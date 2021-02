Die neu gegründete Partei Eine für alle steht für radikale Basisdemokratie. Bei der Landtagswahl ist sie nur in einem Wahlkreis zugelassen. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm?

Eine für Alle wurde Anfang Oktober 2020 gegründet und versteht sich als "runder Tisch der Demokratiebewegung". Sie ist nach eigenen Angaben "die bisher einzige Partei in Deutschland, die den Mitglieder- und Bürgerentscheid für alle politischen Entscheidungen in der Satzung festgeschrieben hat". Zentrale Entscheidungen werden durch die Parteitage oder durch Mitgliederentscheide getroffen. Die getroffenen Entscheidungen sind für den Vorstand bindend. Thematische Schwerpunkte sind die Gesundheitsvorsorge und die Bildungspolitik. Eine für Alle ist bei der Landtagswahl 2021 nur in einem Wahlkreis zugelassen. Das Wahlprogramm umfasst zehn Seiten und ist online verfügbar. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen. Eine für Alle | Bildung und Forschung Bildung muss kostenfrei sein, einschließlich des Erststudiums

Schulfächer jeder Schulart sollen allgemein- und persönlichkeitsbildende Inhalte fest verankern

Entscheidung über das weiterführende Schulsystem später als nach der vierten Klasse

Betreuungsschlüssel soll hin zu kleineren Gruppen geändert werden

Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, darf kein finanzieller Nachteil entstehen Eine für Alle | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Bargeld erhalten, jedes digitale Bezahlwesen soll unlösbar an das Bargeld gebunden sein

Steuersystem gerechter gestalten

Ausgabe von Steuergeldern zur Stärkung unseres eigenen Lebensraums in Deutschland Eine für Alle | Gesundheit und Pflege Gesundheitssystem soll auf gesundheitsfördernder Ernährung und Lebensweise aufbauen, Stärkung des Immunsystems sowie der Selbstheilungskräfte

freie Wahl der medizinischen Versorgung auf Basis aller schulmedizinischer und wirksamer alternativen Methoden

Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung

Auflösung der privaten Krankenversicherungen und Umwandlung in private Zusatzversicherungen

Rechte und Ansprüche der jetzigen Privatpatienten (beispielsweise freie Arzt- und Krankenhauswahl) sollen für alle Personen der Gesundheitsvollversicherung gelten, ohne Vorleistung