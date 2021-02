Die SPD holte bei der Landtagswahl 2016 ihr historisch schlechtestes Ergebnis und flog aus der Regierung. Jetzt will die Partei wieder raus aus der Opposition. Aber was will die SPD und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Wahl 2021?

Die SPD gehört im Land wie im Bund zu den ältesten Parteien Deutschlands. Der Landesverband besteht in seiner heutigen Verfassung seit 1952. Seit Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg waren die Sozialdemokraten mehrfach an der Regierung beteiligt, stellten aber nie den Ministerpräsidenten. Inhaltlich steht die SPD vor allem für eine arbeitnehmerfreundliche Politik. Zu den großen Anliegen der Partei gehört die Gleichstellung und das Prinzip der Chancengleichheit. In ihrem Wahlprogramm 2021 fordert sie unter anderem gute und kostenfreie Bildung und bezahlbaren Wohnraum für alle, aber auch mehr Klimaschutz und eine nachhaltigere Wirtschaft. Bei der Landtagswahl 2016 fuhr die SPD mit 12,7 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Baden-Württemberg ein. Zuvor war die SPD Juniorpartner in einer grün-roten Koalition. Die Partei tritt 2021 in allen 70 Wahlkreisen an. Spitzenkandidat ist der Landesvorsitzende und Fraktionschef Andreas Stoch. Die SPD hat nach eigenen Angaben 33.573 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand: 31.12.2020). Was die SPD in Baden-Württemberg will: Das Wahlprogramm der SPD hat 75 Seiten und acht Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl der wichtigsten Positionen: SPD | Bildung und Forschung Kitas und Schulen Ausbau der Plätze in Kindertagesstätten

Abschaffung der Kita- und Studiengebühren

ausreichend Fachpersonal in Kitas gewinnen, Ausbau von Studienplätzen und praxisintegrierter Ausbildung (PiA)

mehr Stellen für Lehrkräfte an Schulen

Zwei-Säulen-System aus Gymnasien und integrierten Schulformen, systematischer Ausbau der Gemeinschaftsschulen

Zwei-Pädagogen-Prinzip in inklusiven Schulformen

Landesprogramm zur Modernisierung von Schulen: digitale Infrastruktur schaffen, Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und konkretes pädagogisches Konzept für digitalen Unterricht, zuverlässige digitale Lernplattform schaffen

Benachteiligungen aus der Corona-Krise ausgleichen, zehn Millionen Euro für Unterstützungsangebote und ergänzendes Personal an Schulen Universität und Forschung digitale Lehre als fester Bestandteil der Studienangebote

verfasste Studierendenschaft (VS) stärken und mit politischem Mandat ausstatten

mehr Wohnraum für Studierende schaffen: bis 2030 Wohnheimplätze für 20 Prozent der Studierenden

Zahl der unbefristeten Arbeitsverhältnisse im wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Bereich steigern

zukunftsträchtige Forschungsbereiche weiter fördern, beispielsweise nachhaltige Mobilität, Umwelttechnologie und Ressourceneffizienz, Medizintechnologie und Life Sciences, Anlagen und Maschinenbau

KI-Forschung vorantreiben, Forschungszentren regional verteilen, um dadurch die Gründung weiterer Cyber-Valley-Regionen zu ermöglichen SPD | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen Neuschulden zur Bekämpfung der Corona-Krise tilgen, klare Prioritäten im Landeshaushalt setzen

Beteiligungsfonds des Landes auf kommunale Unternehmen ausweiten, dadurch Verkehrsunternehmen, Bäder und kulturelle Einrichtungen wie Museen erhalten

Ausfall der Gewerbesteuer wegen Corona-Krise durch finanzielle Unterstützung für Kommunen ausgleichen

500 weitere Stellen in der Steuerverwaltung schaffen

Abschaffung der Kita-Gebühren durch Umschichtungen und Prioritätensetzung im Landeshaushalt finanzieren Wirtschaftlicher Wandel Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor: alternative Antriebstechniken vorantreiben, gezielte Unterstützung der Automobilindustrie und deren Zulieferern

Wende im Individualverkehr durch belastbaren ÖPNV

klimaverträgliche Fahrzeuge durch finanzielle Förderung bezahlbar machen

Kommunen beim Ausbau der Infrastruktur wie E-Ladesäulen unterstützen

Einrichtung einer Landesinnovationsagentur: Zusammenarbeit aller Akteure verbessern, kleinen und mittleren Betrieben Innovationstransfer ermöglichen Digitalisierung schnelles Internet und Mobilfunk in allen Regionen: alle Bürgerinnen und Bürger bis 2030 mit schnellem Internet (mindestens 100 MBit/s) versorgen, Kommunen beim Aufbau eigener Netze unterstützen, Ausbau des Glasfasernetzes und alternativen Techniken

landeseigene Infrastrukturgesellschaft: digitale Infrastruktur in öffentlicher Hand ausbauen

Recht auf Homeoffice, aber keine Pflicht zum Homeoffice

digitaler Wandel am Arbeitsplatz: zielgerichtete Unterstützung durch Weiterbildungen

digitale Kompetenzen in Schule und Beruf stärken

digitale Verwaltung: schnelle Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, Ausbau von digitalen Verwaltungsleistungen, Digitalisierung von Prozessen innerhalb von Behörden SPD | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Justiz und Kriminalität ausreichend Personal, gute Bezahlung und moderne Ausstattung für Polizeibeamte

vorausschauende Personalplanung, die sich nach dem Bedarf und nicht nach Kassenlage richtet

für eine wissenschaftliche Studie des Bundes in Kooperation mit den Ländern zum Thema "Racial Profiling" und möglichen rassistischen Tendenzen in der Polizei

intensivere Nutzung von beschleunigten Verfahren in der Justiz, keine Schließung von Amtsgerichten

bessere personelle und sachliche Ausstattung von Gerichten und Staatsanwaltschaften

verstärkte Ausbildung im Strafvollzug und an den Gerichten

Stärkung des Verbraucherschutzes und der Kontrollen Innere Sicherheit Cybersicherheit: Gründung einer Sicherheitsagentur, die Zuständigkeiten bündelt

Einrichtung von Staatsanwaltschaften mit Schwerpunkt Rechtsextremismus

gezielte Verfolgung von Hass und Hetze im Netz, Hate-Speech-Beauftragter oder -Beauftragte bei der Staatsanwaltschaft

Universitäres Institut zur Erforschung und wissenschaftlichen Einordung rechtsextremistischer Strukturen in Baden-Württemberg Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Stärkung der politischen Bildung, unter anderem der Landeszentrale für politische Bildung

Absenken des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre, bei Kommunalwahl für alle Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren

Direktwahl der Landrätinnen und Landräte

Einführung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und -entscheiden auch auf Landkreisebene

Überarbeitung des Gesetzes zur Volksabstimmung, um Volksbegehren einfacher zu gestalten

Einführung eines Lobbyregisters

Wartefrist für Regierungsmitglieder und Staatssekretärinnen und - sekretäre bei einem Wechsel in die freie Wirtschaft nach Vorbild des Bundes

Weiterentwickeln des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch der privaten Medienlandschaft SPD | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung 500.000 neue Wohnungen bis 2026

mehr sozialer Wohnungsbau für Mieterinnen und Mieter mit geringem Einkommen und frei finanzierter Wohnungsbau für normal Verdienende

Mietpreisbremse ausweiten

Mietendeckel: Kommunen sollen Mietobergrenze für Neuvermietungen und zeitlich begrenzten Mieterhöhungsstopp einführen können

Verschärfung des Zweckentfremdungsverbots: Ausdehnung des Verbots auf Häuser, die schon vor dem Erlass leer standen

Grunderwerbssteuer beim erstmaligen Erwerb zur eigenen Nutzung halbieren, Land erstattet Stadt- und Landkreisen entstehende Steuerausfälle

klimaschonende Wohnbau-Planung

autofreie Bereiche in Städten schaffen

Genossenschaften, Mietshäusersyndikat und Bürgervereine fördern

Wohnen im Alter: Wohnungswechselprogramme fördern, mehr barrierefreie und generationengemischte Wohnmöglichkeiten schaffen Arbeit und Soziales Familien durch gebührenfreie Kitas und Ganztagsangebote sowie kostenfreie Beförderung zur Schule entlasten

ausreichend Kita-Plätze mit mehr Personal schaffen

mehr Ganztagsschulen schaffen

Ausbau der Schulsozialarbeit

Landes-Weiterbildungsfonds, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Wandel weiterzuqualifizieren

staatliche Ausbildungsgarantie und Schaffung von mehr staatlichen dualen Ausbildungsstellen

Verbundlösungen unterstützen, bei denen mehrere Betriebe die Ausbildung gemeinsam durchführen

Tarifbindung stärken: Landesbeteiligung an Unternehmen an die Einhaltung sozialer Kriterien, wie das Zahlen von Tariflöhnen, binden

Landesbeteiligung an Unternehmen an die Einhaltung sozialer Kriterien, wie das Zahlen von Tariflöhnen, binden Arbeitnehmerrechte stärken: Behörden für Arbeitsschutz personell besser ausstatten, mehr Kontrollen ermöglichen; Standards zum Beispiel in der Fleischindustrie und der Saisonarbeit sollen eingehalten werden

langfristige Finanzierung von Frauen- und Kinderschutzhäusern, Schutzwohnungen und Gewaltambulanzen SPD | Klima, Umwelt und Energie Klima klimaschondenden Wandel der Wirtschaft ermöglichen: CO2-Ausstoß durch Industrie reduzieren

Zukunftsfonds für die Dekarbonisierung der Industrie: Arbeitsplätze sichern und neue klimafreundliche schaffen

Kreislaufwirtschaft: langlebig konstruieren, wiederverwerten und reparieren, statt wegzuwerfen

Land soll CO2-Budget von 350 bis 400 Millionen Tonnen einhalten

CO2-Schattenpreise in der Verwaltung einführen

Klimaschutzgesetz mit funktionierendem Kontrollsystem schaffen

Landesregierung soll verpflichtet sein, Klimaziele einzuhalten; automatische Mechanismen bei Nichteinhaltung etablieren Naturschutz Zehn Prozent der Landesfläche unter Naturschutz stellen

Bestand an öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen aufwerten und pflegen

weiterer Flächenversiegelungen entgegentreten

Rückgang von Artenvielfalt und Insekten durch umweltverträglichere Landwirtschaft stoppen Energie mindestens 75 Prozent des Stroms bis 2030 soll aus erneuerbaren Energiequellen stammen

möglichst schneller Ausstieg aus Atom und Kohlekraft

Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen im Land

Windkraft-Offensive im Staatswald, um neue Standorte zu gewinnen

verpflichtende Installation von Solaranlagen auf allen Dächern im Neubau einführen, teilweise auch bei Gebäudesanierung

Verfahren zur Genehmigung von Photovoltaik-, Wasser- und Windkraftanlagen vereinfachen und beschleunigen

geeignete Flächen für große Solaranlagen bestimmen

Förderprogramm für Photovoltaik an Fassaden von Gewerbe- und Wohngebäuden

Photovoltaik auf Dächern von Privathäusern durch Mitnutzung von Stadtwerken attraktiver machen

mehr finanzielle Anreize zur Installation von Solaranlagen bei bestehenden Gebäuden

nachhaltigen Strom vom eigenen Dach kostengünstig verfügbar machen

Erschließen von Tiefengeothermie im Oberrheingraben fördern

Planungsrecht überarbeiten, um Hürden für neue Standorte von Windkraftanlagen abzubauen Landwirtschaft angemessene Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen für Landwirte

umweltschonende Landwirtschaft, tiergerechte Haltung

ökologischer Landbau bis 2030 auf mindestens 40 Prozent ausbauen

Standards für nachhaltige Landwirtschaft gemeinsam mit Landwirten entwickeln

Strukturen für die regionale Vermarktung und Direktvermarktung ausbauen, Unterstützung von Zusammenschlüssen und Kooperationen einer solidarischen Landwirtschaft

lokale Schlachthofstruktur fördern und auf Dauer gewährleisten, Stärkung von kleinen Metzgereien und Direktvermarktung durch mobile Schlachtung

generelles Pestizidverbot auf staatlichen Flächen

landwirtschaftliche Betriebe bei der Umstellung auf artgerechte Tierhaltung unterstützen, bessere Ausstattung der Veterinärbehörden, regelmäßige Kontrollen auf Höfen, in Schlachthöfen und Tiertransporten

Weinbau: Beitrag zur Landschaftspflege in besonders schwer zu bebauenden Lagen finanziell entlohnen, Weinbauinstitute erhalten und weiterentwickeln SPD | Gesundheit und Pflege Gesundheitsversorgung flächendeckende, wohnortnahe und gute medizinische Versorgung für alle

Ärztemangel im ländlichen Raum bekämpfen: Zweig- und Gemeinschaftspraxen, kommunale medizinische Versorgungszentren (kMVZ) und telemedizinische Behandlungen fördern

mehr Studienplätze in der Medizin, um Versorgung zu sichern

Kommunen und Landkreise bei Finanzierung von Krankenhäusern und Zentren für Psychiatrie unterstützen

mehr Investitionen in Digitalisierung von Krankenhäusern und Vernetzung mit ambulantem Bereich

Schwangerschaftsabbrüche flächendeckend sicherstellen

öffentlichen Gesundheitsdienst (unter anderem Gesundheitsämter) stärken: mehr Personal, gute Weiterbildung, technische Ausstattung und Vernetzung

Universitätskliniken stärken: ausreichende Finanzierung der Neubauten, Sanierungen und Ersatzanschaffungen

Hebammenmangel: tarifliche Bezahlung steigern, finanzierbarer Versicherungsschutz. Überall muss der Bedarf an Geburtsstationen gedeckt sein. Pflege besser Löhne, mehr Personal und verbesserte Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte

Förderung für Kurz- und Langzeitpflege erhöhen

neue Wohnformen wie Pflege-Wohngemeinschaften für Seniorinnen und Senioren und Gepflegte

Stadt- und Landkreise bei der Pflegeplanung unterstützen

Pflegestützpunkte ausbauen und ergänzen um Pflegelotsen zur Beratung Angehöriger SPD | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege Individualverkehr reduzieren, klimaschonende Verkehrskonzepte ausbauen: Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent senken

Schienenausbau vor Straßenausbau, aber Sanierung von bestehenden Straßen und Brücken

Mobilitätsplan für jeden Landkreis: Emissionsziel für den Verkehr vor Ort festlegen

nachhaltiger Güterverkehr: "konsequenter" Ausbau der Infrastruktur für Güterverkehr auf Schienen, Binnenwasserstraßen besser auslasten und ausbauen

Unterstützung der Städte und Gemeinden beim Ausbau von Radwegen Bahn, ÖPNV und Flughäfen öffentlicher Nahverkehr muss für alle bezahlbar und barrierefrei sein

Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr: doppelt so viele Menschen sollen durch Züge, Busse, S- und Straßenbahnen transportieren

Fünf-Minuten-Takt in Großstädten, Fünfzehn-Minuten-Takt in Verdichtungsräumen, mindestens Ein-Stunden-Takt in ländlichen Gegenden, Mobilitätsgarantie in Dörfern und Kleinstädten zwischen 5 und 24 Uhr

22 Verkehrsverbünde schrittweise reduzieren, Ziel ist ein einziger BW-Verkehrsverbund mit einheitlicher Onlineplattform für landesweite Planung und Buchung

Unterstützung und Ausbau von Car-, Bike- und Ride-Sharing-Angeboten

Einführung eines landesweiten 365-Euro-Jahrestickets

Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs über eine einkommensabhängige Nahverkehrsabgabe an die Kommunen SPD | Gesellschaft, Migration und Integration Migration- und Flüchtlingspolitik humaner Umgang mit Geflüchteten

sicheres Bleiberecht für Geflüchtete in Ausbildung oder in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen

bessere Unterstützung bei Spracherwerb in Kita, Schule und Berufsausbildung für Geflüchtete mit Bleibeperspektive

keine Abschiebungen von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten

Abschiebungen nach Prämissen der Menschlichkeit

freiwillige Ausreise von Ausreisepflichtigen durch Beratungsangebote fördern Integration und Inklusion Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse vereinfachen, Nachqualifizierung ermöglichen

mehr soziale Gerechtigkeit und faire Aufstiegschancen, weniger soziale Ausgrenzung

Landesaktionsplan gegen Rassismus: Dialog, Begegnungen und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

Ernennen eines Antidiskriminierungsbeauftragten

Abschaffung der Kita-Gebühren

soziale und kulturelle Bildung und Sprachförderung in Kita und Schule ausbauen

Zwei-Pädagogen-Prinzip in inklusiven Einrichtungen

Ausbau der Maßnahmen zum inklusiven Unterricht für Kinder mit Behinderung

Förderung von Ausbau der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Bundesteilhabegesetz besser umsetzen, beispielsweise mehr barrierefreien Wohnraum schaffen

mehr Menschen mit Behinderung im Öffentlichen Dienst beschäftigen

mehr bürgernahe soziale Angebote vor Ort schaffen Gleichstellung volle Gleichstellung - auch für gleichgeschlechtliche Paare und LSBTTIQ*-Personen (lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen

Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsartikel in der Landesverfassung einfügen, der sexuelle Orientierung, Transidentität und geschlechtliche Vielfalt ausdrücklich benennt

Erhöhen des Kontingents der psychosozialen Beratungsstellen Kirche, Religion und Glaube gleiche Teilhabe und Diskriminierungsfreiheit für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit, ermöglichen