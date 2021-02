per Mail teilen

Die Klimaliste BW wurde von jungen Klimaaktivistinnen und -aktivisten gegründet und fordert bei der Landtagswahl 2021 erstmals die Grünen heraus.

Die Klimaliste Baden-Württemberg, 2020 in Freiburg gegründet, sieht sich als Teil der weltweiten Klimaschutzbewegung. Viele Parteimitglieder sind bei Fridays For Future aktiv. Grundkonsens der Partei ist die Arbeit an generations-​ und gesellschaftsübergreifenden Lösungen für die Klimakrise und die Bekämpfung von Diskriminierung, sozialer Ausgrenzung oder anderen Formen von Rassismus und Gewalt.

Die Klimaliste Baden-Württemberg hat inzwischen mehr als 400 Mitglieder und tritt gleich bei ihrer Landtagswahl-Premiere in 67 von 70 Wahlkreisen an. Ihr Wahlprogramm hat 12 Kapitel und 25 Seiten. Es ist online abrufbar.