsverkehr soll weichen - die Zugänge und Zufahrten für Geschäfte und Parkhäuser aber weiter erreichbar sein.

Planungen der Stadt Mannheim: Rot markiert sind geplante Sperrungen von Kunststraße und Fressgasse. Stadt Mannheim

Auch die in Mannheim aktive "Poser"-Szene mit ihren aufgemotzten Autos könnte so ausgebremst werden.

Auto-Poser in Mannheim nach wie vor aktiv

Test ab den Sommerferien

Der Test mit der geänderten Verkehrsführung startet in den Sommerferien. Der Modellversuch wurde wegen des Corona-Lockdowns aber verschoben. Denn das Verkehrsaufkommen ist dadurch stark eingeschränkt. Das sei nicht aussagekräftig, findet die CDU im Gemeinderat.

Entscheidung vertagt?

Wie es mit dem Verkehr in der Mannheimer Innenstadt weitergeht, wird sich wohl erst entscheiden, wenn sich das Leben wieder normalisiert. Wann das sein wird, das weiß - zumindest aktuell – noch niemand.