Die Freien Wähler wollen bei der Landtagswahl 2021 zum ersten Mal den Sprung in den Landtag schaffen. Aber was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm?

In Baden-Württemberg gibt es zwei Gruppen von Freien Wählern: Die Landesvereinigung der Freien Wähler ist eine Partei. Sie tritt zur Landtagswahl 2021 an. Dagegen sind die Wählergruppierungen, die als Freie Wähler bei Kommunalwahlen antreten, bewusst parteiunabhängig. Die Partei der Freien Wähler Baden-Württemberg wurde 2010 in Rottweil gegründet. Sie tritt für eine Stärkung der Kommunen, mehr direkte Demokratie sowie eine strikt sachbezogene Politik ein. Vor allem bei den Themen Bildung, Energie, Wirtschaft und Verkehr wollen die Freien Wähler punkten. Sie verstehen sich als Alternative zu den etablierten Parteien. Seit 2018 stellen die Freien Wähler in Bayern die Regierungskoalition gemeinsam mit der CSU. In Baden-Württemberg haben sie auf Landesebene bisher keine Rolle gespielt. Zur Landtagswahl 2021 treten sie erstmals flächendeckend mit eigenen Kandidaten an. Lediglich der Wahlkreis Schwäbisch Gmünd bleibt unbesetzt. Bei der Landtagswahl 2016 kamen die Freien Wähler auf 0,1 Prozent der Stimmen. 2021 tritt sie in 69 von 70 Wahlkreisen an. Nach eigenen Angaben hat die Partei 330 Mitglieder (Stand: 31.1.2021) in Baden-Württemberg. Das Landesprogramm der Partei umfasst 12 Kapitel und 75 Seiten. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen. Freie Wähler | Bildung und Forschung Kita und Schule kostenlose Kindergartenplätze für Geringverdiener

Reduzierung der Gruppengrößen, mehr Personal für Kindergärten

langfristige Investitionen in Bildungssystem

mehr gezielte Förderung durch kleinere Lerngruppen und Klassen und mehr Personal

mehr Lehramts-Studienplätze, um ein angemessenes Bildungssystem sicherzustellen

Digitalisierung und Verbesserung der Ausstattung an allen Schulformen

Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9), mit Möglichkeit zum Überspringen, um das Abitur auf eigenen Wunsch in acht Jahren zu absolvieren Universität und Forschung Erhöhung der staatlichen Förderung der Universitäten und Hochschulen

bessere Bezahlung für Lehrpersonal, mehr Festanstellungen statt Zeitverträge

fortlaufend aktualisierte Bedarfsplanung für Studienkapazitäten und -gänge

mehr duale Studiengänge schaffen

Bau von Studentenwohnheimen und die Schaffung günstigen Wohnraums Freie Wähler | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen Schulden aus Coronakrise zurückzahlen, Haushaltsgelder zukunftsorientiert einsetzen

Verfassungsgerichtshof bei der Überprüfung der Staatsausgaben stärken

regelmäßige Überprüfung der Landes-Beteiligungen an Unternehmen

klare Sanktionen bei Verstößen und Verschwendung von Steuergeldern Wirtschaft und wirtschaftlicher Wandel Transformation der Autoindustrie: Arbeitsplätze in Automobilbranche sichern, Entwicklung erneuerbarer Antriebe unterstützen und fördern

vereinfachten, transparenten Zugang zu Wirtschaftsförderung

weiterer Ausbau der Start-Up-Förderung, nicht nur in Ballungsgebieten, auch im ländlichen Raum

Mittelstand mit einem "Mittelstandsprogramm" fördern: Abbau bürokratischer und logistischer Hürden für moderne, zukunftsorientierte Betriebe

verstärkte finanzielle Überbrückungshilfen des Landes für kleine und mittlere Unternehmen sowie Solo-Selbständige Digitalisierung Festlegen eines "Digitalisierungsplans": flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes, 4G-Funknetzes, 5G-Standard vorantreiben

Schulen: Versorgung mit digitalen Endgeräten, Schulung aller Lehrkräfte, verstärkter Einsatz von Online-Unterricht und digitaler Lehrmethoden, alle Schulen an Breitbandversorgung anschließen

moderne Ausgestaltung der Arbeitswelt und Fördern des mobilen Arbeitens

Leitfaden über den Schutz vor Cyber Crime Freie Wähler | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Justiz und Kriminalität personeller Ausbau der Justizbehörden und der Polizei

grundlegende Aus- und ständige Fortbildung der Polizei

zeitgemäße Ausrüstung, auch Elektroimpulsgeräte, bei der Polizei

leistungsbezogene Bezahlung und gute Aufstiegsmöglichkeiten, um Beruf des Polizisten attraktiver zu machen

Extremismus bei der Polizei konsequent verfolgen: Regelabfragen beim Verfassungsschutz bei Neuanwärtern für den Polizeidienst

Innere Sicherheit Stärkung der Verfassungseinrichtungen des Bundes

islamistischen Terror sowie links- und rechtsextremer Gewalt durch engere, länderübergreifende Zusammenarbeit bekämpfen Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Bürokratie abbauen, Verwaltungsabläufe vereinfachen

Verfassungsgerichtshof stärken Freie Wähler | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung Schutz des Waldes, mehr Grün in den Städten

besserer Lärmschutz bei Flughäfen, an Straßen und Schienen, Überprüfung der Belastungsgrenzwerte

härtere Strafen gegen "Lärmsünder", Aufstellung von Lärmblitzgeräten analog zu Radarfallen Arbeit und Soziales Förderung flexibler Arbeitszeit- und Arbeitsortmodelle

Programme zur Einführung von Jobsharing und Sharing von Führungspositionen

Anspruch auf Kindergartenplatz realisieren

Alterspflege, die ein Verweilen zu Hause ermöglicht und wenn es erforderlich ist, eine Unterbringung in Heimen sicherstellt

Altersarmut verhindern, Überprüfung der Rentenbedingungen und eine Anhebung der Mindestrente Freie Wähler | Klima, Umweltschutz und Energie Klima Umwelt und Artenvielfalt bewahren

Klimaneutralität bis spätestens 2050

Energiewende nachhaltig umsetzen Naturschutz Plastikmüll konsequent vermeiden

Ausweitung des Herstellungs- und Verkaufsverbots von Gegenständen aus Kunststoff, die auch aus umweltfreundlicheren Stoffen gefertigt werden können Energie zügiger Ausbau von regenerativen Energien und dezentralen Blockheizkraftwerken (Gas oder Methan)

verlässliche und effiziente Versorgung sicherstellen

Ausstieg aus Kohleenergie

veraltete Kraftwerke abschalten, kein Import von Atom- oder Kohlestrom aus den Nachbarländern

Photovoltaik weiter ausbauen und fördern

Verstärkte Nutzung von grünem Wasserstoff

alte Windkraftanlagen erneuern und modernisieren

1000-Meter-Abstandsvorgabe bei Windkraftanlagen einhalten, Lärm-Belastung maximal 33dB (A) an Wohngebäuden Landwirtschaft CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln

regionale Produkte und nachhaltige Erzeugung unterstützen Freie Wähler | Gesundheit und Pflege Gesundheitsversorgung Lockerung des Numerus Clausus an Universitäten bei gleichzeitiger Erhöhung des Studienplatzangebotes

Landarzt-Quote erhöhen: Stipendium für spätere Landärzte, Landeszuschüsse für technische Ausstattung von Landarztpraxen, finanzielle Unterstützung bei der Schaffung von Ärztehäusern im ländlichen Raum

Erhalt von Krankenhäusern in öffentlicher Hand

feste Medikamentenreserve des Landes um Mangel vorzusorgen

Digitalisierung im Gesundheitssystem und in der Telemedizin voranbringen Pflege Familie bei Pflege von Angehörigen finanziell ausreichend unterstützen

Pflege zuhause fördern

Pflegeheime besser personell und finanziell ausstatten

Pflegekräfte angemessen bezahlen Freie Wähler | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege Straßen-Infrastruktur erhalten und sanieren

Fahrverbote nur als allerletztes Mittel

Bekenntnis zum Individualverkehr Bahn, ÖPNV, Flughäfen Ausbau des Nahverkehrs

mehr Güterverkehr auf die Schiene umlagern

Luftverkehr und Binnenschifffahrt erhalten Freie Wähler | Gesellschaft, Integration und Gleichstellung verstärkter Dialog mit liberalen Islamverbänden

Ausbildung von Imamen an Universitäten

klare Vermittlung der Grundlagen des Zusammenlebens im Rahmen des Schulunterrichts

Ausbildung und Einsatz speziell geschulter Integrations-Pädagogen

Widerstand gegen Versuche ausländischer Staaten, in Deutschland oder Europa lebende Muslime politisch zu beeinflussen

konsequente Abschiebepraxis von Straftätern