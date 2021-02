Die FDP will nach 10 Jahren Opposition zurück in die Regierung. Aber was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021?

Die FDP Baden-Württemberg ging 1952 aus dem Zusammenschluss der DVP (Demokratische Volkspartei) und der FDP Südbaden hervor. Seit Gründung des Landesverbandes waren die Liberalen stets im Landtag vertreten und mehrfach an der Regierung beteiligt. Mit Reinhold Maier stellte die FDP den ersten Ministerpräsidenten Baden-Württembergs. Ihren Ursprung hat die FDP in den liberal-nationalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, die im Südwesten seit jeher eine prägende Rolle inne hatten. Baden-Württemberg gilt darum auch als "Stammland" der FDP. Zu ihren Grundsätzen gehört die individuelle Freiheit und eine Reduzierung der staatlichen Aufgaben. 2016 schaffte es die FDP mit 8,3 Prozent in den Landtag. Die Partei tritt 2021 in allen 70 Wahlkreisen an. Spitzenkandidat ist Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Die FDP hat nach eigenen Angaben 7.950 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand: 31.12.2021). Wortwolke des Wahlprogrammes der FDP Die Wortwolke zeigt die am häufigsten verwendeten Worte im Wahlprogramm der Partei an. SWR Bild in Detailansicht öffnen Was die FDP in Baden-Württemberg will: Das Wahlprogramm der FDP hat 113 Seiten und neun Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl der wichtigsten Positionen: FDP | Bildung und Forschung Kitas und Schulen Erhalt des gegliederten Schulsystems

Wiedereinführung verbindlicher Grundschulempfehlung

Schulleitungen von Verwaltungsaufgaben entlasten

Haupt- und Werkrealschulen Zukunftsperspektive als "Berufliche Realschulen" geben

freie Wahl an Gymnasien mit "G8" und "G9"

Innovationsfonds zur Finanzierung von innovativen Schulversuchen

Zahl der Studienplätze im Lehramt erhöhen

moderne Medienkompetenz als verbindlichen Lerninhalt an allen Schulen definieren

Glasfaseranschluss an allen Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen

Schulgebäude barrierefrei ausbauen

bessere Ausstattung mit Hard- und Software für den digitalen Unterricht

Entwicklung digitaler Lehr- und Lernkonzepte fördern Universität und Forschung Freiheit von Forschung und Lehre durch zuverlässige Finanzierung gewährleisten

Rahmenbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs verbessern, um Fachkräfte im Land zu halten

staatliche Forschungsförderprogramme auch auf private Hochschulen ausrichten

umfassende Strategie zur Förderung der Luft- und Raumfahrt entwickeln

Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die Duale Hochschule Baden-Württemberg weiter unterstützen

Studienberatung an Universitäten und Hochschulen stärken, Übergang von Studium zu Beruf erleichtern

Fachkräftebedarf aus dem Ausland: schnellere und unkompliziertere Verfahren FDP | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen Schulden aufgrund der Corona-Krise schnell zurückführen

Schuldenbremse strikt beachten und ausgeglichene Haushalte vorlegen

Solidaritätszuschlag vollständig und ersatzlos abschaffen

Anhebung der Einkommensteuer verhindern

Effizienzrendite für jedes IT-Projekt berechnen

Senkung der Grunderwerbsteuer Wirtschaft und wirtschaftlicher Wandel Erhalt der Arbeitsplätze in der Automobil- und Zulieferindustrie

Zukunft des Verbrennungsmotors sichern (umweltfreundlicher Diesel, synthetische E-Fuels)

Forschung zur CO2-Minderung und Erreichung der Klimaziele fördern

Subventionen von batteriegebundener Elektromobilität beenden

Schaffung von Modellstrecken und Modellregionen für autonomes Fahren

Wasserstoffstrategie des Landes implementieren

Landesbeteiligungen an Unternehmen im Zuge der Corona-Krise überprüfen und zügig beenden

Lockerung des Ladenschlusses im Handel an Sonn- und Feiertagen

Abschaffung der pauschalen Bonpflicht

bessere Rahmenbedingungen für Gastronomie und Hotellerie schaffen

Gründungskultur stärken: Programme und Beratung für gründungswillige Studierende, Promovierende und Postdocs

mehr Start-Up-Programme für Existenzgründerinnen- und gründer Digitalisierung E-Government: Digitalisierung in Verwaltung vorantreiben, Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) nutzen

digitale Innovationen bei Unternehmen, Einsatz von KI, Big Data und neuer Technologien unterstützen

eigenes Digitalisierungsministerium einrichten, um Kompetenzen aufzubauen und zu bündeln

Glasfaseranschluss in allen Gebäuden und Betrieben ermöglichen

Glasfaser-Förderprogramm: zinsgünstige Kredite für privatwirtschaftlichen Ausbau

Funklöcher im Mobilfunknetz beseitigen FDP | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Justiz und Kriminalität bessere personelle, organisatorische und materielle Ausstattung bei Polizei und Staatsanwaltschaft

mehr digitale Technik für effizientere Polizeiarbeit

Leistungsfähigkeit der Gerichte durch bessere personelle und sachliche Ausstattung erhöhen

alle Gerichte auf elektronische Aktenführung umstellen

zusätzliche Stellen und Sachmittel zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet

Cyberkriminalität: 200 zusätzliche Stellen bei der Landespolizei schaffen

landesweites "Haus des Jugendrechts" einführen: schnell und wirksam auf jugendliche Straftäter einwirken

Stärkung des Strafvollzugs: keine Überbelegung, Personalmangel bekämpften Innere Sicherheit Gesamtkonzept gegen gewaltbereiten Extremismus

Fortbildungsoffensive bei der Polizei: Extremismus frühzeitig erkennen, Straftaten effektiv verfolgen

Ausländer, die aufgrund erheblicher Straftaten oder als terroristische Gefährder kein Aufenthaltsrecht haben, konsequent abschieben

bessere Vernetzung der Polizei über die Landesgrenzen hinaus fördern

Informationsfluss zwischen Polizei und Nachrichtendiensten klar regeln

Beauftragten zur Kontrolle des Landes-Verfassungsschutzes (Nachrichtendienstbeauftragter) einsetzen

keine verdachtsunabhängigen Überwachungsmaßnahmen (automatisierte Gesichtserkennung, elektronische Erfassung von KfZ-Kennzeichen, Vorratsdatenspeicherung aller Bürger)

keine Online-Durchsuchung ("Staatstrojaner")

Einsatz von Bodycams auf grundrechtssensible Bereiche (Wohnungen) überprüfen

Drohneneinsatz zur Gefahrenabwehr auf klare gesetzliche Grundlage stellen Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Landesbehörden effizienter machen

Informationsfreiheitsrecht verbessern und bestehende Zugangshürden abbauen

Künstliche Intelligenz (KI) für die Verarbeitung großer Datenmengen in der Landesverwaltung nutzen

ganzheitliches und effizientes Diversity-Management im öffentlichen Dienst schaffen

Zweistimmenwahlrecht bei der Landtagswahl einführen

Direktwahl der Landräte

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auch in den Landkreisen einführen FDP | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung mehr innerstädtische Grünflächen, Kleingartenanlagen und Kaltluftschneisen fördern

Landesbauordnung überarbeiten: unnötige Vorgaben (zum Beispiel überdachte Fahrradstellplätze) streichen

keine staatlichen Eingriffe in den Wohnungsmarkt: Mietpreisbremse, Zweckentfremdungsverbot und Leerstandskontrollen verhindern

die Wohnbauförderung des Landes neu konzipieren, Fokus auf Eigenheimbau und Bau von Eigentumswohnungen

Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent senken, um Nebenkosten des Immobilienerwerbs zu reduzieren

Anreize für Engagement privater Investoren wie Baugenossenschaften schaffen

keine Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft Arbeit und Soziales flexiblere Öffnungszeiten von Kindertagesstätten, Krippen und Kindergärten fördern

Tagesmütter und Tagesväter unterstützen

Bildungszeitgesetz abschaffen

bürokratisches Tariftreue- und Mindestlohngesetz abschaffen

berufliche Schulen und System der dualen Ausbildung stärken

bessere Rahmenbedingungen für Ausbildung qualifizierter Fachkräfte schaffen FDP | Klima, Umwelt und Energie Klima Klimaschutz technologieoffen und unter Berücksichtigung von synthetischen Kraftstoffen gestalten

flächendeckende Fahrverbote aufheben

energetische Nutzung von Holz und anderer Biomasse fördern

"Nadelholzstrategie 2100": klimastabile Mischwälder entwickeln

Vertragsnaturschutz stärken, Ökokonto-Verordnung überarbeiten Naturschutz aus der FSC-Zertifizierung der Forstwirtschaft aussteigen, Zertifizierung nach PEFC

weniger Mittel für den Nationalpark Schwarzwald, dafür sieben Naturparks und zwei Biosphärengebiete stärker fördern

Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie umsetzen: ökologischen Zustand der Fließgewässer verbessern; Modernisierung kommunaler Kläranlagen gezielt fördern

Monitoring von Artenschwund verstetigen Energie erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg (EWärmeG) abschaffen

Verkehrs- und Wärmewende vorantreiben: Innovationen im Bereich CO2-Vermeidung, -Nutzung und Speichertechnologien fördern

Energieberatung vor Ort fördern

Weiterbildung von Ingenieuren und Handwerksbetrieben in der Energie- und Gebäudeautomation stärken

Windkraft mit planerischem Vorsorgeabstand von 1.500 Metern zur Wohnbebauung

Fördermittel auf Forschung und Entwicklung von Energieeffizienz und Speichertechnologien konzentrieren

Ausbau der Nord-Süd-Stromtrassen beschleunigen und forcieren Landwirtschaft Bevorzugung des Ökolandbaus beeenden, Ziele im Ökolandbau durch marktkonforme ersetzen

Agrarinvestitionsförderprogramm des Landes verstärken, Verfahren entschlacken und vereinfachen

Agrarforschung fördern, um synthetische Pflanzenschutzmittel im Ökolandbau zu verringern

Prüf- und Versuchsfelder mit Schwerpunkt Pflanzenschutz, Produktionstechnik und Saatgut ausweiten FDP | Gesundheit und Pflege Gesundheitsversorgung Landes-Pandemieplan nach der Corona-Krise überprüfen und umgestalten

öffentlichen Gesundheitsdienst stärken

Kliniken modernisieren und Förderschwerpunkte setzen

Förderprogramm für Landärztinnen und Landärzte weiterentwickeln, verstärkt auf Gesundheitszentren setzen

neue Studienplätze für Medizin schaffen

keine Landarztquote im Medizinstudium

Bürokratie im Gesundheitswesen abbauen, Dokumentationspflichten prüfen

Modellversuche mit mobilen Arztpraxen im ländlichen Raum fördern

Telemedizin beibehalten und ausbauen

Weiterqualifizierung nichtärztlichen Personals finanziell fördern Pflege landesweit geltenden Altenhilfeplan entwerfen

Landesheimbauverordnung und Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz novellieren: Bürokratie abbauen, sodass mehr Pflegeplätze entstehen können

Pflegekammer mit Pflichtmitgliedschaft abschaffen

Fördermodell für eine 24-Stunden-Betreuung entwickeln FDP | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege neuen Generalverkehrsplan zu einem landesweiten Mobilitätskonzept weiterentwickeln

Homeoffice auch nach der Pandemie unterstützen, um Verkehr zu senken

Diesel-Fahrverbote aufheben

Sanierung der Landesstraßen und sanierungsbedürftigen Brücken, Mittel dauerhaft steigern

kein Tempolimit, sondern dynamische Geschwindigkeitsregelanlagen an Autobahnen und Fernstraßen

effizientes Baustellenmanagement auf Autobahnen, beispielsweise 24-Stunden-Baustellen

Schaffung von Modellstrecken und Modellregionen für autonomes Fahren

Radverkehr als Alternative zum Autoverkehr unterstützen

Ausbau von Ladestationen für Elektrofahrräder (Pedelecs, E-Bikes) und Radmietangeboten ("Bike-Sharing")

Digitalisierung des Verkehrs, Ausbau der Telematik-Infrastruktur

gezielter Aufbau neuer 5G-Netze entlang von Hauptverkehrswegen und an Verkehrsknotenpunkten Bahn, ÖPNV und Flughäfen öffentlichen Nahverkehr stärken und ausbauen

Kapazitäten im ÖPNV prüfen, mehr Platz pro Person zur Verfügung stellen

Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim umsetzen

Reaktivierung bestehender Bahntrassen fördern

Busverkehr im ländlichen weiterentwickeln

Ausweitung von Rufbus-Verkehren und Bürgerbussen

alle Regionen an Verkehrsflughäfen anbinden und miteinander vernetzen

Anbindung des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden verbessern FDP | Gesellschaft, Migration und Integration Migration- und Flüchtlingspolitik besondere Schutzbedürftigkeit von LSBTI*-Flüchtlingen

Mitarbeitende in Ämtern und Behörden bei Asylverfahren im Umgang mit LSBTI* schulen

Aspekt des Fachkräftebedarfs bei der Anwendung des Aufenthaltsrechts stärker berücksichtigen

unkomplizierte, schnelle Verfahren für qualifizierte Arbeitskräfte

Fachkräfteeinwanderungsrecht auf Bundesebene zu einem modernen Einwanderungsgesetz weiterentwickeln: "Blue Card" und Punktesystem nach kanadischem Vorbild

"Spurwechsel" für Asylbewerbern und Geduldete, die seit mehreren Jahren gut integriert leben, in qualifizierte Einwanderung ermöglichen, dauerhafte Bleibeperspektive bieten Integration und Inklusion Stärkung der beruflichen Weiterbildung, um bessere Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen

Festhalten am Konzept der Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) als zentrale Bildungseinrichtung für Menschen mit Behinderung

inklusive Außenklassen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren an allgemeinbildenden Schulen einrichten

Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allgemeinbildenden Schulen nur mit fachlicher Betreuung

Schulgebäude barrierefrei ausbauen Gleichstellung Bundesrats-Initiative zur Aufhebung des Blutspendeverbots für homo- und bisexuelle Männer und transgeschlechtliche Menschen

Bundesrats-Initiative zur Erweiterung von Art. 3 Abs. 3 GG um sexuelle Identität

Landes-Aktionsplan zur Gleichstellung von LSBTI* ausbauen

Bundesrats-Initiative zur Abschaffung des Transsexuellengesetzes

Selbstbestimmung der trans- und intergeschlechtlichen Menschen stärken Kirche, Religion und Glaube Werte und Errungenschaften der Aufklärung verteidigen

an Religionsunterricht festhalten, freiwilligen Ethikunterricht bereits ab der Grundschule

jüdisches Leben schützen, wirksame Maßnahmen gegen Antisemitismus ergreifen und verstärken