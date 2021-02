Eine reine Internetpartei sind die linksliberalen Piraten schon lange nicht mehr. Dennoch ist die Partei seit 2017 in keinem Landtag mehr vertreten. Was wollen die Piraten und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl in Baden-Württemberg?

Die Piratenpartei hat sich ursprünglich in Schweden gegründet und befasste sich zunächst mit Fragen der Netzpolitik, insbesondere zum Urheberrecht. Der deutsche Ableger der Piratenpartei wurde 2006 in Berlin gegründet, ein Jahr später folgte der Landesverband Baden-Württemberg. In den Jahren 2011 und 2012 zog die Partei in vier Bundesländern in den Landtag ein - unter anderem in Berlin und Nordrhein-Westfalen, allerdings nicht in Baden-Württemberg.

Ein großes Anliegen der Piraten ist das Absenken der Hürden für Volksbegehren. Außerdem wollen sie politische Prozesse transparenter machen, treten für Datenschutz und einen säkularen Staat ein. Die Piraten befürworten auch ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Die Piratenpartei hat nach eigenen Angaben 479 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand: 20.01.2020). Bei der Landtagswahl 2016 erreichte sie 0,4 Prozent der Stimmen. 2021 tritt sie in 4 von 70 Wahlkreisen an. Das Landesprogramm der Partei umfasst acht Kapitel und 64 Seiten. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen.