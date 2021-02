Die Satirepartei hat prominente Mitglieder und ist seit 2014 auch im Europaparlament vertreten. Was will Die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021?

Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) wurde im Jahr 2004 von Mitarbeitern des Satiremagazin "Titanic" gegründet. Vorsitzender ist der damalige Titanic-Chefredakteur, Martin Sonneborn, der seit 2014 für Die Partei im Europaparlament sitzt. Zu den Mitgliedern der Partei zählen unter anderem der Kabarettist Serdar Somuncu und der Kriminalbiolologe Mark Benecke. Die Partei ist eine Satire- oder Spaßpartei. Sie selbst sagt über sich: "Die Partei ist für jedermann. Und zwar garantiert. Denn die Partei ist populistisch. Populistisch, das heißt, sie tut, was das Volk will. Egal, was es ist!" Die Partei verspricht Baden-Württemberg zu teilen und "je einen Ministerpräsidenten für Baden und Schwaben" aufstellen. Die Partei hat nach eigenen Angaben 5.400 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand: 31.12.2020). Bei der Landtagswahl 2016 holte sie 0,3 Prozent der Stimmen. 2021 tritt Die Partei in 52 von 70 Wahlkreisen an. Ihr Wahlprogramm besteht aus satirischen Forderungen zu den meisten Politikfeldern und ist hier abrufbar. Die Partei | Bildung und Forschung Aufrüstung von Milchkannen in Schulen auf 5G-Technologie

Aufrüstung von Schulrechnern auf Win XP

Benotung durch Applaus ersetzen

Einführung der Schulfächer Bierpong, Flunkyball und Klimastreik Die Partei | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Einführung des 500-Bitcoin-Scheins Die Partei | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Umbenennung von Baden-Württemberg in Duschen-Württemberg und Baden-Baden in Duschen-Duschen Die Partei | Wohnen, Arbeit und Soziales Freigabe von Mehrzimmerwohnungen für Kleinfamilien und gutverdienende Singles

von Enteignung betroffene WG-Bewohnende können auf Parkraum umgesiedelt werden

Grund und Boden als wertvollstes Besitztum: bedingungsloses Grundeinkommen von ein Quadratmeter pro Person Die Partei | Verkehr und Mobilität zum Ausbau des ÖPNV wird ein Netzwerk mit einem Kurzstreckenkatapult je Quadratkilometer errichtet

für den Fern- und Schwerlastverkehr soll landesweit ein Netz aus drahtlosen Seilbahnen errichtet werden

Bau von Radwegen an stark frequentierten Verkehrsadern Die Partei | Gesundheit und Pflege Abschaffung des Gesundheitssystems, eingespartes Geld soll als Steuergeschenk für die Autoindustrie verwendet werden