per Mail teilen

Der Kampf gegen die Corona-Krise, die Zukunft der Automobil-Zuliefererindustrie oder die medizinische Versorgung im ländlichen Raum - all das sind Themen, die vor allem im Wahlkampf zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg eine Rolle spielen.

Was beschäftigt und betrifft die Menschen in Mannheim, Stuttgart oder Ulm vor der Landtagswahl? Welche politischen Themen und ihre Konsequenzen diskutiert man in Heilbronn, Freiburg, Karlsruhe oder Friedrichshafen? Wir berichten darüber, aus allen Regionen des Landes.

Das sind unsere Themenschwerpunkte: