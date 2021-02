Die Partei Menschliche Welt wurde in Baden-Württemberg gegründet und hat eine spirituelle Ausrichtung. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021?

Der vollständige Name der Partei lautet "Menschliche Welt für das Wohl und Glücklich-Sein aller". Sie wurde 2013 in Wolfegg (Kreis Ravensburg) gegründet und will zu einer "menschlicheren Gesellschaft" beitragen. So will sie die Grundbedürfnisse aller Menschen nach Nahrung, Behausung, medizinischer Versorgung und Bildung erfüllen. Menschliche Welt sieht sich als eine "ganzheitliche Bewegung". Die Friedenspolitik ist ihr dabei ein besonderes Anliegen. In ihrem kurzen Wahlprogramm zur Landtagswahl 2021 (94 Wörter) fordert die Partei unter anderem eine grundlegende Bildungsreform, die Abschaffung der Massentierhaltung und eine umfassende Förderung von Familien. Die Partei hat nach eigenen Angaben 152 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand 31.12.2020). Bei der Landtagswahl 2016 holte sie 877 Stimmen und kam damit auf 0,0 Prozent. Bei der Wahl 2021 tritt die Partei in zwei von 70 Wahlkreisen an.