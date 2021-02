Die proeuropäische Partei Volt tritt erstmals bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg an. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm?

Volt gründete sich im März 2017 als Reaktion auf den Brexit und den erstarkenden Rechtspopulismus in Europa. 2019 trat die Partei erstmals in verschiedenen Ländern zu den Europawahlen an. In Deutschland erreichte Volt bei der Europawahl 0,7 Prozent der Stimmen und stellt seitdem einen Abgeordneten im Europaparlament. Den Landesverband von Baden-Württemberg gibt es seit 2020. Volt will bei der Landtagswahl 2021 nach eigenen Angaben mit jungen Kandidierenden, einem modernen Programm und dem Motto "Zukunft - Made in Europe" antreten. Thematische Schwerpunkte sind unter anderem die Digitalisierung, der Kampf gegen den Klimawandel und Migration. Nach eigenen Angaben hat Volt 330 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand 28.01.2021). Sie tritt in 44 von 70 Wahlkreisen zur Landtagswahl an. Das Wahlprogramm von Volt hat 91 Seiten und acht Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen. Volt | Bildung und Forschung Kitas mehr Haushalte sollen von einer beitragsfreien Kita oder von deutlich reduzierten Kita-Gebühren profitieren.

mittelfristig Einführung einer Kindergartenpflicht ab vier Jahren

übersichtliches, geordnetes und faires Anmeldeverfahren für Kitaplätze auf der Website der jeweiligen Kommune Schulen Reduzierung der Klassengröße, vor allem in Grundschulen und der frühen Sekundarstufe, auf maximal 22 Personen

Abschaffung der Grundschulnoten, dafür Einführung eines landesweiten vergleichenden Leistungstests in der vierten Klasse

jede Schule soll entscheiden können, ob sie ausschließlich G8 oder G9 oder beide Züge anbieten möchte

Grundschullehramt finanziell aufwerten und mit Lehrkräften der Sekundarstufe gleichstellen

Einstellung von deutlich mehr Sozialarbeitern, Schulpsychologen und Verwaltungskräften

eigener Arbeitsplatz für jede Lehrkraft

Ausweitung der Ganztagsschule und der Nachmittagsbetreuung

verpflichtende Verpflegung in der Nachmittagsbetreuung durch die Schulen

gemeinsames Schul-Geschichtsbuch für alle EU-Staaten Volt | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen Aussetzung der Gewerbesteuer in den ersten drei Gründungsjahren

Übernahme der Beiträge für Zwangsmitgliedschaften in Unternehmensverbänden Wirtschaft und wirtschaftlicher Wandel stärkere Position der Open-Source-Software in der Wirtschaft Digitalisierung Ausbau digitaler Dienste in den Verwaltungen

Verbesserung der digitalen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger

erneute Evaluation der rechtlichen Gegebenheiten für eine Online-Wahl in Verbindung mit einem elektronischen Personalausweis Volt | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Innere Sicherheit Wiedereinführung des Alkoholverkaufsverbots ab 22 Uhr, temporär und in kriminellen "Hotspots" als verhältnismäßige Möglichkeit, um Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung zu stärken Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Wahlrecht bei der Landtagswahl für alle EU-Bürger

Anteil der Gesetze, die mithilfe eingeholter Stimmungsbilder der Bevölkerung entstehen, konsequent erhöhen

erneute Evaluation der rechtlichen Gegebenheiten einer Online-Wahl in Verbindung mit einem elektronischen Personalausweis Volt | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung Einführung der Mietpreisbremse als Übergangslösung

Grunderwerbsteuer wieder auf 3,5 Prozent senken, um Baukosten zu reduzieren

Bauanträge in ganz Baden-Württemberg vereinheitlichen

Bau von Wohnraum soll wieder Status der Gemeinnützigkeit bekommen

Förderung von kommunalen und öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften sowie Wohnungsbaugenossenschaften Arbeit und Soziales Recht auf Homeoffice für mindestens einen Tag pro Woche

Ausweitung der Fortbildungspflicht auf alle Berufsgruppen

Ausbau des Flexi-Renten-Modells für abschlagsfreie Rente ab 63 Volt | Klima, Umweltschutz und Energie Klima Baden-Württemberg soll bis 2035 klimaneutral werden

Klimaschutz bei der Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen priorisieren Energie Ausstieg aus Kern- und Kohleenergie bis spätestens 2030

Verringerung der EEG-Umlage durch die Einführung einer wirksamen und angemessenen CO2 -Steuer

Strompreis für Privatpersonen soll nicht steigen Landwirtschaft aktives Eingreifen bei der Schaffung von Märkten für Bioprodukte, zum Beispiel durch Verarbeitung von Bioprodukten in landeseigenen Kantinen Volt | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege Ausbau der Ladesäulen: Aufladen von Elektroautos soll in jedem Haushalt mindestens an einer normalen Steckdose möglich sein

Ausbau der überregionalen Radwege

Fahrradwege sollen erkennbare Abtrennung von Autostraßen haben Bahn, ÖPNV und Flughäfen Ausweitung der Streckennetze im ÖPNV

grenzübergreifenden Nahverkehr verbessern und ausbauen

einheitlicher Verkehrsverbund in ganz Baden-Württemberg

Ausbau und Digitalisierung des Schienengüterverkehrs und Reaktivierung stillgelegter Güterbahnhöfe Volt | Gesundheit und Pflege Gesundheitsversorgung Ausbau der finanziellen Förderung zur Ansiedlung von Hausärztinnen und -ärzten in ländlichen Regionen

Stärkung der Vor-Ort-Apotheken durch angemessene und leistungsorientierte Vergütungsstrukturen, Abbau bürokratischer Auflagen

Ausbau von Studienplätzen an medizinischen Universitäten Pflege einheitliche tarifvertragliche Bindung für alle Beschäftigten in der Pflegebranche

Aufbau einer Landespflegekammer, in der Pflegende gemeinsame, wissenschaftlich fundierte Standards für ihre Arbeit beschließen

Jugendliche aus EU-Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit gezielt für eine Pflegeausbildung in Deutschland anwerben

Pflegenden in Teilzeit Wechsel in eine Vollzeitanstellung vereinfachen Volt | Gesellschaft, Integration und Gleichstellung Migration- und Flüchtlingspolitik sofortige Aufnahme unbegleiteter Kinder aus Flüchtlingslagern

dezentrale Unterbringung für Geflüchtete

Reformation des bestehenden Aufnahmeverfahrens in der EU hin zu einer solidarischen Aufnahme der Mitgliedstaaten Integration und Inklusion intensive Förderung von Sprachprogrammen

landesweites, staatliches Programm für Traumatherapien

Gründung eines "EU-Welcome-Desks" für Baden-Württemberg mit dem Ziel, die Ansiedlung von EU-Bürgerinnen und Bürgern und deren Familien zu erleichtern

Aufbau von langfristigen Partnerschaften mit anderen Regionen in der EU