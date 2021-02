Die Ökologisch-Demokratische Partei legt Schwerpunkte auf Umweltschutz und Familienpolitik und gilt als wertkonservativ. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021?

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) wurde 1982 vom ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Herbert Gruhl gegründet. Im selben Jahr entstand auch der Landesverband Baden-Württemberg. 2009 erlangte die Partei mit einem erfolgreichen Volksbegehren in Bayern zum Nichtraucherschutz bundesweite Aufmerksamkeit. Im Fokus der als wertkonservativ geltenden Partei stehen ökologische Themen. Außerdem will sie Volksbegehren und Bürgerentscheide erleichtern. Eltern sollen für ihre Erziehungsarbeit ein Erziehungsgehalt mit Rentenanspruch bekommen. Bei der Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg erreichte die ÖDP 0,7 Prozent der Stimmen. 2021 tritt sie in 67 von 70 Wahlkreisen an. Das landespolitische Programm der ÖDP hat 36 Seiten und 25 Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen. ÖDP | Bildung und Forschung Kitas gebührenfreie Kindergartenpflicht im letzten Jahr vor Schuleintritt, damit Förderbedarf rechtzeitig vor Schuleintritt erkannt werden kann Schulen maximale Klassengröße von 25 Schülerinnen und Schülern, unter schwierigen Bedingungen auch weniger

konsequente Ausstattung der Schulen für Inklusions- und Integrationsleistungen

Themen wie Hauswirtschaft, Kinderpflege, Kindererziehung, Altenpflege und Familienrecht sollen in die Bildungspläne aufgenommen werden

stärkere Förderung der handwerklichen, künstlerischen und musischen Fächer sowie Sport

keine kurzzeitige Entlassungen von Lehrkräften zum Beispiel über die Sommerferien

Hinarbeiten auf eine bessere Vereinbarkeit der bundesweiten Schulsysteme

Ausbau der Digitalisierung in Schulen durch Lichtübertragung oder kabelgebundene Infrastruktur, um Gesundheitsrisiken zu minimieren, kein WLAN-Einsatz in Schulen

kostenlose Schülerbeförderung Universität und Forschung Erststudium muss von Studiengebühren befreit bleiben

mehr Studienplätze für Mediziner und Lehrkräfte

Pflicht-Veranstaltungen zu ethischen und ökologischen Themen

gleichrangige finanzielle Förderung sowohl der technischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächer als auch der Kultur-, Geschichts- und Geisteswissenschaften

keine zu gering bezahlten Beschäftigungsverhältnisse und keine unwürdigen Beschäftigungspraktiken für wissenschaftliche Mitarbeiter

Erhöhung der Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen in der mittleren Ebene, um gute wissenschaftliche Mitarbeiter an den Hochschulen zu halten ÖDP | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen einfache und transparente Steuergesetze ohne Ausnahmeregelungen

verringerter Mehrwertsteuersatz auf arbeitsintensive Dienstleistungen im Handwerk

Haushalt muss ausgeglichen sein, Überschüsse grundsätzlich zur Schuldentilgung oder für Nachtragshaushalt verwenden Wirtschaft und wirtschaftlicher Wandel zeitliche Begrenzung von Subventionen

staatlicher oder kommunaler Rückkauf von privatisierten Unternehmen der Grundversorgung

privatisierte Unternehmen, die die Grundversorgung in den Bereichen Energieverteilung, Wasser und Gesundheitswesen übernommen haben, sind bis zum Rückkauf durch eine staatliche Regulierungsbehörde zu überwachen

Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft von Gewerbetreibenden in Kammern und Verbänden

von Herstellern bewusst eingebaute, begrenzte Haltbarkeit von Produkten und Gütern (geplante Obsoleszenz) untersagen Digitalisierung flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes staatlich organisieren

Bewusstmachung der Gefahren des Mobilfunks auch schon in der Schule ÖDP | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Justiz und Kriminalität mehr Personal bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität, Gewaltkriminalität, Korruption und zunehmender Computer- und Internetkriminalität

Betreuung und Fürsorge von Kriminalitätsopfern und Zeugenschutz verbessern

Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung härter bestrafen als Eigentumsdelikte

Schuldunfähigkeit auf zwölf Jahre herabzusetzen

jugendliche kriminelle Wiederholungstäter in geeigneten Einrichtungen resozialisieren Innere Sicherheit personelle Verstärkung der Polizei

Videoüberwachung an bestimmten Brennpunkten, keine flächendeckende, geheime Videoüberwachung

Einführung eines Spirituosenverkaufsverbots ab 22 Uhr

Verbot von Herstellung, Vertrieb und Besitz von "Killerspielen" jeder Art Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Verbot von Firmenspenden an politische Parteien und Wählervereinigungen

Einführung eines Lobbyregisters

Ausschusssitzungen des Landtags sollen zum Großteil öffentlich abgehalten werden

Einführung einer Karenzzeit von zwei Jahren für ehemalige Regierungsmitglieder, wenn die geplante Erwerbstätigkeit im Bereich der ehemaligen Zuständigkeit liegt

Landtagsabgeordnete dürfen in maximal einem Aufsichtsgremium von Unternehmen mit Landesbeteiligung vertreten sein und in keinem von privaten Wirtschaftsunternehmen

mehr direkte Demokratie durch niederschwellige Volksbegehren und Volksentscheide

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide müssen erleichtert und auf Kreis- und Ortschaftsebene neu eingeführt werden

Landrätinnen und Landräte müssen direkt von der Bevölkerung gewählt werden

Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sollen durch einen Bürgerentscheid abgewählt werden können ÖDP | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung Zusammenführung von Wohnungen, Arbeitsstätten, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten in Bau- und Sanierungsgebieten

Bevorzugung von Mehrfamilien- statt Einfamilienhäusern zur Verringerung des Flächenfraßes

Erhalt und Schaffung von großzügigen Grünanlagen in den Städten

Renaturierung ungenutzter Verkehrsflächen Arbeit und Soziales steuer- und sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt mit Rentenanspruch für Menschen, die eigene Kinder erziehen

Anteil von Leiharbeitern an der Stammbelegschaft nicht mehr als 20 Prozent

Mindestlohn muss Existenzminimum abdecken und im Alter Rente sichern

Sonn- und Feiertage als Ruhetage weitgehend arbeits- und verkaufsfrei halten

konsequente Beschäftigung und Integration von Menschen mit Behinderung in weitgehend allen Arbeitsbereichen ÖDP | Klima, Umweltschutz und Energie Klima und Energie Ausweitung von Flächen zur regenerativen Energiegewinnung, unter Berücksichtigung des Gesundheits- und Umweltschutzes

verpflichtende Nutzung der Photovoltaik oder Solarthermie bei Neubauten und Dachsanierungen, Unterstützung durch geförderte Darlehen vom Land

Ausstieg der EnBW aus der Kohleverstromung

Intensivierung der Wasserstoffwirtschaft mit Nutzung der Brennstoffzellentechnik Naturschutz Sicherung der natürlichen und naturnahen Freiräume und Ausweitung von Naturschutzgebieten

umfassender Schutz der Streuobstwiesen

Fläche an Bannwald und naturbelassenem Wald vergrößern

Stärkung der Naturparkverwaltungen Landwirtschaft gemeinsames Ministerium für Landwirtschaft und Naturschutz

bäuerlichen Berufsstand und ländliche Raum insgesamt aufwerten

Agrarförderung soll verstärkt bäuerlichen, ökologischen Landwirtschaft, insbesondere Klein- und Mittelbetrieben, zu Gute kommen

Saat- und Pflanzgut, Ernteerzeugnisse, Futter- und Lebensmittel müssen absolut frei sein von gentechnischen Veränderungen

Einsatz von Bioziden im Pflanzenbau und von Antibiotika in der Tierhaltung auf ein Minimum beschränken

Verringerung und Ersatz von synthetischen Beiz-, Spritz- und Düngemittel zum Insekten und Bienenschutz

Einführung eines einheitlichen Qualitätssiegels für alle Tierprodukte

ausreichende Bewegungsfreiheit für Tiere, die zur Erzeugung von Fleisch oder Tierprodukten gehalten werden

Schlachtviehtransporte nur über eine Entfernung von weniger als 100 Kilometern, Schlachtung nur nach Betäubung ÖDP | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege für Fußgänger- und Fahrradverkehr eigene und gleichrangige Wege einplanen

Bau von Fahrradschnellwegen priorisieren

höhere Strafen für gefährliches Überholen, zu schnelles Fahren oder zu dichtes Auffahren

Einführung eines Tempolimits von 130 km/h auf Autobahnen

Tempo 30 oder 40 als Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften, Tempo 50 auf ausgewählten Hauptstraßen

Mautausweitung auch auf Fernbusse und deren Beteiligung an den Kosten für den innerstädtischen Infrastrukturausbau von Busbahnhöfen Bahn, ÖPNV und Flughäfen unterschiedlichen Verkehrsverbünde zu einem landesweiten Verkehrsverbund zusammenfassen

ÖPNV-Angebot auch auf dem Land ausweiten

Stuttgart 21: keine weiteren als die bereits vom Land zugesagten Finanzmittel bereitstellen, höhere Kosten sind von der Bahn oder dem Bund zu tragen

Bund muss Mehrheitseigner der Bahn bleiben, Schienennetz wieder in staatliche Hand überführen

Massengütertransporte vorrangig über Bahn oder Schiff

Erhalt ungenutzter Bahnflächen und zeitnahe Wiederinbetriebnahme stillgelegter Strecken ÖDP | Gesundheit und Pflege ganzheitliche Ansätze wie Naturheilverfahren, Phytotherapie, Homöopathie und anthroposophische Medizin den anderen medizinischen Alternativen gleichstellen

Bei Impfungen im Kleinkindalter sind die Sorgeberechtigten umfassend aufzuklären

Reduzierung der Dokumentationspflichten und weniger Maßnahmen zur Haftungssicherheit im Medizin- und Pflegebereich

mehr Personal in der Pflege, bessere Bezahlung

Anerkennung der Elektrohypersensibilität als Krankheit

keine Mobilfunkantennen in reinen Wohngebieten oder in Umgebung von Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern, sofortige Senkung der Strahlen-Grenzwerte soweit technisch möglich

Schaffung gesetzlich geschützter, vollständig funkfreier Gebiete für besonders stark betroffene Elektrosensible ÖDP | Gesellschaft, Migration und Integration Migration- und Flüchtlingspolitik über Asylanträge muss innerhalb von drei Monaten entschieden werden

Schaffung oder Ausbau dauerhafter Perspektiven für abgelehnte Asylbewerber in deren Heimatländern Integration, Inklusion und Gleichstellung "Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit" unabhängig vom Geschlecht umsetzen

Förderung von Teilzeitstellen

Schaffung von mehr behindertengerechten Arbeitsplätzen

Netzwerke und Initiativen zur Integration von Geflüchteten fördern Kirche, Religion und Glaube Religionsunterricht nur durch staatlich anerkanntes Fachpersonal in den Räumlichkeiten der Schulen und in deutscher Sprache erlauben