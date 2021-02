Wegen Tierquälerei ist der Schlachthof in Gärtringen (Kreis Böblingen) seit Sommer 2020 geschlossen. Es wird an einem Neustart gearbeitet. Doch reichen die Maßnahmen von Landwirtschaftsminister Hauk (CDU), um Tierleid künftig zu verhindern?

Der Schlachthof in Gärtringen war einst ein Vorzeigeschlachthof - inzwischen ist er zwangsweise geschlossen. Im August 2020 waren Videos öffentlich geworden, die massive Tierquälereien in dem Betrieb zeigten. Gedreht wurden die Aufnahmen mit versteckten Kameras vom Verein "Soko Tierschutz". Vereinsvorstand Friedrich Mülln sagte damals, dass Schweine und Rinder auf schlimmste Art und Weise misshandelt worden seien.

"Tiere wachen nach der Betäubung regelmäßig wieder auf. Tiere werden beim Treiben brutal misshandelt mit Elektroschockern oder Stangen, die zum Beispiel in den After gestoßen werden." Friedrich Mülln, Vereinsvorstand Soko Tierschutz

Aufnahmen aus dem Schlachthof in Gärtringen (Kreis Böblingen). Seit Sommer 2020 wird hier nicht mehr geschlachtet. Pressestelle sokotierschutz.ev

Das Böblinger Landratsamt ließ wenig später den Gärtringer Schlachthof schließen. Die Begründung: Seit einer Betriebsprüfung im Jahr 2018 habe der Schlachthof zum Beispiel wegen Mängeln an der Betäubungsanlage immer wieder Auflagen bekommen, zu viele der Punkte seien nicht umgesetzt worden. Brisantes Detail: Ein im Januar 2020 vom Landratsamt auferlegtes Zwangsgeld hat das Landwirtschaftsministerium ausgesetzt. Minister Hauk geriet deswegen unter Druck und wies die Anschuldigungen zurück. Erst später räumte er Fehler ein.

"Ich hab vielleicht einen Fehler gemacht, dass ich zu sehr auf die amtlichen Kontrollen vertraut habe." Peter Hauk, Landwirtschaftsminister in Baden-Württemberg

Genau diese Kontrollen will Hauk nun verbessern und hat einen Maßnahmenplan vorgestellt. Ein Punkt daraus: mehr Personal für die Veterinärämter. Außerdem sollen die Kontrolleure nach spätestens drei Jahren rotieren. Darüber hinaus hatte sich das baden-württembergische Kabinett Anfang Februar auf eine Länderinitiative geeinigt, die sie im Bundesrat ins Gespräch bringen will. Es geht dabei um eine Art TÜV für Betäubungsanlagen. Ähnlich wie bereits in der Schweiz sollten Betreiber und Hersteller zu einer technischen Abnahme neuer Geräte verpflichtet werden können, heißt es in der Initiative des Landes. Außerdem sollte nach dem Vorschlag alle zwei Jahre getestet werden, ob die Geräte einwandfrei funktionierten.

Kritik von Tierschützern

Friedrich Mülln vom Verein "Soko Tierschutz" steht vor dem Schlachthof in Gärtringen. Sie Soko Tierschutz hatte mit heimlich gedrehten Videoaufnahmen Tierquälerein in dem Betrieb öffentlich gemacht. SWR Miriam Staber

"Das ganze Veterinärwesen gehört umgekrempelt." Friedrich Mülln, Vereinsvorstand Soko Tierschutz

Für den Verein Soko Tierschutz greifen Hauks Maßnahmen zu kurz. Vereinsvorstand Friedrich Mülln sagt: "Mehr Personal in ein völlig desolates und kaputtes Überwachungssystem der Veterinärämter reinzuwerfen bringt gar nichts, also das ganze Veterinärwesen gehört umgekrempelt. Wir brauchen mehr überregionale Kontrollen, unangemeldete Kontrollen. Leute, die in so einen Betrieb gehen, die man nicht kennt vom Stammtisch, oder aus irgendwelchen anderen sozialen Verbindungen vor Ort. Nur so kann echte Kontrolle funktionieren."

Runder Tisch arbeitet an neuem Schlachthof-Konzept

Die künftige Landesregierung steht vor der Herausforderung, regionales Schlachten weiter zu ermöglichen und zu erhalten und gleichzeitig für besseren Tierschutz zu sorgen. Für den Schlachthof Gärtringen gilt auf alle Fälle: Er kann erst wieder öffnen, sobald über ein künftiges Gesamtkonzept entschieden ist. Das dürfte nicht vor Mitte 2021 der Fall sein.