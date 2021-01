Hans-Ulrich Rülke (59) führt die kleinste Fraktion im Landtag. Seine Reden sind oft pointiert, bisweilen polemisch. Bundesweit Schlagzeilen machte er mit einer Brandrede und einem freizügigen Foto.

Seine bekannteste Rede verschaffte Hans-Ulrich Rülke Sendezeit in der populären "ZDF-heute-show" und wurde auch deshalb zum Internet-Hit. 2017 rechnete der FDP-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag mit den Abgeordneten der AfD ab. Die hatte zuvor eine Debatte über die zunehmende Missachtung von politischen Spielregeln durch Politiker beantragt. Rülke mutmaßte schalkhaft, es könne sich dabei wohl "nur um ein Selbstgespräch der AfD handeln". Großes Gelächter im Saal. Knapp zehn Minuten lang teilte Rülke in freier und mit Pointen gespickter Rede aus. Das Video der Rede wurde im Internet hunderttausendfach geklickt.

Spitzname "Brüllke"

Rülke, 1,90 Meter groß, promovierter Germanist und ehemaliger Gymnasiallehrer, ist seit Jahren ein Lautsprecher im Landtag. Einer, der die Provokation als rhetorisches Mittel selbst nicht scheut, um Schlagzeilen zu machen. So verhöhnte er den Ministerpräsidenten einmal als "Winfriedos Kretschmannakis" in Anlehnung an die vermeintlich ruinöse Haushaltspolitik von griechischen Politikern. Den damaligen SPD-Finanzminister Schmid rief er "den kleinen Nils". Und immer wieder zielt er auf CDU-Innenminister Strobl, der, so Rülke, der schlechteste Minister in der aktuellen Regierung sei.

Wegen seiner lauten und teilweise rüden Auftritte verpassten ihm die Abgeordneten der anderen Parteien den Spottnamen "Brüllke“. Dass ihn der Spitzname stört, hat Rülke nie zu erkennen gegeben. Er sucht und genießt die Aufmerksamkeit, auch in den sozialen Medien, wo er so aktiv ist wie kaum ein anderer Spitzenpolitiker in Baden-Württemberg.

Als "Beach Boy" auf Instagram

Im Wahlkampf zur Landtagswahl 2016 postete Rülke auf Instagram ein Bild, das ihn als jungen Mann zeigt: fast nackt, nur in knapper Badehose. Es gab bundesweite Schlagzeilen. Die Süddeutsche Zeitung nannte ihn "Poster Boy".

Rülkes Image wurde zum Mittelpunkt des Wahlkampfs. Auf knallbunten Wahlplakaten warb die FDP in Baden-Württemberg mit dem Slogan "Du kannst Rülke nicht ändern. Aber Rülke etwas im Land“. Das ließ nicht nur so manchen Bürger ratlos zurück, auch in der Parteizentrale in Berlin rümpfte der ein oder andere die Nase über die Wahlstrategie.

Der Erfolg gab Rülke letztlich Recht. Nachdem die FDP bei der Landtagswahl 2011 ausgerechnet in ihrem Stammland fast aus dem Landtag geflogen war, führte Rülke die Partei 2016 zurück zu stabilen acht Prozent. Ein Ergebnis, das auch das damals angeknackste Selbstbewusstsein der Bundespartei stärkte, die zu dieser Zeit nicht mehr im Bundestag vertreten war.

2013: Der Sprung an die Spitze der Landespartei bleibt Hans-Ulrich Rülke verwehrt. Die Delegierten des Landesparteitags stimmen mit knapper Merhheit für Michael Theurer. dpa Bildfunk 43768178

Der in Pforzheim lebende Rülke ist seitdem weitgehend unumstritten in der FDP. Mit Landesparteichef Michael Theurer, gegen den Rülke 2013 knapp in einer Stichwahl unterlag, hat er sich arrangiert. Der Bundestagsabgeordnete Theurer hält sich weitgehend raus aus der Tagespolitik in Stuttgart. Rülke wiederum erhebt keine Machtansprüche und bezeichnet das Verhältnis als "harmonisch". Mit der Doppelspitze sind außerdem der wirtschaftsliberale (Rülke) und der bürgerrechtliche (Theurer) Flügel der Partei gleichermaßen vertreten.

Rülke will mitregieren

Wie erwartet ist es Rülke, der die FDP 2021 erneut in den Wahlkampf führt. Anders als bei der vergangenen Wahl schließt er eine Ampel-Koalition mit Grünen und SPD diesmal nicht von vornherein aus. Rülke und seine FDP wollen nach 10 Jahren raus aus der Opposition.

"Ich würde lieber mit 10 Prozent regieren, als mit 11 in der Opposition zu sitzen." Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionschef

Sollte das klappen, egal mit welcher Parteienkonstellation, gilt er als Favorit auf den Posten des Wirtschaftsministers.