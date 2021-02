Wir2020 wurde von "Querdenken"-Aktivist Bodo Schiffmann gegründet und kritisiert die geltenden Corona-Maßnahmen. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl?

Die Partei Wir2020 wurde 2020 vom Sinsheimer HNO-Arzt Bodo Schiffmann ins Leben gerufen. Schiffmann ist Teil der umstrittenen Querdenken-Bewegung und bezeichnet sich selbst als Corona-Aufklärer. Erster Vorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg ist Kay Michel aus Karlsruhe. Die Partei Wir2020 tritt für die Rücknahme sämtlicher Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ein. Sie fordert außerdem ein generelles Verbot der Impfpflicht und möchte eine achtsame und ökologische Gesellschaft aufbauen. Wir2020 tritt in 68 von 70 Wahlkreisen in Baden-Württemberg ein. Das Landesprogramm der Partei hat 35 Seiten und sechs Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen. WIR2020 | Bildung und Forschung Kitas und Schulen Eltern sollen pro Kind und Jahr einen Bildungsgutschein erhalten

Kinderkrippen und Kindergärten vollständig aus Steuermitteln finanzieren

allen Bildungseinrichtungen die Freiheit geben, ihre Methoden und Inhalte selbst zu entwickeln und auszuwählen

freie Bildungsagenturen mit demokratisch gewählten Expertinnen und Experten sollen anstelle des Kultusministeriums Lehr und Lernmittel erstellen

Verbot privater Smartphones an Schulen Universität und Forschung Stärkung der Selbstverwaltung der Hochschulen und Universitäten

finanzielle Förderung durch Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen vollständig offenlegen

kommerzielle Werbung an Schulen und Hochschulen untersagen WIR2020 | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen Einkommen soll nach festem Satz für alle gleich besteuert werden

Einführung einer Bodenwertsteuer auf nicht selbst genutzte Grundstücke

Einführung der negativen Einkommenssteuer: Schaffung einer Grundversorgung für jede Bürgerin und jeden Bürger Wirtschaftlicher Wandel Unternehmen sollen Aufgaben und Ziele nicht mehr nur in der Gewinnmaximierung für die In- und Teilhaber sehen, sondern auch im Nutzen für die Gesellschaft

steuerliche Begünstigung von Unternehmen, die sich nach Gemeinwohlkriterien zertifizieren lassen

stärkere Besteuerung der Gewinne von internationalen Konzernen, hoher leistungsloser Einkommen sowie des Verbrauchs natürlicher Ressourcen Digitalisierung Medienportale sollen verpflichtet werden, ab einer gewissen Nutzungsdauer Warnhinweise einzublenden

Personalisierung im Internet kenntlich machen WIR2020 | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Coronakrise Rücknahme der Corona-Maßnahmen

Grundrechte sollen auch in Krisen nicht eingeschränkt werden dürfen

unabhängige und transparente Untersuchung und Aufarbeitung der Coronakrise Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Einführung einer Volksgesetzgebung

Gesetze, die vom Landtag oder Bundestag verabschiedet werden, sollen erst nach 100 Tagen in Kraft treten, um Volksbegehren dagegen zu ermöglichen

Politikerhaftung ähnlich wie bei Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft

Einführung losbasierter Bürgerräte

Abschaffung der Rundfunkgebühren, stattdessen freiwillige Steuerabgabe für selbst gewählte Medienunternehmen WIR2020 | Wohnen, Arbeit und Soziales Einführung der negativen Einkommenssteuer, um Grundversorgung zu sichern

Menschen ohne eigenes Einkommen sollen einen Pauschalbetrag ohne Bedürftigkeitsprüfung und Verpflichtung erhalten WIR2020 | Klima, Umwelt und Energie Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen und Beeinträchtigung der Natur und Umwelt sollen durch Entschädigungszahlungen ausgeglichen werden

deutlich reduzierter Steuersatz auf ökologische Produkte und Dienstleistungen

Unternehmen, die Schäden an Menschen und Umwelt in ihren Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen, sollen haften

Förderung der solidarischen Landwirtschaft

Abschaffung von Massentierhaltung WIR2020 | Gesundheit und Pflege Rücknahme der Corona-Maßnahmen

Rücknahme des Masernschutzgesetzes

Einführung einer steuerfinanzierten, medizinischen Notfallversorgung für alle

freie Wahl der Krankenkasse

deutlich bessere Bezahlung für Pflegekräfte

Heilmittel, Medikamente, Therapieansätze und -verfahren, die sich empirisch als nicht schädlich erwiesen haben, grundsätzlich erlauben und zulassen WIR2020 | Verkehr und Mobilität Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs

Netz an Fahrradschnellwegen ausbauen

Förderung von schnellen E-Bikes

Aus- und Neubau von Straßen in den nächsten zehn Jahren auf das Notwendige beschränken, ÖPNV und Radverkehr hat Vorrang

Errichtung eines Car- und Bike-Sharing-Angebots in jeder Stadt und jedem Dorf WIR2020 | Gesellschaft, Migration und Integration Kirchen und Religionsgemeinschaften sollen frei, eigenständig und in Selbstverwaltung organisiert sein