Mit Fraktionschef Gögel (66) und Stellvertreter Sänze (70) wollen zwei politische Kontrahenten die AfD in den Landtagswahlkampf führen. Das Ziel der Doppelspitze: Flügelkämpfen vorbeugen und das starke Wahlergebnis von 2016 wiederholen. Offiziell bestätigt ist das Duo noch nicht.

Die AfD macht wieder einmal alles anders. Die rechte Partei ist 2016 erstmals in den Landtag von Baden-Württemberg eingezogen, auf Anhieb mit bemerkenswerten 15 Prozent in einem der ersten größeren westdeutschen Bundesländer. Seitdem hat sie die anderen Parteien innerhalb und außerhalb des Landtags ständig vor immer neue Herausforderungen gestellt. Jetzt steht die AfD nicht mehr ohne Spitzenkandidaten da - auch das war diskutiert worden -, sondern gleich mit zweien: Fraktionschef Bernd Gögel und sein Stellvertreter Emil Sänze sollen die "Alternative für Deutschland" zum zweiten Mal in den Landtag führen.

Die AfD zog 2016 mit 23 Abgeordneten ins Parlament ein, fast allesamt Politik-Neulinge. Nach vielen Querelen, einer vorübergehenden Spaltung in zwei Fraktionen und diversen Austritten aus unterschiedlichen Gründen sind (je nach Lesart) noch 15 bis 16 Abgeordnete innerhalb der Fraktion übrig. Eine zerstrittene Gruppe, mühevoll zusammengehalten durch Bernd Gögel.

Der heute 66-jährige Speditionskaufmann aus dem Enzkreis war ein eher unauffälliger Abgeordneter, bevor er Jörg Meuthens Nachfolger als Fraktionschef wurde. Meuthen ging als Europaabgeordneter nach Brüssel – Gögel war sein Wunschkandidat.

Abrechnung mit rechten Hardlinern

Gögel gilt als etwas gemäßigter im Vergleich zu den radikalen Kräften in seiner Fraktion. Ähnlich wie Meuthen wagte auch er schon die öffentliche Abgrenzung zum ganz rechten Rand: Beim denkwürdigen Landesparteitag Anfang 2019 in Heidenheim sprach Meuthen in aufgeheizter Stimmung unter Applaus, aber auch unter lauten Buhrufen und Pfiffen von "Menschenfeindlichkeit", "Neurosen" und "Radikalen" - und Gögel, der dort zum AfD-Landesvorsitzenden gewählt wurde, von "Intrigen", "Schmierenkomödien" und "Schädlingen", gegen die man den "Kammerjäger" rufen müsse.

Beiden wird dieser Versuch einer Abgrenzung vom ganz rechten Rand innerparteilich bis heute übel genommen. Obwohl noch immer nicht eindeutig geklärt ist, ob diese Abgrenzung tatsächlich auch inhaltlich so gemeint war oder eher taktisch gedacht. Denn schon seit einiger Zeit schwebt die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz wegen extremistischer Bestrebungen über der AfD.

Schon in Heidenheim hatte die tief gespaltene AfD ihrem damaligen Landesvorsitzenden Gögel ein Korrektiv an die Seite gestellt: Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel kam von noch weiter rechts, mit guten Verbindungen zum inzwischen zumindest offiziell aufgelösten national orientierten "Flügel" von Björn Höcke.

Sänze gilt als begnadeter Strippenzieher

Dabei immer im Hintergrund: Emil Sänze, der in Heidenheim noch einem gemäßigten Kandidaten für einen der Vize-Posten im Parteivorstand unterlag. Doch der 70-Jährige, der früher als Betriebswirtschaftler arbeitete, gilt als hartnäckig. Sänze ist ein begnadeter Strippenzieher, der in der AfD bislang eher nach innen als nach außen wirkte. Anfangs gab er oft schwer verständliche Statements ab, aber im Laufe der Zeit sprach er bei parteiinternen Veranstaltungen oft frei und schaffte es, durch provokante Äußerungen vor allem die völkischen Teile der Partei einzubinden.

Mit Sänze ist jetzt ausgerechnet Gögels größter fraktionsinterner Widersacher dessen Mit-Spitzenkandidat. Im Landtag macht Sänze seit Jahren Gögel das Leben als Fraktionschef schwer. So gab es beispielsweise einen Fraktionsbeschluss, mit dem Gögel die Bezüge gekürzt wurden. Jetzt hat Sänze ihm zumindest die alleinige Kandidatur streitig gemacht. Vielleicht kann aber auch Gögels Umfeld gut mit dieser Lösung leben, da sie nach Einbindung unterschiedlicher Lager aussieht.

Spitzentandem noch nicht offiziell bestätigt

Offiziell bestätigt ist das Spitzen-Duo nicht: Es gibt keinen Parteitagsbeschluss, der eigentlich dafür nötig wäre. In dieser Lage hat sich mit dem Göppinger Hans-Jürgen Goßner ein weiterer Kandidat angekündigt. Er trete allerdings "nicht gegen das ebenfalls antretende Duo aus Bernd Gögel und Emil Sänze an, sondern vielmehr dafür, dass es überhaupt eine Wahl gibt", so Goßner in einer Presseerklärung. Auch der Aalener Landtagskandidat Jan-Hendrik Czada bewirbt sich. Doch einen Parteitag dazu dürfte es so schnell nicht geben, lediglich eine nicht-bindende Mitgliederbefragung im Januar.

Die AfD, die als selbst ernannte Rechtsstaatspartei angetreten war, wird sich im Wahlkampf unangenehme Fragen nach dem Zustandekommen ihrer Spitzenkandidaten stellen lassen müssen. Weil es im baden-württembergischen Wahlrecht im Gegensatz zu anderen Ländern nur eine Stimme und keine Listen der Parteien gibt, ist außerdem völlig unklar, ob die Kandidaten es überhaupt in den Landtag schaffen.

Worauf die beiden inhaltlich im Einzelnen setzen, bleibt unklar: Ein Wahlprogramm gibt es bis jetzt nicht. Auch dies soll per Mitgliederbefragung abgestimmt werden, obwohl es hierzu eigentlich eines Parteitages bedürfte. Die bisherigen Versuche, eine Versammlung durchzuführen, scheiterten an Organisationsfehlern, Finanzen, Absagen von Veranstaltungsorten oder Corona-Einschränkungen.

Provokation als legitimes Mittel

Doch grobe Linien sind erkennbar. Während Sänze in Pressemitteilungen mit immer schrilleren Worten die politischen Gegner und etwa auch (öffentlich-rechtliche) Medien angeht, wandte sich der bürgerlich wirkende Gögel zuletzt nicht mehr so klar gegen rechtsextreme Tendenzen in seiner Partei. Und was die ständigen Provokationen im Landtag betrifft, mit denen die AfD wieder stärker aufgefallen ist, räumte Gögel gegenüber dem SWR freimütig ein, dass taktische Manöver einzelner Abgeordneter etwa mit Geschäftsordnungsanträgen, bei deren Begründung unerlaubterweise inhaltlich gesprochen wird, legitime Mittel in der politischen Auseinandersetzung seien.

Wie die künftige Fraktion aussehen wird, auch was das Kräfteverhältnis der unterschiedlichen Strömungen betrifft, ist aufgrund der Besonderheiten des Wahlrechts und der unübersichtlichen Lage in der AfD noch völlig unklar.