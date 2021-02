Die Partei für Gesundheitsforschung ist eine Ein-Themen-Partei und tritt erstmals bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg an. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm?

Die Partei für Gesundheitsforschung wurde 2015 in Berlin gegründet, ein Jahr später folgte der Landesverband Baden-Württemberg. Sie will die Gesundheitsforschung ausbauen, um Lösungen für Alterskrankheiten, wie etwa Krebs, Alzheimer und Schlaganfälle zu finden. Unter anderem will sie dafür mehr Forschungseinrichtungen in Deutschland errichten und mehr Wissenschaftler in den dafür relevanten Gebieten auszubilden. Die Partei für Gesundheitsforschung strebt nach eigenen Angaben eine Regierungskoalition an, um in dieser ihre Forderungen zur Gesundheitsforschung durchzusetzen. Zu anderen politischen Themen hat sie bewusst keinen Standpunkt. Das Wahlprogramm der Partei für Gesundheitsforschung zur Landtagswahl 2021 ist hier online zugänglich.